Észrevették az elefántot a szobában: jelzések a piacon a növekvő inflációs félelmekről

Elefánt a szobában: egy több mint kétszáz éves kifejezés, amelyet angolszász területeken gyakran használnak olyan helyzetekre, amikor egy nagy és nyilvánvaló probléma ott van mindenki szeme előtt, de senki sem mer beszélni róla. Az analógia alighanem itt világos, a szobát a pénzügyi piacok, az elefántot pedig az inflációs nyomás jelenti. Az elmúlt napokban komoly eladási hullámot és esést tapasztalhattunk a világ főbb részvénypiacain, tegnapelőtt a klasszikus indexek 2%-ot, a technológiai szektor és növekedési papírok közel 3%-ot estek a tengerentúlon, és volt ugyan ennek korrekciója, mostában ritkán láttunk ekkora negatív irányú mozgásokat egyetlen nap alatt. Ez annak volt betudható, hogy megnőttek az inflációs félelmek, nem is alaptalanul: a héten közzétett adat szerint a fogyasztói árindex 13 éve nem látott szintre emelkedett az Egyesült Államokban, bőven felülmúlva az elemzői várakozásokat. Bár az adat sokkolta a piacokat, a folyamat nem ma kezdődött és voltak bőven a befektetők között is, akik tartottak ettől és tartanak most is. Ennek pedig a jelei megmutatkoznak a piacokon is.

Sentiment

A Google Trends a keresőóriás egy olyan funkciója, amely segítségével azt lehet megnézni, hogy milyen érdeklődés van a keresőkifejezésekre. Az oldal a keresések számát nem adja meg, hanem csak azt, hogy milyen irányban és milyen nagyságrendű változások vannak az egyes szavak esetén, ezért is nevezték el a szolgáltatást a trend szóról. Ha megnézzük, hogy a kereső ezen funkciójának elindulása, azaz 2004 óta, akkor azt látjuk, hogy soha még ennyiszer nem keresett az internet népe az infláció szóra. Ez önmagában jelzi a hangulatot, és a pénzromlás, illetve az árak emelkedésétől tartó félelem emelkedését.

Külön érdekesség, hogy a legnagyobb érdeklődés a Google keresései között az Egyesült Államokban éppen a főváros, Washington DC térségéből érkezett. Tekintettel arra, hogy nemcsak a kormányzat, hanem a FED központja is itt található, számos fontos gazdasági think-tank-el és elemzőcéggel együtt, érzékelteti a döntéshozók, vagy az arra érdemi befolyással bíró csoportok aggodalmát a kérdésben. Napjainkban egyre több az olyan kutatás és kezdeményezés, amely a közösségi médiában megjelenő virális tartalmak, vagy akár az internetes keresések alapján szeretne sentiment indexeket összeállítani, tesztelni a piaci hangulatot, és ezek alapján előrejelzéseket adni.

A lenti ábra alapján az inflációra történő keresés nemcsak most, hanem már februárban mindenkori csúcsot döntött. Az aggodalom tehát nem új keletű, és fontos kihangsúlyozni, hogy a trend ugyan megpihent egy kicsit a tavasz elején, de májusban még tovább erősödött, ami egyértelmű aggodalom növekedést jelez. A keresés azért is lehet jelzésértékű, mert a probléma kellemetlen, és hiába látja valaki az elefántot, nehéz szóba hozni. Főleg egy olyan évtized után, amikor a gazdaságba öntött pénzek ellenére soha nem volt érdemi inflációs nyomás. Keresni a szóra viszont csendben, mások tudta nélkül is lehet.

Forrás: Google Trends

Még beszédesebb a Bank of America által minden második hónapban megkérdezett intézményi befektetők kérdőívének eredményei. Az elmúlt 10 év során ezek a mintegy 220 alap- és eszközkezelői döntéshozó, aki, jelenleg együttesen 630 milliárdos vagyont kezelnek, minden alkalommal elárulták, hogy mit tartanak a legnagyobb, a forgatókönyvek eloszlásának végén lévő kockázatot, ami a leginkább megrengetheti a piacokat. Ezek igen változatosan alakultak, volt időszak amikor Kína, máskor a populizmus erősödése, a kereskedelmi háború veszélye és az elmúlt időszakban pedig a koronavírus volt a lista élén.

