Éteri magasságokban az ethereum, meddig tart a szárnyalás?

A kriptoeszközök piacán az elmúlt napok sztárja minden kétséget kizáróan az ethereum volt. Miközben a bitcoin egyre kevésbé tud menetelni, a smart contract-ot a köztudatba behozó kriptodeviza új mindenkori csúcsra futott. Az idei évben az ethereum már több mint megnégyszerezte az értékét, és elsőre nem úgy tűnik, mintha a lendület alábbhagyna. A technikai elemzés több mutatója azonban azt jelzi, hogy rövid távon már túl messzire ment és az is kulcskérdés, hogy meddig tud egymással szemben menni a két legnagyobb és legismertebb kriptodeviza. Gyorselemzés.

Ahogy a múlt heti elemzésünkben már jeleztük, az ethereum érdemi relatív erőt mutatott be a kriptodevizák között, ami miatt már akkor megvolt az ok az optimizmusra. Ám az ETH szárnyalásának mértéke így is meglepő volt, mert azóta nemcsak könnyedén áttörte a 2580 dolláros ellenállást, hanem megállás nélkül zakatolt egészen 3500 dollárig is. A korábbi alsó árnyékok nagyon jó előjelnek bizonyultak és az azóta lezárult kilenc nap alatt csak egy olyan volt, amikor a vevők nem kergették magasabbra szintre az árfolyamot. Egy nagyon erős trendnek vagyunk a tanúi, amely egyelőre minden időtávon jelen van.

Aki erre a rakétára felült, mostanra minden bizonnyal szédül. Az ethereummal a hatalmas momentum ellenére mindösszesen egyszer fordult elő április végéig, hogy a klasszikus RSI túlvett zónába került, tehát szó nincs arról, hogy ne lennének időnként korrekciók és érdemi profitrealizálások.

Ezt a piacot már jó ideje nem az éretlen spekulánsok irányítják.

Május elejével azonban ismét túlvett állapotot mutat az indikátor, ami minimum egy pihenőt, de akár egy rövidtávú korrekciót is magával hozhat. Ebben megállót a nagy zöld gyertyák alja, illetve nyitóárfolyama jelenthet. Kulcskérdés ezen az időtávon, hogy a mai napon csak elbizonytalanodás történt, vagy 3100 alá eséssel egy fordulós hullócsillag alakzat is megjelenik-e. A volatilitás egyébként szépen megugrott, de még van tere a további emelkedésnek, így a nagy csapkodások és középtávon az emelkedés előtti tér továbbra is nyitott.

Ellenállás: 3530

Támaszok: 2950, 2770, 2580

Az ethereum egyelőre viszonylag jó eséllyel pályázik a vezető kriptodeviza posztjára, és könnyen lehet hogy továbbra is megmarad a piacán a relatív erő, és a felülteljesítés, akár még 3-4 hetet is. Az azonban nem valószínű, hogy képes lehet szembemenni a széllel, ezért a piaci szereplők nem ússzák meg, hogy a bitcoint a következő időszakban is figyelniük kelljen. Jól látszik a grafikon alján, hogy a két eszköz közötti korreláció szinte mindig magas, és a mostanihoz hasonló különutas időszak fennmaradása hónapokig nem valószínű.

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket/Getty Images