Kiderült, hogy nem is olyan zöldek a nagy techcégek

Egyre több tanulmány és cikk világít arra, hogy a felhő szolgáltatások és a technológiai szektor értékláncaiban sokkal nagyobb a rejtett üvegházhatású gáz és egyéb szennyezőanyag kibocsátás. Ez éppen a piac ezen szegmensénél okozhat nagy bizalomvesztést, hiszen a konszenzus az, hogy ezek a vállalatok sokat tesznek a klímaváltozás ellen, sőt gyakran az élen járnak a küzdelemben. A valóság azonban gyakran egészen más képet mutat.

A fenntartható befektetések és az ESG, vagyis a Környezeti, Társadalmi és Felelős Vállalatirányítási (Environmental, Social, Governance) hatások elemzése a legfontosabb trend a digitalizáció mellett a vagyonkezelés világában. Egyre több intézményi befektető veszi ezeket figyelembe, amire látványos példa a Principles for Responsible Investment mozgalom, amelynek vállalásait mára több mint 3000 befektetési vállalat írta alá, amelyek által kezelt vagyon meghaladja az 100 000 milliárd dollárt. Igen, a nullák száma stimmel, és elképesztő növekedést mutatnak a 2006-os indulás óta, a befektetési szakma nagyon jelentős része ma már ide tartozik. Egy kicsit szomorú tény, hogy Magyarországról egyelőre egyetlen aláíró van csak. Az ide tartozó - jellemzően vagyonkezelő - cégek arra vállalnak kötelezettséget, hogy szakmai tevékenységük során a döntéseiknél figyelembe veszik az ESG szempontokat, ezzel kapcsolatos eljárásrendeket dolgoznak ki, illetve jelentésekben is megjelenítik a kitettségüket.

A lakossági befektetők is egyre inkább veszik azokat a befektetési alapokat, amelyek deklaráltan figyelembe veszik az ESG szempontokat. Csak az idei évben a hasonló alapokba 66 milliárd dollár áramlott, és a folyamat szédítő sebességgel gyorsul: éves szinten 151%-kal magasabb. Idén januárban a kezelt vagyon átlépte az 1200 milliárd dollárt. Fontos, hogy ez csak az ESG fókuszú, jellemzően lakosság által vásárolt befektetési alapokat jelenti, de ahol a szempontokat valamilyen szinten figyelembe veszik még két nagyságrenddel nagyobb. Mégis, csak ez az összeg ötvenkétszeresét jelenti a magyar befektetési alap állománynak.

A megnövekedett igényekre természetesen nemcsak a befektetők és a szabályozó hatóságok, hanem a kibocsátók is reagáltak, amelyek közül egyre több tesz közzé részletes ESG adatokat, gyakran széles körben használt sztenderdek révén. Az ide tartozó tengernyi adatnak hatalmas szakirodalma van, de csak egy példa: az egyik legismertebb adatszolgáltató cégenként és évente (esetenként negyedévente) több mint 800 adatpontot tart nyilván. Mivel mára bőven 6000 felett van azon vállalatok száma, amelyek széleskörűen közzéteszik az ESG nyers adatokat, és esetenként 10-12 éves historikus adatsor is rendelkezésre áll, tízmilliós nagyságrendű adatbázisokról beszélhetünk. Egy ekkora erdőben pedig nagyon könnyű elveszni.

Gyakran halljuk, hogy egy-egy nagyvállalat milyen eredményeket ért el az üvegházhatású gázok (greenhouse gases - GHG) csökkentése terén, vagy milyen vállalásokat tesz a következő évekre. Általában ilyenkor százalékos adatokat hallunk. Ritkán jelenik meg a sajtóközleményekben, de még az éves jelentésekben vagy az ún. Responsibility Report-okban is csak a lábjegyzetben, vagy függelékben lévő táblázatokban jelenik meg, hogy pontosan milyen kibocsátásról van szó. Az ESG sztenderdeknél és a szakirodalomban ennek három szintjét különböztetjük meg.

