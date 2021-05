Tech selloff: a vég kezdete, vagy a kezdet vége?

Jelentős esés zajlott le az elmúlt néhány kereskedési napon a technológiai szektor által vezérelt indexekben, amelynek folytatódása a technikai elemzés által meghatározott kulcsszintek elesését is magával hozhatja. Ahogy az elmúlt három hónapban megszokhattuk a tech cégek jellemzően alulteljesítőek voltak, főleg a kis és közepes kapitalizáció területén. Ez eleinte a rotáció jelenségének volt betudható, amelynek során az emelkedő piaci trend előrehaladott szakaszán a tőke egyre inkább a növekedési részvények helyett az értékalapú papírokba kerül át. Szintén szerepet játszott a folyamatban az a tény, hogy a koronavírus enyhülésével járó korlátozás feloldások is csökkenthetik a bevételek növekedési ütemét. Az utóbbi hetekben az inflációs félelmek is felerősödtek. Az sem mellékes, hogy jó pár részvényben a piacon igen magas árazás alakult ki, ami hosszútávon nem fenntartható. A legfontosabb tényező azonban a momentum eltűnése és a befektetők türelmének megfogyatkozása lehet. Ez azonban jelentős differenciálást hozott, és ágazat, sőt egyedi papír szinten eltérő folyamatokat hozott a felszínre, ezért érdemes a piac mélyére nézni a technikai elemzés szempontjából.