Idén márciusban éles váltás történt, és a dobogó legfelső fokát átvette a várakozásoknál magasabb inflációtól való félelem.

Mint látjuk, nem is ok nélkül. Széles körben mégsem került be ez a jelenség a piacok körüli közbeszédbe.

Forrás: Bank of America globális alapkezelői felmérés, 2021 március

Kötvénypiac

Az inflációs várakozások legfontosabb fokmérője a pénzügyi piacokon a kötvényeknél keresendő. A magasabb fogyasztói árindex egy bizonyos szint felett a jegybankok részéről lépésekkel jár. A kamatemelések miatt az új kibocsátások hozama magasabb lesz, a már piacon lévő papírok esetén viszont a jellemzően fix kuponok okán a piac kiigazítja az árfolyamot és a magasabb hozam(várakozások) miatt alacsonyabb árfolyam áll be a kötvényeknél. A folyamat persze ennél messze összetettebb, és a hozamokra, illetve a kötvényárakra jó pár más tényező is hatással van, de az elmúlt napok után már biztosak lehetünk benne, hogy jelenleg nagy részben erről van szó.

Az elmúlt hónapokban mind az amerikai, mind a magyar fogyasztói árindex kapcsán egyre inkább megjelentek a hozamok növekedésével kapcsolatos hangok. A Portfólió On The Other Hand rovatában több külsős szakértő is írt erről, a tengerentúlon is szép lassan, de egyre inkább a piaci mozgásokat magyarázó narratíva része lett ennek említése. Ugyanakkor a többség óvatos maradt, ha meg is nevezte az elefántot, annak a nappalihoz képest komoly méretéről nem igazán esett szó.

A BOND ETF korántsem a legnagyobb a maga műfajában, világos ticker-e miatt mégis sokan figyelik, és portfóliója valóban államkötvényekből áll. Grafikonja pedig világosan mutatja, hogy a félelmek immáron két hullámban megjelentek a hozamemelkedéssel összefüggésben. Február és március folyamán egy éles, csökkenő trendet láthattunk a kötvényeknél, amelynek során az ETF forgalma is megugrott, jelezvén az eladók fokozott érdeklődését. Ezek után egy fordított zászló alakzat alakult ki, bár ennek mind hosszúsága, mind szélessége már határeset volt. Arra, hogy az esés utáni felfelé történő mozgás egy korrekció volt, nemcsak a formáció utalt, hanem a lecsökkent forgalom, az ereszkedő volatilitás is.

A piac nagy része és főként az erősebb kezű befektetők finoman jelezték, hogy inkább a további hozamemelkedés mellett teszik le a voksukat.

A hét első három napjának gyors egymásutánban történő, hasonló ütemű esése, és a rövidtávú trendvonal, egyben a támasz alá esés is arra utalnak, hogy a kötvények árfolyama továbbra is dél felé veszi az irányt, párhuzamosan a hozamok emelkedésével. Az év elején az akkor még 0,92%-os 10 éves állampapír hozam mostanra 1,67%-ra emelkedett, ezzel már felette jár a koronavírus előtti szinteknek. Az ETF-ben a következő fontos támasz szint 109 dollárnál van. Mivel a hasonló eszközök jó pár kötvény árfolyam alakulását követik, ennek a jelentősége szimbolikus, de a szint alá esés további komoly zuhanást jelenthet. Ennek a közvetett mozgatórugói minden bizonnyal az inflációs várakozások lehetnek.

Bitcoin

Márciusban már írtunk egy cikket, amelyben arról volt szó, hogy a bitcoin kezdi átvenni az arany szerepét egyfajta tartalékoló eszközként. Ennek során kiemeltük, hogy a nemesfém gyakran éppen az inflációs félelmek miatt lett kedveltebb egy-egy időszakban, és ez egyre inkább a bitcoin-ra és egyéb kriptodevizákra is igaz. Természetesen a kriptoeszközök világában a nagy felfutás, pláne az altcoin-ok körüli őrület sokkal inkább spekuláción alapul, de egyre több az olyan piaci szereplő, aki erre számítva vesz például BTC-t, vagy ETH-t, aminek szintén árfelhajtó hatása lehet.

