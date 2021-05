A bitcoin az elmúlt évtized legjobb befektetése, de az igazi forradalom még csak most jön

Rendkívül népszerű befektetési termékek lettek a kriptodevizák, meredeken emelkednek az árfolyamok, de az elmúlt évtizedben már nem egyszer láttunk hasonlót. Miben különbözik ez a mostani rali a korábbiaktól?

A legfontosabb különbség, hogy 2013-ban és 2017-ben is egyértelműen a retail befektetők hajtották az árfolyam emelkedését, most viszont lényegesen mélyebb zsebekkel és nagyobb vásárlóerővel rendelkező, hosszabb távon gondolkodó befektetők jelentek meg a piacon. Olyan amerikai, dél-koreai, valamint japán intézményi befektetők, nagyvállalatok, amelyek jellemzően infláció ellen akarnak hedge-elni. Eközben a részvénypiacok is az egekben vannak, és sokan nem feltétlenül tartják már jó ötletnek további részvényeket venni, és keresik az egyéb befektetési lehetőségeket. A bitcoin továbbra is egy volatilis menekülőeszköz, és nem egy amerikai vagy német állampapírhoz hasonlítva kerül be a portfólióba. Aki viszont hosszútávra vásárolt, az tisztában van az eszköz volatilitásával, és emelkedő trendre számít - sokan gondolják úgy, hogy évek távlatában a szűkössége miatt az értékét tartani és/vagy növelni fogja, és segíthet a portfólió kibalanszírozásában.

Egyre többen érdeklődnek a kriptodevizák iránt, melyik korosztály az, amelyik nyitott és aktívan foglalkozik ezzel az eszközosztállyal?

Az általános percepció az, hogy a fiatalok körében elképesztően népszerűek a kriptodevizák, az idősebb korosztály viszont szkeptikusabb, távolságtartóbb. Ez részben igaz is, de mi azt látjuk, hogy a mi ügyfélállományunk gerincét az olyan 30-60 év közötti férfiak adják, akik rendelkeznek valamilyen megtakarítással, és aktívan érdeklődnek a gazdaság és a befektetések iránt. Általános magyar sztereotípia az, hogy az ingatlan a jó befektetés, és az a pénz a biztos, amit a párnacihában tartunk, a bitcoin alaposan feszegeti ezeket a jellemzően magyaros beidegződéseket, mert ez a befektetési forma aztán végképp nem kézzel fogható. A fiataloknál viszont ezt a fajta szkepticizmust egyáltalán nem látjuk, számukra az, hogy az értékeiket digitálisan tárolják, a világ legtermészetesebb dolga, hiszen az életük jelentős részét digitálisan élik, így nem kérdés számukra, hogy az értéktárolás is digitalizálódik.

A mostani hype hogyan hatott a kriptoközösségre? Könnyen elfogadják az új érkezőket a veteránok, vagy inkább zárt a befektetői közösség?

Ezt egyéne válogatja. Aki igazi veterán, benne van már 8-9 éve, annak ez már a harmadik nagy influx, mert 2013-ban, 2017-ben és most 2020-21-ben is robbanásszerűen növekedett az érdeklődők köre, és ezt mi is tapasztaljuk az ügyfélállományunk bővülésén. Amikor a bitcoin árfolyama kilő, akkor az érdeklődők száma is jelentősen emelkedik, amikor viszont az árfolyam megfordul, akkor nagyon sok olyan új felhasználó, aki csak a kalandvágy kedvéért érkezett az ökoszisztémába, el is fogja hagyni azt, viszont sokan vannak olyanok is, akik maradnak, esetleg aktív tagjaivá válnak a közösségnek. Ez egy természetszerű és kedvező folyamat, így bővül az ökoszisztéma, összességében tehát szerintem az „őskriptósok” örülnek ennek. Persze lehetnek olyan megélések, hogy hígul a felhasználók köre vagy szélesedik, de aki hosszú ideje hisz a kriptovalutákban, az pont azért harcolt, hogy az ökoszisztéma társadalmi elfogadást szerezzen, hogy mindenki megértse, hogy mit adhat ez az emberiségnek.

Miért érdemes most valakinek kriptobefektetésben gondolkodnia?

