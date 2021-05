Aroon indikátor, a hajnali fény az éjszaka végén - online előadás ma este

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nincs is szebb a felkelő napnál, főleg ha egy hűvös éjszaka után végre bekövetkezik. Megalkotója hasonlóképpen gondol az Aroon indikátorra, amely adott körülmények között valóban fontos trendfordulót is jelezhet, de leginkább trendkövetésre alkalmas mutatóként használják. Más logikát használ, mint a legtöbb tendenciákat és azok erejét néző indikátor, ami nemcsak egyedi nézőpontot mutathat meg, de olyan jelzéseket is adhat, amely által megelőzi társait. A webinárium során megnézzük, hogy miként épül fel az Aroon, és miként kell értelmezni az általa mutatott értékeket, illetve historikus adatait. A technikai elemzés egyik méltatlanul ritkán használt eszközéről van szó, komoly kereskedőknek nem érdemes figyelmen kívül hagyni.