Ismét rátaláltak a Teslára az intézményi befektetők

Habár a nemzetközi részvénypiacok továbbra is új csúcsokra lépdelnek, vagy annak közelében helyezkednek el, vannak olyan trendinek számító részvények, amelyekben az idei év sokkal inkább emlékeztet vesszőfutásra, mint diadalmenetre. A legismertebb példa a Tesla, amelyik hatalmasat emelkedett tavaly, de az idén januárban elért csúcs után nagyot esett az árfolyam. Bár a hosszútávú trend korrekciója brutális méretű volt, és még csak nem is tartott rövid ideig, mostanra nagyjából megnyugodott a papír piaca. Az idei lemaradást azonban finoman szólva sem sikerült behozni. Mégis vannak arra utaló jelek, hogy nagy intézményi befektetők ismét veszik a részvényt, ráadásul ezt már a korrekció alján, fundamentális értékelés alapon megkezdhették. Technikai elemzés.

A Tesla részvénye a január maximum után lassan, majd egy nagy kimerülési réssel begyorsítva vetett véget a középtávú trendnek, ellenállássá téve a korábban támasznak is felfogható 820 dolláros szintet. . Rengetegen voltak nagy profitokban a papírban, és ez volt számukra a végső jel, hogy ezt realizálni kell. Feltűnő volt ugyanakkor, hogy már a magaslati sávban, és a korrekció alatt sem volt igazán nagy forgalom az eső napokon. Ez már akkor is arra utalt, hogy egyrészt sokan vannak még, akik hosszútávon bíznak a vállalatban és a kiugróan magas értékeltségi szintekben. Másrészt azt is sejtette, hogy inkább középtávú spekulánsok vitték lejjebb az árfolyamot és a nagy halak a háttérbe húzódtak. A március elejei hatalmas kalapács alakzat napján azonban a vevők is megjelentek és jóval a napi minimum szintje fölé tolták vissza az árfolyamot.

A következő négy hét során aztán négy olyan kereskedési nap is volt, amit egyértelműen akkumulációnak lehet nevezni. A vevők a megszokott forgalmat bőven meghaladva vásárolták a papírt és egy-egy hosszú zöld gyertyát alakítottak ki, vagyis nap közben folyamatosan gyűjtögettek. Igen valószínű, hogy a vásárlói nyomás érdemi része intézményekhez tartozott, mert mind a viselkedés jellege, mind a nap közbeni árfelhajtás (rések helyett) róluk árulkodik.

Ráadásul ezen akkumulációk eloszlása is valamelyeset az ún. follow-through jelenségére utal. Ez 4-7 nappal a megelőző akkumuláció után szokott lenni, és itt is ezt az időintervallumot lehetett megfigyelni.

Ugyanehhez az időszakhoz köthető a nagyon erős, 600 dolláros támasz szint kialakítása. Ha ez elesne, akkor már a hosszútávú trend is komoly veszélyben lenne.

Az áprilisban elindult emelkedés ugyan szintén biztatónak tűnt, de itt mintha hiányzott volna a széleskörű intézményi részvétel. A forgalom jóval alacsonyabb volt, sőt: a legnagyobb napon belüli, sőt zárók közötti emelkedés napján március eleje óta, a kereskedés volumene feltűnően alacsony volt. Másnap pedig egy igazi disztribúció történt meg, és a kurzus nemcsak nagyot esett zárásra, de kifejezetten magas is volt a forgalom hozzá. Utána egy kisebb korrekció indult el ismét, kialakítva a 755 dolláros enyhe ellenállást. Nagyon úgy tűnt, hogy a Tesla a teljes áprilist végigtolja egyetlen nap akkumuláció nélkül. A hónap utolsó napján azonban ismét megjelentek a nagyobb vevők és viszonylag erős forgalom mellett, a korábbi bevásárlások szintje felett is elég jónak találták az árazást, hogy ismét zsákoljanak a papírokból. Jó esély van rá, hogy ez egy magasabb lokális mélypont kijelölését jelentheti, ami már az újabb középtávú trendet is kijelölheti.

Ahhoz persze, hogy ez megtörténjen, még sokat kell dolgoznia a piacnak, és újabb intézmények megjelenésére lesz szükség, de az előjelek egyre jobbak.

Érdemes figyelni, hogy a következő napokban, és elsősorban csütörtöktől kezdődően lesz-e ismét akkumuláció, aminek alapfeltétele a hosszú zöld gyertya és (jelen esetben) a 20 napos átlagot legalább 25%-ban meghaladó forgalom.

Ez egyben azt erősítené meg, hogy bár a piac nem reagált jól elsőre a negyedéves jelentésre, de számos nagy szereplőnél az elemzők végül optimista következtetésre jutottak, tetszettek nekik a piaci részesedésről érkező hírek is és közben talán az európai gyár csúszásáról szóló probléma sem zavarja meg őket. A lendületet jelző indikátor mindenesetre képes volt pozitív tartományban maradni, ami szintén pozitív jel. A vállalat értékeltsége természetesen továbbra is nagyon-nagyon pozitív forgatókönyv beárazásával kerül kiszámításra a piac által, de egyelőre sokkal inkább annak van jele, hogy a nagy szereplők többsége is bízik ennek megvalósíthatóságában.

