Ezúttal elmaradt a csúcsdöntés a Richternél

A bevételek és a profit csökkenéséről számolt be és az elemzői várakozásoktól elmaradó számokat közölt a Richter 2021. első negyedévére a ma hajnalban publikált gyorsjelentésében. A Vraylarnak köszönhetően az amerikai bevételek továbbra is dinamikusan növekednek, a januárban lezárt Evra-akvizíció pedig már az első hónapokban jelentősen hozzájárult a bevételekhez, a nőgyógyászati portfóliót erősítő termék a top 10-es értékesítési lista nyolcadik helyére került a vállalatnál. A profitráták romlottak a január-márciusi időszakban a Richternél, részben annak eredményeként, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétele visszaesett, az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalma pedig növekedett.

A várttól elmaradó számok

Minden tekintetben az elemzői konszenzustól elmaradó első negyedéves számokat közölt a Richter a ma hajnalban közzétett gyorsjelentésében. A Portfolio által készített elemzői konszenzus alapján 147,9 milliárd forintos árbevétel várhattak a befektetők a 2021. január-márciusi időszakra, ettől közel 5 százalékkal maradt el a bevétel, 140,9 milliárd forintra rúgott. A negyedéves bruttó fedezet 78,2 milliárd forintot ért el, ami szintén 5 százalékkal alacsonyabb a konszenzusnál, az üzemi eredmény szintjén pedig 24,4 milliárd forintos profitot könyvelt el a gyógyszergyártó, ami csaknem 13 százalékkal múlta alul az elemzői prognózist. Az időszaki adózott eredmény tekintetében 7 százalékkal teljesítette alul a Richter a konszenzust, 26,9 milliárd forintos eredményről számolt be a cég, az év/év alapon várt stagnálás helyett csökkent a gyógyszergyártó adózott eredménye.

A bevételek – nem lett új rekord

2020. negyedik negyedévében rekordot döntött a Richter bevétele, meghaladva a 150 milliárd forintot. Az elemzők nem számítottak rá, hogy újabb csúcsot hoz 2021. első negyedéve és ez így is lett. A negyedik negyedévi rekordértékhez képest 6 százalékkal csökkent a január-márciusi periódus bevétele, az előző év azonos negyedévéhez képest viszont csak mérsékelt, 0,4 százalékos volt a visszaesés.

Egy éves időtávon jelentősen befolyásolták a Richter számait a devizaárfolyam-változások, a legnagyobb piacok közül az európai bevételeket felfelé segítette a forint euróval szembeni gyengülése, negatívan hatott viszont, hogy a dollárral szemben kisebb mértékben, az orosz rubellel szemben pedig jelentősebben erősödött a forint az egy évvel ezelőtti szintről.

A gyógyszergyártási szegmens legdinamikusabban növekvő régiójának Latin-Amerika bizonyult az első negyedévben, forintban számolva több mint 50 százalékos bevételnövekedést mutatott a régió, bár egy kisebb súlyú piacról van szó, a gyógyszergyártás bevételének ugyanis mindössze 3 százalékát adja. A forgalomnövekedéshez nagyban hozzájárulhatott egy januárban lezárt akvizíció, a Richter megvásárolta a Johnson & Johnson Evra nevű fogamzásgátló termékét, amelyet az Egyesült Államokon kívüli piacokon értékesít a Richter az első negyedévtől kezdve.

A nagyobb piacok közül az amerikai bevételek továbbra is dinamikusan emelkednek a Vraylarnak köszönhetően, a lezárt negyedévben több mint 26 százalékkal ugrottak meg az Egyesült Államokból származó bevételek. A készítmény kilátásai is kedvezőek, januárban a Richter amerikai partnere, az AbbVie, amely a gyógyszer amerikai értékesítéseiért felel egy prezentáció során arról beszélt, hogy a Vraylar értékesítései akár a 4 milliárd dollár is elérhetik (peak sales) a jelenlegi indikációkkal. Ez a befektetők számára is meglepően magas szám volt, ami nagyban hozzájárult a Richter árfolyamának januári szárnyalásához.

