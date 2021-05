Felébredt álmából a szunnyadó oroszlán, verte az elemzői várakozásokat a Mol

A tavalyi harmadik negyedévben már egyszer megmutatta oroszlánkörmeit a Mol és azt, hogy mire képes, mivel akkor értelmezhetetlenül nagyot ment a társaság a várakozásoknál lényegesen jobb eredményeket szállítva az olajipar talán valaha volt legrosszabb évében. Aztán jött a koronavírus-járvány újabb hulláma, és vele együtt a szigorú korlátozások és lezárások, ami gyengébb szereplést hozott a Mol számára is, bár a fogyasztói szolgáltatások szegmens - lassan már hagyományosnak mondhatóan - remek eredményeket szállított. A világgazdaság azonban lassan kezd talpra állni, az emberek mozgolódnak, zajlik a kilábalás, ami bizony meglátszik a növekvő olaj- és üzemanyagárakban is. Ezzel együtt pedig a Mol is felébredt, és megmutatta, hogy mire képes az oroszlán, ha felverik az álmából. A társaság szinte minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat, és ugyan még helyenként elmaradnak a koronavírus-járvány előtti eredmények, de ez alapján már mindenképpen biztatónak tűnik a folytatás. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy várhatóan még csak most robban majd be igazán a globális gazdasági növekedés, a turizmus, a közlekedés és a feldolgozóipar. Márpedig ha így lesz, akkor még szinte bizonyosan okozhat kellemes meglepetéseket majd a Mol a befektetők számára.

Verte a Mol az elemzői várakozásokat

A piaci szereplők által leginkább figyelt újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 15,3 milliárd forinttal, vagyis 8 százalékkal magasabb lett az elemzői várakozások átlagánál. Az adózott eredmény szintén magasabb volt a 64,3 milliárd forintos várakozásnál, és 92,3 milliárd forint lett, ami 44 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál, az üzemi eredmény pedig szintén magasabb lett az elemzői várakozásokhoz képest. Az egyes üzletágak tekintetében szintén erős teljesítmények láthatóak, a kutatás-termelés, a finomítás-kereskedelem és a fogyasztói szolgáltatások eredménye is meghaladta a várakozásokat.

Érdemes kiemelni a finomítás-kereskedelem EBITDA eredményét, amely 23 százalékkal haladta meg a 62,2 milliárd forintos piaci konszenzust.

A csoportszintű EBITDA 4 százalékkal 199,8 milliárd forintra nőtt, míg az üzemi eredmény 16 százalékkal 78,7 milliárd forintra csökkent év/év alapon, az adózott eredmény pedig az egy évvel korábbi mínusz 48,4 milliárd forint után 92,3 milliárd forint volt az idei első negyedévben. A finomítás-kereskedelem és a gáz szegmensek EBITDA-ja azonban elmarad a tavalyi év hasonló időszakához képest, előbbi 16 százalékkal 76,5 milliárd forintra, utóbbi pedig 35 százalékkal 14,2 milliárd forintra csökkent.

A fogyasztói szolgáltatások és a kutatás-termelés üzletágak azonban nem csak az elemzői várakozásokat múlták felül, hanem év/év alapon is remekül teljesítettek.

Előbbi EBITDA-ja 63 százalékkal 92,1 milliárd forintra nőtt, míg utóbbié 27 százalékkal 34,5 milliárd forintra.

Összességében tehát megint remekül szerepelt a fogyasztói szolgáltatások szegmens, és a növekvő olajárnak, valamint az ACG mezőnek köszönhetően nagyot javult a kutatás-termelés üzletág eredménye is. A finomítás-kereskedelem teljesítménye ugyan még éves összehasonlításban gyengébb, de már látszik a javuló finomítói árrés hatása, illetve rekordmagas volt a petrolkémiai árrés is. A gáz szegmens kivételével pedig mindegyik üzletág EBITDA-ja magasabb lett az elemzők által vártnál, ami így összességében éves szinten is magasabb csoportszintű EBITDA-t eredményezett.

