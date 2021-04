Fontos szintet léphet át ma nyitáskor a Nasdaq!

A Nasdaq 100, amely a legnagyobb és legismertebb technológiai vállalatokból áll, a nyitás előtti határidős árfolyam alapján ma egy meghatározó napot zárhat a technikai elemzés szemszögéből. Történik ez annak ellenére, hogy február vége és március a rotációról szólt, vagyis arról, hogy a befektetők a növekedési papírokból egyre inkább húzták kifelé a pénzt és tették át nyugalmasabb értékalapú részvényekbe. Ám a Nasdaq - amelyben technológiai túlsúly van - az utóbbi hetekben nemcsak magára talált, hanem gyors ütemben el is kezdte behozni idei lemaradását. Most pedig egy olyan alakzatból léphet ki felfelé, amely ismét nagy teret nyithat meg előtte.

A Nasdaq 100 lemaradását jól szemlélteti a lenti grafikon. A piros négyzettel jelül időszakban az index masszívan alulteljesítő volt, és ahogyan a chart alsó részén lévő teljesítmény jelzi, eközben az S&P 500 emelkedett, tehát érdemi divergencia alakult ki a két fő mutató között. Ezt napok alatt hozta be a piac, ahogy sietős léptekkel próbálta behozni a lemaradását, jónéhány (feltehetően mérési) rést maga mögött hagyva.

Ez olyan jó, sikerült, hogy április elején sikerült áttörnie a korábbi mindenkori csúcsot, majd egy konszolidációs sávot alakított ki. Ez azt jelzi, hogy akik az elmúlt hetekben, a relatív erő többé-kevésbé történő helyreállítása során vásároltak, nem igazán akartak eladni és bíznak a további emelkedésben. A korábbi ellenállás 13 800 pontnál így támasszá változott. Abban a pillanatban, amikor a sávból felfelé lép ki az index a nagyobb számú újabb vevők megérkezésével, ez hatalmas lökést adhat a Nasdaq 100-nak, hiszen már nemcsak az eladók hiánya, hanem a vevők markáns jelenléte is jellemezni fogja a piacot.

Ehhez a sáv tetejét, tehát a 14 050 pontot kellene áttörni. Tekintettel arra, hogy a határidős piac már most is 1%-os pluszt jelez előre, ezt a szintet az index már lehet, hogy nyitáskor át fogja lépni. Az új abszolút csúcs miatti hangulat, valamint az ellenállás fölé helyezett vételi stoppok is tovább gyorsíthatják az emelkedést. Ennek a piac hangulatingadozásainak ciklikus jellege miatt is itt az ideje, a volatilitás utoljára februárban volt ilyen alacsony, és akkor is nagy elmozdulás következett belőle. Ráadásul most ez a nyugodtabb állapot már három hete tart, így nagyon is esedékes egy erősebb hullám. Természetesen nemcsak a nyitás, hanem a napközbeni kereskedés is fontos indikáció lesz a folytatás tekintetében: lényegében azt érdemes figyelni, hogy magas forgalom mellett kialakul egy hosszú, jelen esetben legalább 100 pont hosszúságú zöld gyertya kialakul-e.

Érdekesség, hogy a teljes Nasdaq-ot lefedő Nasdaq Composite Index is fontos szint áttörése előtt lehet percekkel. Itt a 14180 pontos szint a fontos ellenállás, ami a korábbi maximumnál van, tehát ezt a teljes piacnak még nem sikerült legyűrnie, ami minimális lemaradást jelent a kis vállalatok esetén a nagyokkal szemben. A konszolidációs sáv is tágabb, ami egy kicsit kevésbé meggyőző képet ad, de ettől függetlenül az áttöréssel itt is nagyon nagy tér nyílhat meg felfelé a következő hetekre, akár hónapokra is, bár ez utóbbit a részvénypiac szezonális jellegzetességei kevésbé teszik valószínűvé.

Címlapkép: Getty Images