A Richter specialty átalakulása jó ütemben halad, már a gyógyszergyártás árbevételének több mint 56 százalékát adták a negyedévben a termékek. A cég első bioszimiláris készítménye, a teriparatide bevétele is stabilan emelkedik, már közel 2,4 milliárd forintos bevétele volt belőle a Richternek, ami közel 30 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest.

A covid hatásaival kapcsolatban annyit közölt a Richter, hogy „a gyógyszeripart is alapjaiban rázta meg a covid-19 világjárvány, valamint a hatóságok által arra válaszlépésként világszerte bevezetett korlátozó intézkedések.” Hozzátette, hogy a vevők igényeit 2021. első negyedévében is időben és teljes körűen ki tudták elégíteni és a promóciós tevékenység sem tért el jelentősen az előző hónapokban alkalmazott gyakorlattól. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észlelt a vállalat – olvasható a negyedéves gyorsjelentésben.

A specializált termékek

2021. első negyedévében a Vraylar royalty árbevétele 69 millió dollárra emelkedett (20,8 milliárd forint), ami 28 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről. Sem a lezárt időszakban, sem a bázisidőszakban nem könyvelt el az amerikai értékesítéshez kapcsolódó mérföldkő bevételt a Richter. 2020. utolsó negyedévében elért kiemelkedő árbevételt követően, az első negyedévekre jellemző, átlagosnál magasabb kedvezmények jóváírása mellett 2021. első negyedévében a Vraylar árbevétele elmaradt a 2020. utolsó negyedévi érték mögött, de éves szinten, forintban kifejezve 39,5 százalékos emelkedést ért el.

Az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálat van folyamatban, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.

Európában és az USA-n kívüli többi piacon Reagila néven vezette be a készítményt a Richter. A cariprazine 2021. első három hónapjában 40 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat és Magyarországot is. A beszámolási időszak során a Hikma Szaúd-Arábiában vezette be a Reagilát és további közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás.

2021. első negyedéve során a Richter nőgyógyászati árbevétele elmaradt a bázisidőszakban elért érték mögött. Az Oroszországban, Ukrajnában, az Egyéb FÁK régió legtöbb piacán, valamint Kínában és az USA-ban visszaeső nőgyógyászati árbevételt nem tudta ellensúlyozni a Latin-Amerikában, egyéb országokban és Közép-Kelet Európában emelkedő értékesítési szintje. Ezen termékcsoport forgalmához a januárban akvirált Evra royalty is hozzájárult. Az oroszországi és kínai forgalom visszaesése a kiszállítások eltérő időzítésének következményeként alakult ki. Az Evra értékesítése után kapott royalty és a Bemfola növekvő árbevételét ellensúlyozta az orális fogamzásgátló készítmények alacsonyabb értékesítési szintje.

A Bemfola értékítéséből származó bevételek forintban mérve 10 százalékkal (euróban 3,6 százalékkal) emelkedtek az időszakban az egy évvel korábbi szintről, amivel a készítmény a top 10-es értékesítési listán a harmadik helyre került. A javuló értékesítés azután következett be, hogy számos európai országban a termékenységi központok részben újra kinyitottak. A forintban mért kétszámjegyű növekedést pedig a forint euróval szembeni elmúlt egy évben látott gyengülése támogatta.

2020. decemberében a Richter eszközvásárlási szerződést kötött a Johnson & Johnson leányvállalatával, a Janssen Pharmaceutica-val, annak Evra márkanevű fogamzásgátló tapasza megszerzésére az Egyesült Államokon kívüli piacokra vonatkozóan. Az ügyletet 2021. januárjában zárta le a Richter és egy, az eszközvásárlási szerződéssel egyidejűleg kötött, átmeneti üzleti licencszerződés alapján a Janssen átmeneti támogatást nyújt az Egyesült Államokon kívüli forgalombahozatali engedélyek átadásának megkönnyítése érdekében. Az Evra árbevételének megjelenését követő első beszámolási időszakban a top 10 terméklista 8. helyére került, a készítmény után elszámolt royalty közel 3,4 milliárd forintot tett ki.