Scope 1: a vállalat saját kibocsátása. Ilyen például a gyárak közvetlen szennyezése vagy az üzemeltetett járművek hatása.

a vállalat saját kibocsátása. Ilyen például a gyárak közvetlen szennyezése vagy az üzemeltetett járművek hatása. Scope 2: az energiaforrások kibocsátása. Például a megvett és felhasznált földgáz és áram GHG közvetett hatása.

az energiaforrások kibocsátása. Például a megvett és felhasznált földgáz és áram GHG közvetett hatása. Scope 3: a teljes értékláncban felmerülő kibocsátás. Ide tartozik sok más mellett a beszállítók tevékenysége, az alkalmazottak munkába járása, vagy az eladott termékek hatásai.

A legtöbb vállalás pedig kizárólag a Scope 1 és Scope 2 esetén kerül meghatározásra. Számos olyan eset van azonban, amikor a Scope 3 sokszorosa az első két szintnek. Egy autógyártó vagy egy olajtársaság esetén igen nagy a gyártás/kitermelés energiaigénye és karbonlábnyoma, de nyilvánvaló, hogy az eladott termékek felhasználása során történik meg az igazi környezetszennyezés. Ezeket pedig az adott cégek nem minden esetben közlik, még akkor sem, ha ehhez a módszertan és a sztenderdek egyébként rendelkezésre állnak. Én is beleütköztem ebbe a problémába, egy projekt keretében különböző GHG kibocsátású adatokat kellett gyűjtenünk különböző cégekről. A scope 1 és scope 2 adatokat mindig meg lehetett találni, a scope 3 adatoknak viszont nem ritkán hűlt helyét találtam.

Azt gondolhatnánk, hogy a technológiai szektor a kevésbé szennyezőek közé tartozik. Minden a felhőben van, csak a nagy saját szerverparkok üzemeltetése emészti az energiát, ám ezek ellátása is nagyrészt vagy akár teljes mértékben megoldható megújuló energiával, legalábbis papíron. És valóban, a bevételarányos scope 1 és scope 2 GHG kibocsátás hatása marginális, főleg más szektorokkal összehasonlítva feltűnő különbség. Ezt a képet a piac is elhiszi. Látványos példa az FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Alap, amelyben az első hat helyen a legnagyobb nevek szerepelnek a technológiai szektorból: Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet (Google), Facebook.

Savita Subramanian, a Bank of America vezető kvantitatív elemzője szerint azonban ez a kép alapvetően téves, ugyanis a scope 3 kibocsátási adatok alapján a technológiai szektor nagyjai a legrosszabbak között vannak. Az ide tartozó cégek, főleg a nagy internetes nevek esetén olyan karbont intenzitással (itt: bevételre jutó kibocsátással) rendelkeznek, mint az autógyártók, vagy az élelmiszeripar. Azonban minden elindított film a Netflix-en, görgetés a Facebook-on, vagy keresés a Google-ban emészti az energiát, és a kiszervezett, felhő szolgáltatásokban lévő, statisztikailag a beszállítóknál, közvetítőknél vagy felhasználóknál lecsapódó kibocsátás sokkal magasabb mint hihetnénk. Természetesen ezek esetén is jóval lejjebb lehetne nyomni a szennyezést, ám ezek a nagyvállalatok képesek ezekkel a trükkökkel eltolni magukról a felelősséget. Ez is egyfajta greenwashing, azaz a cég szebb, zöld színben való feltüntetése a nyilvánosság előtt. Hasonló következtetésre jutott David Mytton tavalyi írásában, amit a Nature magazinban jelentetett meg, aki szerint a probléma a felhő szolgáltatások transzparenciájának a hiányával van. Ennek ellenére lát bíztató jeleket is az ezzel kapcsolatos jelentésekben.

A megoldás a scope 3 kibocsátási adatok fontosságának tudatosításában, az ellátási és értékláncok pontosabb leírásában és olyan pénzügyi-ESG integrált indikátor széleskörű alkalmazásában lehet. Ez nemcsak környezetvédelmi érdek, hiszen az ESG mára az egyik legfontosabb kockázati területté vált a vállalatok pénzügyi eredményességének területén is. A nagy techcégek csak ideig-óráig lesznek képesek elbújni a valós hatásuk elrejtése elől, és minél később lépnek a teljes transzparencia útjára, részvényeseiknek annál komolyabb értékrombolást kell majd elszenvedniük.