Kutatás-termelés (upstream)

A szegmens EBITDA-ja az egy évvel korábbi 56,4 milliárd forintról 63 százalékkal 92,1 milliárd forintra nőtt, és ez 69 százalékkal magasabb az előző negyedév adatához képest is, ami elsősorban a jelentősen magasabb olaj- és gázáraknak és az ACG mező hozzájárulásának köszönhető.

Az első negyedévben a kőolajtermelés 60,4 ezer hordó / nap körül alakult, ami kicsit több mint 10 százalékkal alacsonyabb az előző negyedévhez képest, de több mint 25 százalékkal magasabb a tavalyi hasonló időszakban elért 48,1 ezer hordó / nap értéknél. Ez főleg a tavaly elindult azerbajdzsáni termelésnek köszönhető, ami napi 20 ezer hordóval járult hozzá a legutóbbi negyedév termeléséhez, bár az előző negyedévhez képest 5 ezer hordó csökkenés látható.

A csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés, tehát a kőolaj mellett a földgáz és egyebeket is beleértve, 116,8 ezer hordó olajegyenértékes körül alakult, ami közel 6 százalékkal magasabb éves alapon.

Az olaj- és gázárak tovább emelkedtek az első negyedév során, és a Mol adatai alapján az átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ára hordónként 57,6 dollárra emelkedett 16 százalékkal a tavalyi 49,6 dollárhoz képest. Az átlagos realizált gázár pedig (hordó olajegyenértékes) 29,7 dollárra emelkedett 25 százalékkal 23,7 dollárról. Negyedéves alapon jelentős a javulás mind az olajár, mind pedig a gázár tekintetében.

A csoportszintű közvetlen termelési egységköltség az előző negyedévhez képest 0,6 dollárral emelkedett 6 dollár / boe szintre, de év/év alapon több mint 6 százalékkal alacsonyabb.

A beruházási költségek (capex) év/év alapon mintegy 10 százalékkal emelkedtek 26,5 milliárd forintra, de elmaradnak az előző negyedév adatához képest.

Az upstream szegmens egyszerűsített szabad pénzáram-hozzájárulása 2020 első negyedévéhez képest megduplázódott.

Finomítás-kereskedelem (downstream)

Az üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az egy évvel korábbi 91,1 milliárd forintról 16 százalékkal 76,5 milliárd forintra esett, amely a lezárásoknak és az alacsonyabb finomítói mennyiségeknek és árréseknek köszönhető. Ezt a csökkenést némileg ellensúlyozta az erős petrolkémiai teljesítmény.

A csoportszintű finomítói árrés 2,5 dollár / hordó volt, míg egy évvel ezelőtt ugyanez 6,3 dollár volt, viszont negyedéves alapon már jelentős javulás figyelhető meg.

A csoportszintű petrolkémiai árrés 668 EUR /t volt, ami 74 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest, de negyedéves alapon is nagyot ugrott és 2021 márciusában már elérte a 873 EUR / t értéket.

A teljes feldolgozott mennyiség 3,91 millió tonna volt, ami 4,5 százalékkal alacsonyabb a tavalyi első negyedévhez képest.

A tiszaújvárosi poliol projekt az első negyedév végére elérte a 79 százalékos készültséget (75 százalékos volt az előző negyedév végén). A járványhelyzetből adódóan a projekt befejezését 2022 második felére tette át a Mol 2021 második féléve helyett. A teljes beruházás költsége így 100 millió euróval 1,3 milliárd euróra emelkedett.

Fogyasztói szolgáltatások

A szegmens EBITDA-ja az egy évvel korábbi 27,2 milliárd forintról 27 százalékkal 34,5 milliárd forintra emelkedett, vagyis megint remek teljesítményt nyújtott, és az eddigi legmagasabb első negyedévi eredményét érte el, főként a magasabb üzemanyag- és nem üzemanyag jellegű termékek forgalmának köszönhetően, valamint az alacsonyabb működési költségek támogatásával.