Erre a kérdésre a válasznak két rétege van: a felszínen lévő réteg az, hogy ez volt az elmúlt évtized legjobb befektetése, semmit nem tudunk még a közelébe sem állítani. A másik réteg pedig az, hogy az ökoszisztéma fejlődésének még mindig csak a korai szakaszában járunk, hiszen az első egymilliárdot még továbbra sem érte el az ökoszisztéma felhasználóinak a száma, ebben még nagy potenciál van. Becslések szerint 100-300 millió felhasználónál járunk, ami még mindig csak az emberiség pár százaléka. Nyilván nem lesz 100 százalékos penetráció, de az biztos, hogy ha tovább haladunk a tömeges adaptáció felé, akkor néhány milliárdot el fogunk tudni érni a következő 10 évben, ez pedig a kritpodevizák, mint befektetési eszközök árfolyamán is meg fog látszani.

A kriptodevizák volatilitása kifejezetten magas, a befektetők a portfóliójuknak mekkora hányadát tartsák ezekben az eszközökben?

Mivel mi nem adhatunk befektetési tanácsot és nyilván nem vagyunk objektívak a témában, így ilyenkor az amerikai és nyugat-európai alapkezelők ajánlásait szoktam idézni. A 2017-es rali alatt 1-2 százalékot javasoltak, most viszont már 5-10 százalék között szórnak az ajánlások egy intézményi befektető számára, vagy egy nagyobb portfólió esetén. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy ennél lényegesen nagyobb allokációval is be lehet szállni, viszont akkor el kell sajátítani a megfelelő szaktudást is, vagy meg kell találni azt a szakembert, aki megbízhatóan átlátja az ökoszisztémát és képes tanácsot adni.

Külső szemlélőknek még mindig extrém a volatilitás, de aki már néhány éve közelről figyeli az árfolyamokat, az látja, hogy már lényegesen kisebbek ezek a hullámok, és az adaptáció növekedése is segít ebben. Egy elemzés szerint tíz éven belül, amikor 3-4 milliárdos penetrációig eljut a kriptodevizák elfogadottsága, akkor az EURUSD volatilitása közelébe fog csökkenni a bitcoin volatilitása.

A bitcoin mellett több ezer másik kriptodeviza is van a piacon, amelyek adott esetben nagyobb tudással rendelkeznek, több szolgáltatást nyújtanak, mint a bitcoin. Az altcoinok közül melyeknek van ténylegesen értelme, haszna, funkciója, és melyek, amelyeknek nincsen?

A dogecoin bevallottan egy mémnek indult, és láttunk már olyan példákat, amikor komolyabb mögöttes tartalom nélküli kriptodevizák árfolyamát az egekbe pumpálja a retail érdeklődés. Én nem vagyok híve ezeknek a koncepció nélküli pump and dumpoknak, és azt gondolom, hogy ahogy a piac érik, az ilyen és ehhez hasonló példák kikopnak. Elon Musknak az volt a mondása, hogy aki a mémeket kontrollálja, az az embereket kontrollálja, és egy élő emberkísérlettel gyakorlatilag bebizonyította, hogy egy mémcoin árfolyamát is magasra lehet emelni.

Aki az ökoszisztémában hisz, és megengedheti magának, hogy hosszabb távra fektessen be, az bitcoint és ethereumot mindenképpen tartson a portfóliójában a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően. Úgy számoljon ezekkel az eszközökkel, hogy extrém körülmények között nagyon leértékelődhetnek, érdemes ezeket nagyon alacsony értéken beszámolni a portfólióba annak ellenére, hogy a történelmi adatok azt mutatják, hogy folyamatosan felértékelődnek. Viszont, ha emellett színesíteni akarja valaki a kriptodeviza-portfólióját, akkor a DeFi blue chipek között mindenképp érdemes körülnézni, vagy az újonnan induló, ígéretes DeFi projektek között. Jó példa előbbire az Aave, Uniswap, SushiSwap, Synthetix vagy az Alpha, amelyek mind nagyobb piaci kapitalizációval, likviditással rendelkeznek és nem valószínű, hogy holnaputánra eltűnhetnek a portfólióból. Bár rövidtávon lehet, hogy nagyot esnek, hosszútávon bőven van bennük felértékelődési potenciál.

Ha a blokklánc technológiát okos szerződésekkel kombináljuk, akkor a transzferálás felett komplex pénzügyi műveletek is végrehajthatók harmadik fél, például bankok nélkül. Szóval a lehetőség adott, de miért lenne szükségünk egy decentralizált pénzügyi közvetítőrendszerre?

