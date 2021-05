Van ejtőernyő, amely megállítja a piacok hirtelen zuhanását?

Fiatal korában az ember sok őrültséget kipróbál. Nekem ezek közé tartozott az ejtőernyőzés, ami az egyik legnagyobb adrenalin löket, amit csak el el tudok képzelni. A repülő lassan emelkedett, de a kiugrás után a zuhanás a fizikai törvényei miatt természetesen annál gyorsabb volt. Így van ez a pénzügyi piacokkal is: eltekintve a legnagyobb mániáktól, az árfolyamok viszonylag lassan menetelnek felfelé, de ha felerősödnek a negatív hangok, mindenki egyszerre akar a kapun távozni, gyors és nagymértékű árfolyamesést kiváltva ezzel. Az elmúlt pár nap esése is ilyen volt a globális részvénypiacokon. Az ejtőernyőzésnél már csak a nevéből fakadóan is van eszköz arra, hogy véget vessen a szabadesésnek. Bármennyire is mámoros érzés a zuhanás, mindig a feloldozással egyenlő ha az ember feje felett kinyílik az ernyő. Azt nem hinném, hogy a befektetők élveznék az árfolyamok zuhanását, de abban biztos vagyok, hogy egyre többen kapkodnak az ejtőernyő kioldó zsinórja után. Az esést itt fontos támasz szintek állíthatják meg, ebben a cikkben megnézzük hol találhatóak ezek.

S&P 500

A legszélesebb körben figyelt, nagy kapitalizációs index relatív ereje miatt egyelőre a technikai képben nincs komoly probléma, de mostanra már az első igazi támasza alá esett és az előtte álló forgatókönyvek miatt semlegessé vált. Nem meglepő, hogy a piacon jelen lévő technológiai túlsúly miatt ezt az indexet is magával tudja rántani a piac, még egy mindenkori csúcsról is, de ez így is negatív jel.

Mivel az S&P 500 értéke most egy támasz közvetlen közelében van, és a hosszútávú emelkedő trendben az egyik klasszikus túlvettséget és túladottságot mutató indikátor lefelé elég jól működött, ráadásul most nagyon alacsony szinten is van, ezért a következő pár napban inkább egy kis visszapattanás valószínűbb. Pár hetes időtávon ugyanakkor maradhat a felfokozott hangulat, hiszen a volatilitás is felszálló ágban van, így az index egyelőre inkább lefelé mutató kockázatokkal rendelkezik. A közép- és hosszútávú trend még él, az előbbi az első, az utóbbi a harmadik támasz szint alatt tekinthető megszűntnek.