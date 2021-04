Alaposan megadóztathatja a vagyonosokat Biden, lefordulás a tőzsdéken

Nehéz, küzdelmes év volt a tavalyi, a Mol operatív válságkezelésre állt át, a járvány kezelése és az ország energiaellátásának biztosítása mellett a jövedelmezőséget is biztosítani kellett, vissza is vágták a beruházásokat, így végül a szabad pénzáram tavaly már magasabb volt, mint 2019-ben. A válságnak azonban vannak pozitívumai is, például az, hogy a digitalizáció az életünk szerves része lett, de az is, hogy készülünk arra, hogy bármi megtörténhet, hogy bármi bekövetkezhet, a zöld forradalom is ilyen, mondta el a Portfolio-nak Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, akivel lehetséges akvizíciókról, régiós terjeszkedésről, a Mol hulladékgazdálkodási ambícióiról, az őrségi fúrásokról és a magyar állammal közösen létrehozott Mol-Új Európa Alapítványról is beszélgettünk.