A tavalyi nyár volt az az időszak, mikor a régóta ígért decentralizált pénzügyi szolgáltatások (DeFi) egyre-másra elkezdtek felbukkanni az ökoszisztémában, és mostanra pár millió dollárról több tíz milliárdra nőtt a DeFi ökoszisztémában forgó tőke. A DeFi az a szolgáltatáscsomag, amire különösen nagy figyelmet érdemes fordítani a közeljövőben, mert ezek lesznek a tradicionális pénzügyi rendszer valódi kihívói, legyen szó például hiteltípusú ügyletekről, vagy decentralizált kereskedésről, vagy akár az egészen durva pénzügyi megoldásokról, mint például a blokklánc alapú szintetikus eszközök kibocsátása.

Ha most megnézzük a hitelfelvételhez kapcsolódó átlagos procedúrát, akkor ahhoz képest egy Aave nevű hitelező platformon másfél perc alatt fel lehet venni gond nélkül dollárhoz vagy euróhoz kötött stablecoinban pár millió forintot különösebb programozási előképzettség nélkül. Amikor ez az átlagfelhasználó számára is elérhető lesz, nem kérdés, hogy melyiket fogják választani az emberek. A DeFi olyan előnyöket biztosít, hogy szerintem ez a meccs már lefutott, csak még a szereplők nem biztos, hogy tisztában vannak vele, hogy ez a jövő technológiája.

Befektetési termékként már egyre szélesebb körben elfogadottak a kriptodevizák, de fizetőeszközként csak kevés helyen fogadják el őket. Milyen távol vagyunk attól, hogy széles körben használt fizetőeszközként működjenek a kriptodevizák?

Most az egész ökoszisztéma egy akkora lépést tett előre, amit az elmúlt 12 évben összesen nem tudott felmutatni, és ez nem másnak köszönhető, mint a PayPalnak, amely 29 millió kereskedőnél elérhetővé tette a kriptodevizákban történő fizetés lehetőségét. Azt továbbra is tartom, hogy szerintem rengeteg tranzakciót fogunk blokkláncon bonyolítani, de abban is biztos vagyok, hogy nem bitcoinnal fogom kifizetni a megrendelt tévét vagy pizzát. Viszont az úgynevezett stablecoinok, amik dollárhoz, euróhoz kötött értékkel, tehát stabil vásárlóértékkel rendelkeznek, a sebességük, valamint az árfolyam stabilitása miatt tökéletesen alkalmasak lehetnek arra, hogy átvegyék a tradicionális fizetőeszközökkel való fizetést a kiskereskedelemben is.

Sokak szerint a kriptodevizákat nem lehet devizának nevezni, mert rendkívül kevés helyen lehet adózni bennük, és csak néhány helyen lehet velük fizetni. Megáll már a deviza kifejezés a kriptókra?

Svájcban már három éve lehet adót fizetni Zug kantonban, és hamarosan Miamiban is adott lesz ez a lehetőség, tehát itt is egy adaptációs görbén való fokozatos elmozdulásról van szó. Tavaly szeptemberben, mielőtt elindult a rali, 100, maximum 200 millió felhasználója volt az egész ökoszisztémának és nemzetállami, illetve kormányzati szinten nem igazán láttunk Zug-hoz hasonló példákat. Ebben a mostani adaptációs hullámban az volt a nagy újdonság, hogy az intézményi befektetők, biztosítótársaságok, nagyvállalatok kezdték felvenni a mérlegükre a kriptodevizákat. Lehet, hogy ez a hullám nem fog tömeges adaptációt hozni, csak a vállalati téren, és az is lehet, hogy a 3-4 év múlva esedékes nagy adaptációs görbe lesz az, ami tömegesen elhozza a kormányzatokat is az ökoszisztémába.

Azt látjuk, hogy a mostani társadalmi megegyezés szerint kriptodevizák az életünk részei maradnak, és ha ezt az állítást igaznak vesszük, akkor nem látok olyan jövőképet, ahol a nemzetállamok valamilyen mértékben – például a nemzeti bankok – nem diverzifikálják úgy az eszközeiket, hogy kriptodevizákba is fektessenek.

Törökország jegybankja nemrég betiltotta a kriptodevizás fizetéseket, és a sajtóban újra előkerült India, amely már régóta tervezi, hogy teljesen betiltja a kriptodevizák használatát. Mi van akkor, ha a vezető gazdaságok is erre szánják el magukat?

Nekem ebben az esetben egyetlen nagyon fontos kérdésem van a szabályozóhoz: hogyan? Hogyan tiltjuk be az internetet? A bitcoin node-jai már műholdakon keringenek a fejünk felett, gyakorlatilag mobiltelefonon tudok bitcoin-tranzakciót indítani. Elképesztő bányászati kapacitás áll a hálózat mögött, hiszen több tízezer node szinkronizálja ugyanazt a főkönyvet, és már régen meghaladtuk azt a hálózati méretet, ahol ez egyszerűen betiltható, és a fejlett nyugati világban egyébként pont az ellenkező irányba mutatnak a lépések, ha az EU nem csinál teljes hátraarcot, akkor 2-3 éven belül egy szabályozott kriptodeviza-kereskedési piacot hoz létre a tagállamainak.