2021. első negyedévében a teriparatide árbevétele közel 2,4 milliárd forintot tett ki. Az originális készítmény szabadalom lejáratát követően a Richter 2019. augusztusában elkezdte bioszimiláris készítménye, a Terrosa értékesítését az Európai Unióban. Emellett a készítményt a Mochida Pharmaceuticals licencbe vette és 2019. november végén elindult a termék forgalmazása a japán piacon is. Japán mellett Dél-Koreában, Kanadában és idén március óta Izraelben értékesíti partnereken keresztül a készítményt a Richter.

A regionális trendek

Magyarországon a teljes gyógyszerpiac 7,5 százalékkal csökkent az első negyedévben, elsősorban a bázishatás miatt, a világjárványhoz kapcsolódó egy évvel ezelőtti felvásárlások következtében. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma jelentősen, 13 százalékkal csökkent. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel az ötödik helyen áll, a vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

a teljes gyógyszerpiac 7,5 százalékkal csökkent az első negyedévben, elsősorban a bázishatás miatt, a világjárványhoz kapcsolódó egy évvel ezelőtti felvásárlások következtében. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma jelentősen, 13 százalékkal csökkent. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel az ötödik helyen áll, a vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó. Európán belül Lengyelországban , a vírus elleni készítmény, a Groprinosin árbevétele jelentősen csökkent a magas bázis következtében. Romániában a szezonális termékek alacsony forgalma, valamint az erős bázis hatás eredményezte a gyenge teljesítményt. A nyugat-európai piacokon (amely a cég gyógyszergyártási árbevételének 51 százalékát adja) a cég bevétele 3 százalékkal növekedett forintban kifejezve. Az árbevételhez a Németországban , Svédországban és Ausztriában elért növekedés járult hozzá leginkább. A termékösszetétel vonatkozásában a Bemfola és a Terrosa forgalomemelkedése, valamint az Evra royalty ellensúlyozni tudta az orális fogamzásgátlók alacsonyabb értékesítését.

, a vírus elleni készítmény, a Groprinosin árbevétele jelentősen csökkent a magas bázis következtében. a szezonális termékek alacsony forgalma, valamint az erős bázis hatás eredményezte a gyenge teljesítményt. A nyugat-európai piacokon (amely a cég gyógyszergyártási árbevételének 51 százalékát adja) a cég bevétele 3 százalékkal növekedett forintban kifejezve. Az árbevételhez a , és elért növekedés járult hozzá leginkább. A termékösszetétel vonatkozásában a Bemfola és a Terrosa forgalomemelkedése, valamint az Evra royalty ellensúlyozni tudta az orális fogamzásgátlók alacsonyabb értékesítését. Oroszországban 18 százalékkal esett vissza a Richter bevétele, miután a forint átlagosan több mint 12 százalékot erősödött a rubellel szemben 2020. első három hónapjával összehasonlítva. A piaci környezet volatilis jellege nem változott, mindazonáltal a közvetlen értékesítés a világjárvány előtti szinten tudott helyre állni - közölte a cég. Egyes szabályozási változások hatálybalépését megelőzően, az előző évben kiszállított magas árukészletnek tudható be, hogy 2021. első negyedévében a forgalom szintje visszaesett. Pozitívan hatott viszont az oroszországi bevételekre a forgalomban lévő készítmények árának emelése a lezárt időszakban. Ugyanakkor, a létfontosságú listán szereplő egyes termékek árát felülvizsgálta a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021. első félévében lépnek hatályba. A fenti árharmonizáció várhatóan mintegy 0,5 milliárd rubel értékű árbevétel kiesést okoz 2021- ben. Ukrajnában több mint 41 százalékkal zuhant a Richter bevétele 2021. első három hónapjában, a csökkenés elsősorban 2020. negyedik negyedévében törzskönyvezéshez kapcsolódó jelentős mértékű előszállításoknak volt köszönhető. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban realizált, forintban mért árbevétel visszaesése elsősorban a bázisidőszakban teljesített előszállításoknak tudható be. A térség egyes országaiban tapasztalt árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések.

