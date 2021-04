Lefordultak a történelmi csúcsról az amerikai tőzsdék

Eséssel indították a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, a Dow 0,4 százalékos gyengülése mellett, az S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban nyitott. A negatív hangulat részben annak tudható be, hogy ma több kedvezőtlen gazdasági adat is érkezett, egyrészt lassult a kínai feldolgozóipar teljesítményének növekedése áprilisban a korábbi hónaphoz képest, másrészt az eurózóna gazdaság a második egymás követő negyedévben zsugorodott. Emellett közzétették az Egyesült Államokban a személyes fogyasztások árindexét, az áremelkedési mutatót, amelyet az amerikai jegybank leginkább figyelemmel kísér. A márciusi index jelentős emelkedést mutat, messze meghaladva az előző havi és az elemzők által várt szintet. Mindeközben tovább dübörög a gyorsjelentési szezon, az Amazon árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb, miután kifejezetten erős negyedévről számolt be az e-kereskedelmi óriás. Az S&P 500 cégeknek egyébként eddig több mint fele jelentett és 87 százalékuk verte az elemzői várakozásokat.