Az USA-ban mindeközben az látszik, hogy a tőzsdefelügyelet takarítja el az akadályokat az útból, hogy az első bitcoin vagy kriptodeviza ETF-et végre be tudják vezetni, és akkor egy olyan tőkebeáramlást fogunk látni, amit még a legmerészebb álmainkban sem képzeltünk el.

Én az olyan országoknál számítok szankciókra, amelyekben magas az infláció, akár hiperinfláció alakul ki, ezért elkezdik megvédeni magukat a kriptodevizákkal szemben, mivel jól működő fizetési rendszer révén az állampolgáraik elkezdik fizetésre használni őket. A törökországi eseményekre reflektálva csak egy kérdésem van: kit érdekel, hogy a bitcoin mozog 5-10 százalékot napon belül, ha a török líra 20-30 százalékot mozog egy hónapon belül?

A kriptodevizákkal kapcsolatban gyakran felmerül környezetvédelmi kérdésként az áramfogyasztás. Egyes becslések szerint a bitcoin éves szinten több áramot fogyaszt, mint Argentína.

Nagyon fontos, hogy mihez hasonlítjuk a bitcoin áramfogyasztását. Ha ahhoz, hogy mennyi áramot fogyaszt a tradicionális pénzügyi rendszer, a sok millió bankfiók fenntartása, a sok milliárd szerver futtatása a háttérben, a sok tízezer kereskedelmi bank teljes áramfogyasztása, akkor ehhez képest a bitcoin továbbra is csak egy kis szelet. Ezzel szemben, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy ez egy újonnan létrejövő hálózat, amit pár 100 millió ember használ, akkor viszont még mindig magas az áramfogyasztás.

Kínára nincs rálátásunk ilyen szempontból, de ott is az látszik, hogy tavasszal, áradáskor a vízerőművek mellé költöznek a bányászok, ahol óriási áramtúltermelés van, hiszen a bányászok racionális gazdasági szereplők. Európában rengeteg a megújuló energiára épülő bánya, például Izlandon óriási bányatelepek vannak, hiszen ott geotermikus energiával nagyon gazdaságosan lehet bányászni bitcoint, és az éghajlati adottságoknak köszönhetően a hűtés sem egy komoly probléma, míg Európa melegebb részein a nyári hónapokban jelentős az addicionális energiafogyasztás.

A bitcoin energiaigénye pont úgy fog változni, mint a gazdasági vagy a lakossági szektoré. Ha a blokkláncokat, mint elszámolási felületeket átveszi a pénzügyi rendszer, akkor egy központi rendszer fenntartása összességében sokkal gazdaságosabb, még ha ez a rendszer drágább is, mint amennyi a jelenlegi rendszerünk fragmentációjából fakadó energiafelhasználás.

Mi is sokat foglalkoztunk a Coinbase tőzsdei bevezetésével, amelyet lényegében a teljes befektetői közösség figyelemmel kísért. Mekkora mérföldkő volt ez az esemény és miért volt fontos az ökoszisztéma számára?

Először is azért, mert egy őskriptós szereplő lépett a világ egyik legnagyobb tőzsdéjére. A Coinbase az egyik legelső szereplője az amerikai piacnak, és az egyértelmű piacvezetője is, ami egyben a globális ökoszisztéma szempontjából is meghatározó játékos. A vállalat sokat tett az ökoszisztéma terjesztéséért, 56 millió regisztrált felhasználója van, brutális forgalmat bonyolít, az amerikai intézményi befektetők rajtuk keresztül érkeztek az ökoszisztémába. Elvitathatatlanok az érdemei, ráadásul a közel 100 milliárd dollár körüli értékeltség, ami mellett piacra lépett a Coinbase, tradicionális pénzügyi befektetők által adott értékeltség, ami azért nagyon fontos, mert egy megerősítés, fontos visszacsatolás az ökoszisztémának. A Coinbase részvényeinek az ára egyfajta közvetett bitcoinárindex lesz majd a Nasdaqon belül, hiszen a Coinbase értékeltsége nagyon erősen kötődik a bitcoin árfolyamának alakulásához.