18 százalékkal esett vissza a Richter bevétele, miután a forint átlagosan több mint 12 százalékot erősödött a rubellel szemben 2020. első három hónapjával összehasonlítva. A piaci környezet volatilis jellege nem változott, mindazonáltal a közvetlen értékesítés a világjárvány előtti szinten tudott helyre állni - közölte a cég. Egyes szabályozási változások hatálybalépését megelőzően, az előző évben kiszállított magas árukészletnek tudható be, hogy 2021. első negyedévében a forgalom szintje visszaesett. Pozitívan hatott viszont az oroszországi bevételekre a forgalomban lévő készítmények árának emelése a lezárt időszakban. Ugyanakkor, a létfontosságú listán szereplő egyes termékek árát felülvizsgálta a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021. első félévében lépnek hatályba. A fenti árharmonizáció várhatóan mintegy 0,5 milliárd rubel értékű árbevétel kiesést okoz 2021- ben. több mint 41 százalékkal zuhant a Richter bevétele 2021. első három hónapjában, a csökkenés elsősorban 2020. negyedik negyedévében törzskönyvezéshez kapcsolódó jelentős mértékű előszállításoknak volt köszönhető. A egyéb tagköztársaságaiban realizált, forintban mért árbevétel visszaesése elsősorban a bázisidőszakban teljesített előszállításoknak tudható be. A térség egyes országaiban tapasztalt árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések. Az Egyesült Államokban 26 százalékot meghaladó bevételnövekedést ért el a Richter, amely mára a vállalat legnagyobb forgalmú piacává vált, elsősorban az AbbVie/Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető a Vraylarhoz kapcsolódóan.

26 százalékot meghaladó bevételnövekedést ért el a Richter, amely mára a vállalat legnagyobb forgalmú piacává vált, elsősorban az AbbVie/Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető a Vraylarhoz kapcsolódóan. Kínában a Cavinton injekciónak 2020. január 1-jével életbe lépett támogatási listáról való törlése a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott. Továbbá egyes, 2020. negyedik negyedévében történt előszállítások negatívan érintették a beszámolási időszakban elért árbevétel. A távol-keleti országban közel 50 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el a Richter az egy évvel korábbi szintről.

a Cavinton injekciónak 2020. január 1-jével életbe lépett támogatási listáról való törlése a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott. Továbbá egyes, 2020. negyedik negyedévében történt előszállítások negatívan érintették a beszámolási időszakban elért árbevétel. A távol-keleti országban közel 50 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el a Richter az egy évvel korábbi szintről. Latin-Amerika legtöbb országában forgalom emelkedést ért el a Richter, a régióban összességében több mint 51 százalékkal emelkedett a Richter bevétele. A 2021. első három hónapjában elért kiemelkedő teljesítmény elsősorban a Mexikóban, Chilében és Brazíliában elért árbevétel növekedés eredménye. A termékösszetétel vonatkozásában az Evra royalty, valamint az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele járult hozzá leginkább az elért növekedéshez.

legtöbb országában forgalom emelkedést ért el a Richter, a régióban összességében több mint 51 százalékkal emelkedett a Richter bevétele. A 2021. első három hónapjában elért kiemelkedő teljesítmény elsősorban a Mexikóban, Chilében és Brazíliában elért árbevétel növekedés eredménye. A termékösszetétel vonatkozásában az Evra royalty, valamint az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele járult hozzá leginkább az elért növekedéshez. Az „egyéb országok” esetén a beszámolási időszakban elért árbevételhez a Vietnámban eladott orális fogamzásgátlók, az Ausztráliában értékesített Bemfola, valamint az Evra Kanadába irányuló értékesítése után a Richter számára fizetett royalty járult hozzá legnagyobb mértékben. Az egyéb országok bevétele 15 százalékkal emelkedett év/év alapon.

A bruttó fedezet

2021. első negyedévében a fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty éves szinten bekövetkezett számottevő növekedése, valamint az Evra royalty megjelenése. Negatívan érintette viszont a viszonylag magas fedezetű orális fogamzásgátlók forgalmának csökkenése, valamint az, hogy az influenzajárvány elmaradása negatívan befolyásolta az antivirális Groprinosin forgalmát 2021. első negyedévében a bázisidőszakban tapasztalt jelentős mértékű felvásárlásokkal szemben. A Cavinton csökkenő árbevétele mellett egyes branded generikus és hagyományos készítmények fedezeti hányada is romlott.

