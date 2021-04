Cybersecurity: egy gyorsan növekvő ágazat, amit imádnak a befektetők

A koronavírus miatt is erősen megnőtt online aktivitás jelentős mértékben megnövelte a csalások számát és az általuk okozott kár mértékét világszerte. Erre természetesen a nagyvállalatok, de egyre inkább a KKV-k is reagálnak, és jelentős mértékben növelik a kiberbiztonságra fordítandó költségeiket, párhuzamosan azzal, ahogyan egyre inkább tudatássá válnak a területen. A jelenleg globálisan 150-160 milliárd dolláros piac minden elemző szerint további jelentős növekedés előtt áll, és 2025 és 2028 között átlépheti a 400 milliárd dolláros méretet. Ez akár éves szinten 15%-os bővülést is jelenthet, ám vannak cégek ahol még ennél is jóval nagyobb emelkedésre lehet számítani. Kiválasztottunk néhány ígéretes, tőzsdén is elérhető vállalatot erről a területről és a technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy a közelebbi jövőben mire számíthatunk tőlük.

CIBR ETF

Az ágazat érdekesebb részvényeinek megnézése előtt érdemes egy pillantást vetni a teljes szegmenst lefedő alap teljesítményére. A First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF egy hatodik évét taposó, közel 3,5 milliárd dollár nettó eszközértékű alap, amelynek komponensei között megtalálunk olyan nagy neveket mint a Cisco, vagy az Accenture, de rengeteg kisebb, specializált cég is van a palettán. A viszonylag magas költség (éves 0,6% expense ratio) egy kicsit riasztó lehet, de az ETF így is jól leköveti az ágazat mozgását. Létezik egyébként még egy HACK kóddal ellátott cybersecurity ETF is, de valamivel korábbi indítása és az emlékezetesebb ticker mellett mind forgalomban, mind nettó eszközértékben elmarad First Trust alapjától, grafikonja egyébként a nagy átfedés miatt hasonlóan is fest, és cseppet sem kelt gyanút a tény, hogy expense ratio-ja század százalékra megegyezik a konkurenciáéval.

Grafikonján egyértelműen látszik, hogy a technológiai szektor egyik ágazata. A hatalmas őszi menetelés télen megakadt és egy nagyon erős ellenállást épített ki magának 45 dollárnál. Februárban néhány nap alatt kivégezték a középtávú trendet, ahogy a mini emelkedő háromszög alá esett, majd pár napra rá egy három fekete holló alakzattal tovább zuhant. A hosszútávú trendet másnap egy nagyon erős kalapács alakzat mentette meg, amelyből egy újabb rövidtávő trendvonalat épített fel a piac. Ez azonban még így is csak egy korrekció a hosszútávú grafikonon, és az ETF egyelőre még csak gyűjti az erőt az igazi erőpróbához: a már említett 45 dolláros szint áttöréséhez. Az erős fundamentumok miatt valószínű, hogy ez sikerrel fog járni, de azért megnyugtató lenne, ha ezt 2-5 naponta ismétlődő akkumulációkkal tenné meg. A trendkövető indikátor visszatért az erős pozitív zónába, a volatilitás alacsony szintje is megterített a lakomához.