Ha már a Coinbase-nél tartunk, miért válassza valaki a Coincasht, ahelyett, hogy a Coinbase-en, a Binance-en, vagy más külföldi szolgáltatón keresztül kereskedjen?

A mi értékajánlatunk a magyar felhasználók számára az, ami a szlogenünk is a négyéves indulásunk óta: bitcoin egyszerűen. A magyarok számára ezt talán azzal tudjuk színesíteni, hogy bitcoin egyszerűen, magyarul, és forintért. Ha forintban vannak a megtakarításaink és ezek valamekkora százalékát át akarjuk tenni bitcoinba, akkor nem biztos, hogy megéri eurószámlát létrehozni, vagy eurót váltani, és utána a kriptotőzsdei regisztrációt végrehajtani, angol nyelven, nehezen elérhető ügyfélszolgálatok segítségével.

Akinek van bármilyen tőzsdei előképzettsége vagy ismerete, beszél angolul, van eurós, dolláros számlája, annak ezek nem annyira idegen dolgok, nekik a szolgáltatásunkkal időt tudunk spórolni, ami kriptóban nagy érték. Nálunk 1-2 perc alatt történik meg egy váltás a megrendelés leadását követően, ha az utalás megtörtént, ezzel szemben az előbb említett procedúrával 2-5 napig is eltarthat. A kriptóban a 2 perc kontra 2 nap hatalmas előny tud lenni, ezért érdemes minket választani, mert forintért ilyen kényelmesen, ilyen gyorsan jelenleg nem igazán lehet máshol bitcoinhoz jutni.

A Coincash-é Magyarország legnagyobb bitcoin ATM hálózata, viszont kriptobróker, illetve váltó tevékenységet teljesen online módon is lehet folytatni. Miért döntött úgy a Coincash, hogy ATM-ek üzemeltetésével is foglalkozik?

A kezdetekkor még számunkra sem volt teljesen egyértelmű, hogy melyik modell fog működni, így tehát elindultunk egy weboldallal és egy bitcoin ATM-mel, hogy teszteljük a magyar vásárlók igényeit, és most azt látjuk, hogy mindkettő megtalálta a saját vásárlókörét. Ami nagyon fontos extra a bitcoin ATM-ben, hogy hosszú a nyitvatartási ideje és igyekszünk forgalmas csomópontokhoz telepíteni őket, így a kis összegű készpénzigényeket gyorsan és kényelmesen ki tudják elégíteni. Ezzel szemben a banki átutalás olcsóbb, gyorsabb és kényelmesebb, viszont, ha készpénzfelvétel-igénye van az ügyfélnek, azt meg kell oldania a saját kereskedelmi bankján keresztül.

Kik használják ezeket a bitcoin ATM-eket?

Magyarországon van egy réteg, amelyik kifejezetten ragaszkodik a készpénzhez, és akinek ilyen típusú igénye van, gyorsan szüksége van pár tízezer forintra, vagy ennyiért akar gyorsan kriptodevizát vásárolni, az keresi ezeket az ATM-eket. Ezzel szemben, akik nagyobb összegben váltanának, azok jellemzően a banki átutalást választják, amely olcsóbb, gyorsabb és kényelmesebb. Az ügyfelek pénzhez való viszonya alapján dől el, ki az, aki inkább cash-centrikus, és ki az, aki inkább az online kényelmet preferálja.

Mik a Coincash közép- és hosszú távú céljai, mik a fejlesztési irányok?

A DeFi-ban óriási lehetőségeket látunk, és azt látjuk, hogy a jövő pénzügyi szolgáltatásai most születtek meg. A kis vegykonyhánkban ilyen szolgáltatásokkal foglalkozunk jelen pillanatban is, és azt vizsgáljuk, hogy ezek közül melyek azok, amelyek a meglévő ügyfélkörünk számára könnyen érthetően továbbadhatók. Nem szeretnénk eltérni az eredeti missziónktól, hogy a kripto-ökoszisztémát könnyen és egyszerűen hozzáférhetővé tegyük az átlag magyar felhasználók számára, viszont azt látjuk, hogy a mostani DeFi alkalmazások még sajnos egy jó nagy lépéssel messzebb vannak attól, hogy a kevésbé képzett felhasználók is könnyen és egyszerűen használják őket. Azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk ezeket a szolgáltatásokat ugyanúgy három lépésben egyszerűen lefordítani egy átlagfelhasználó számára, mint ahogy tettük 3-4 éve a bitcoinvásárlással is. Komolyan dolgozunk rajta, hogy a következő években ki tudjunk jönni ilyen értékajánlattal is.

Címlapkép: Stiller Ákos