A bruttó fedezeti hányad 1,2 százalékponttal romlott az egy évvel ezelőtti szinthez képest, 55,5 százalékra.

Ez részben annak is köszönhető, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétele visszaesett, az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalma pedig növekedett.

A negyedik negyedévi szinthez képest viszont bár csak kismértékben, de emelkedett a bruttó fedezeti szint.

Az üzemi eredmény

Az értékesítési és marketing költségek aránya az árbevételhez viszonyítva csökkent. Ezen költségek összegének csökkenése főként annak köszönhető, hogy a világjárvány miatt bevezetett intézkedések jelentősen korlátozták a promóciós tevékenységeket, különösen Nyugat-Európában. Ehhez a kedvezőtlen piaci környezet miatt visszafogott kínai promóciós költségek és az ugyanitt csökkentett orvoslátogatói létszám is hozzájárult.

A k+f költségek 3 százalékkal emelkedtek a vizsgált negyedévben az egy évvel ezelőtti szintről és az eddigi legmagasabb negyedéves értéket érte el. Alakulásuk az AbbVie / Allergan-nal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programoknak köszönhető. A k+f költségeket tovább növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek klinikai fázisba értek. Összességében a bevétel 11 százalékára emelkedtek a k+f költségek a bázisidőszaki 10,7 százalékról.

A vizsgált negyedévben nem voltak egyszeri tételek, míg a bázisidőszakban 500 millió forint mérföldkő bevételt számolt el a vállalat nagyrészt a cariprazine dél-koreai licencbe adásához kapcsolódóan az egyéb bevételek soron.

2021. első negyedévét 24,4 milliárd forintos üzemi eredménnyel zárta a Richter, ami 3,2 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi szintről.

Az üzemi eredményhányad romlott, 17,3 százalékot ért el a lezárt negyedévben, ami 0,5 százalékpontos csökkenést jelent.

Az adózott eredmény

A pénzügyi eredmény soron nyereséget könyvelt el a Richter, ugyanakkor kisebb mértékűt, mint 2020. első negyedévében. Ennélfogva az adózott eredmény nagyobb mértékben csökkent az első negyedévben, mint az üzemi eredmény. 26,9 milliárd forintos adózott eredmény ért el a Richter, ami 7 százalékkal kevesebb, mint a bázisidőszakban. 2021. első negyedéve volt minden idők harmadik legmagasabb nyereségű negyedéve az adózott eredmény tekintetében, csak a tavalyi első és második negyedévben ért el magasabb profitot a Richter.

Árfolyam és árazás

Nagy lendülettel indították az évet a Richter részvényei, januárban valósággal ralizott a papír és új történelmi csúcsra száguldott az árfolyam. Február közepe óta alábbhagyott a lendület, azóta inkább csak oldalazik a Richter, de március végén sikerült még egyszer új csúcsra mennie a részvénynek, egészen 9320 forintig emelkedett az árfolyam.

Idén 14 százalékos pluszban áll a Richter árfolyama, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index az év eleje óta 5 százalékot emelkedett.

Az elemzői várakozásokhoz képest csalódást okozott a Richter a ma hajnali gyorsjelentésével és a profitráták csökkenése sem jó hír befektetői szemmel, így inkább negatív árfolyamreakcióra számítunk a gyorsjelentésre a hétfői nyitásban.

Historikus viszonylatban nem drágák jelenleg a Richter részvényei előretekintő P/E ráta alapján, a hosszú távú átlagtól elmarad a jelenlegi árazási szint.

A legközelebbi szektortársakhoz képest diszkonttal forognak a Richter papírjai.

A nagy európai gyógyszercégekhez képest sem drágák a magyar gyógyszergyártó részvényei P/E ráta alapján az elemzői profitvárakozások fényében.

A Richter részvényeire vonatkozó medián célár jelenleg 9449 forint a Refinitiv gyűjtése alapján, ami 11 százalékkal magasabb a pénteki záróárfolyamnál.

A címlapkép forrása: Richter