Az alacsonyabb beruházási költségek 45 százalékkal magasabb szabad pénzáramot eredményeztek, mint egy évvel korábban.

Ezt a jó teljesítményt annak ellenére érte el a szegmens, hogy az üzemanyag-értékesítés volumene csökkent, amit a világjárványt övező korlátozások harmadik hulláma okozott Közép- és Kelet-Európában.

A kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítés mennyisége év/év alapon mintegy 6 százalékkal volt alacsonyabb.

A nem üzemanyag típusú tevékenységek kiépítése a járványhelyzet ellenére tovább folytatódott: a Fresh Corner telephelyek száma 2021 első negyedévében 984-re emelkedett a 2020 év végi 955-ről, ami 29 darabos bővülést jelent. Az éves bővülés mértéke pedig majdnem 100 Fresh Corner.

Mindezek mellett a Mol március elején megállapodott a Marché International AG-vel 9, Magyarországon Marché márkanév alatt töltőállomásokon üzemeltetett étterem megvásárlásáról.

A nem üzemanyag-árrés részaránya a teljes árréshez képest 28,1 százalék volt az egy évvel korábbi 27,9 százalékhoz képest az első negyedévben.

Gáz (midstream)

A gázszállítási üzletág az idei első negyedévben 14,2 milliárd forint EBITDA-t ért el, ami 35 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ez annak köszönhető, hogy mind a szállítási bevételek, mind pedig a szabályozott bevételek csökkentek a határkeresztező kapacitások és a szállítási kereslet jelentős csökkenése miatt.

Osztalék és 2021-es célkitűzések

A Mol igazgatósága a rendes közgyűlés megbízásából úgy döntött, hogy

a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan összesen 75,875 milliárd forint összegű osztalékot fizet ki 2021-ben.

A 2021-es célkitűzések tekintetében nincs változás az előző negyedévben kijelöltekhez képest, azaz:

az EBITDA-cél 2,3 milliárd dollár, aminek a harmada már teljesült is az első negyedévben.

A beruházások mértéke az 1,7-1,9 milliárd dolláros sávban mozoghat idén az egész évet tekintve.

A szabad készpénztermelés az iránymutatás szerint a 0,4-0,6 milliárd dolláros sávban mozoghat 2021-ben, bár már jelenleg is eléri a 383 millió dollárt a mértéke.

A kitermelés átlagosan 110 ezer hordó / nap olajegyenértékes körül alakulhat, az első negyedévben ez 117 ezer hordó / nap volt.

Végül a nettó hitelek EBITDA-hoz viszonyított aránya 2 alatt van továbbra is, és némileg alacsonyabb az év végi értékhez képest is.

Forrás: Mol

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a következőket mondta:

"Több mint 660 millió dollár EBITDA-t értünk el, ami kiváló eredmény, ha figyelembe vesszük a világ és a régió gazdaságát még mindig sújtó járványhelyzetet. Az erős teljesítmény a stratégiai kezdeményezéseink és az integrált, rugalmas üzleti modellünk közös eredménye. Külön öröm számomra, hogy a transzformációs stratégiánk két fontos pillére, a petrolkémia és a Fogyasztói Szolgáltatások nagyon erős teljesítményt nyújtottak. Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a bizonytalanság időszakába léptünk, de az eredményeink azt mutatják, hogy a Mol-nál megtanultuk alkalmazkodni, és tudjuk, hogyan kerülhetünk ki erősebben a válságból. A növekvő átoltottság és a régiónkban tapasztalható fokozatos nyitás láttán van okunk az optimizmusra. Örülök, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén tudunk osztalékot fizetni, és így a jó eredményeinkből a befektetőink is profitálhatnak. Az első negyedév újabb mérföldkőnek bizonyult a Mol-csoport történetében. Közzétettük a 2030+ stratégiánkat, a "Shape Tomorrow"-t, amellyel tovább gyorsítjuk a transzformációnkat, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé válhassunk Közép-Kelet-Európában.”

Továbbra is vonzó a Mol árazása

A P/E alapú árazás alapján a Mol továbbra is vonzó választásnak tűnik a szektoron belül, a 2021-es profittal számolt P/E ráta 7,6 és közben 13 százalékos éves átlagos EPS-növekedés várható 2021-2023 között. A nagyobb európai olajcégek közül a BP, a Shell, a Total és az Eni is relatíve magasabb szorzókon forog, miközben a nyereségnövekedés hasonló ütemű lehet. Nem tűnik még rossz választásnak a PKN Orlen vagy a Motor Oil sem, amelyek P/E rátája 9,5, illetve 8,8, miközben az EPS-növekedés éves átlaga 25-26 százalék lehet a következő két évben. Emellett a Gazprom is nagyon olcsónak tűnik, bár itt a növekedés üteme is egy számjegyű.

EV/EBITDA alapon sem különösebben drága a Mol, bár a várható éves átlagos EBITDA-növekedés meglehetősen alacsony lehet, de ez a szektortársak többségére is igaz. Ebből a szempontból vonzóbbnak tűnik például a PKN Orlen, a Petrol vagy a Lotos.

Az elemzői célárak átlaga február óta 2 500 forintra emelkedett 2 440 forintról, ami a mostani árfolyamnál 16 százalékkal magasabb. A Reuters adatbázisában a legfrissebb ajánlások alapján 7 elemző vételre, 6 tartásra, 1 pedig eladásra ajánlja a Molt.

Kitörés előtt az árfolyam, de melyik irányba?

A Mol piacán hosszú távon egyértelmű lemaradást tapasztalunk, nincs benne igazi relatív erő. Viszont a süllyedő középtávú trend kevés áldozattal járt. Még ha nincs is őrületes intézményi érdeklődés a papír iránt, szemmel láthatóan az eladók is elfogytak. Amíg nincs legalább egy magasabb lokális csúcs és mélypont páros, nem érdemes vásárolni belőle. Áprilissal itt is talált két fontos támasz szintet magának az árfolyam, csak az ezekről való letörés után kezdhet komolyabb zuhanásba. A fordulós jel itt egy kicsit enyhébb volt, mint a többi blue chip esetén, de ennek ellenére még egy viszonylag erős akkumuláció gyanús nap is összejött.

A volatilitás nagyon alacsony, ami utat nyithat egy nagyobb elmozdulás felé, akár kitörve a mostani csatornából. Hogy az melyik irányba történik meg, az továbbra is kétesélyes, de az utóbbi hetek ezt már egy egyértelműen negatív oldalról hozták vissza. Az utóbbi két nap elbizonytalanodása ugyanakkor aggasztó egy kicsit, bár a mai gyorsjelentés adatai kifejezetten biztatóak a jövőre nézve.

Ellenállások: 2 180, 2 250, 2 480

2 180, 2 250, 2 480 Támaszok: 2 060, 2 020, 1 960

2 060, 2 020, 1 960 Kitörés folytatódása esetén elérhető szint középtávon: 2 360

esetén elérhető szint középtávon: 2 360 Letörés esetén elérhető szint középtávon: 1 760

A technikai szintek mellett fundamentális szempontból a legfontosabb tényező az olajárak további alakulása lesz, ami nagyban függ majd a gazdasági aktivitás mértékétől. A globális átoltottság szintjének növekedésével, illetve a korlátozások feloldásával azonban várhatóan magasabb olaj- és üzemanyagkeresletre lehet számítani a következő hónapokban, ami nagy valószínűséggel pozitív hatással lesz majd mind az olajárakra, mind pedig a finomítói és a petrolkémiai árrésekre. Az európai cégek számára irányadó Brent árfolyama jelenleg 68,6 dollár.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images