John Authers, a Bloomberg veterán elemzője, aki 29 évet töltött el a Financial Times-nál áprilisban felhívta a figyelmet ugyanerre, erős párhuzamot vonva az amerikai állampapír hozamok és a bitcoin árfolyam között. A lenti grafikonon minden szónál jobban érzékelteti, hogy mire gondolt. Kékkel a kriptodeviza árfolyama látható, amelynek szintjeit a jobb oldali skálán látni. Feketével pedig a 10 éves államkötvény hozamának alakulását jelöltem a charton, és értelemszerűen ehhez a bal oldali skála tarozik. Jól kivehető, hogy tavaly augusztus-szeptember táján az addig egymástól függetlenül mozgó két idősor sokkal inkább elkezdett ugyanúgy viselkedni. Ahogy a hozamok nőttek, úgy emelkedett a bitcoin is, és a hozamemelkedések mögött a kamatemelési várakozásokon keresztül az inflációs félelmek állnak. A bitcoin zsákolása mögött pedig amúgy is a fiat devizákkal, azok stabilitásával kapcsolatos ellenérzések is felhajtóerőt jelentenek.

A grafikon alsó részén a két adat közötti korreláció látható. Ez a túlságosan egyértelmű következtetésekkel kapcsolatban óvatosságra int, de azért itt is észrevehető, hogy tavaly nyár végén valami megváltozott. A kötvényhozam és a bitcoint között innentől szinte végig pozitív volt a napi adatok alapján számított együttmozgás. Még ha a vonal erősen ingadozott is, jellemzően egy közepes szintű korrelációt jelzett, miközben korábban sokkal nagyobb kilengések is voltak benne és sokat tartózkodott a negatív tartományban is. Természetesen a kriptoeszköz árfolyamát sokkal több és gyakran sokkal erősebb faktorok irányítják, így a mostani szétszakadás is az ott kialakult kisebb pánik hatására történt. Ettől függetlenül a grafikon annyit megerősít, hogy az inflációs várakozások és a vezető kriptodeviza között jó eséllyel komoly összefüggés van.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 04. Itt az új trónkövetelő, a bitcoin lehet az új arany

Arany

Annak ellenére, hogy a bitcoin lesz egyre inkább a digitális arany, a régi iskolát követő, idősebb befektetők még mindig a klasszikus nemesfém királyban látják az infláció elleni kockázat lefedezésének eszközét. A tavasz folyamán egy fülescsésze (cup-and-handle) alakzat alakult ki az arany határidős piacán, és a legnagyobb, valós fizikai aranyat is tartó ETF, a GLD grafikonján. Ez utóbbiról külön cikket is írtunk, amelyben egy veterán vagyonkezelő Sam Zell véleményét is kiemeltük, aki azért vásárolt be ezen eszközökből, mert jelentős ugrásra számít a fogyasztói árindexben.

Az alakzat általában fordulatot jelent hosszútávon, és akár az arany komolyabb emelkedéséhez is vezethet, amint rengeteg oldschool befektető tér vissza a nemesfém piacára az inflációs félelmek miatt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 07. Fordulat az arany piacán?

Árupiacok

Az árupiacokon elképesztő, nagyon régen nem látott hatalmas fellendülés történt az elmúlt hónapokban. Ez különböző mértékben érintette az egyes eszközöket. A faanyagok területén például csak az év eleje óta megduplázódott az árfolyam, az olaj nagyjából egyharmaddal növelte meg értékét, a földgáz 14%-kal került feljebb. Bár sokan kizárólag a koronavírus végével kapcsolatos várakozásokkal indokolták az erős trendet, az elmúlt hetekben egyre több a jel, hogy ennél sokkal többről van szó. Az emelkedés mértéke és jellege mind arra utalnak, hogy számos olyan árupiaci terület van, ahol a kitermelői oldal nem fogja tudni tartani a lépést a kereslettel, aminek számos, akár strukturális oka is lehet. Ezt jelzi a globális chiphiány, ami a klasszikus hardver ágazaton felül immáron az autógyártóknak is komoly problémákat okoz. Ahogy egy korábbi cikkben felhívtuk rá a figyelmet, a faipari termékeknek is hasonló jelenség van jelen, ahogyan az akkumulátorokban felhasznált lítium piacán és az ezt érintő részvényeknél is tetten érhető a folyamat, sőt számos alap élelmiszernél sem kell meglepődni, ha drágulást érzünk a piacon.

Érdemes egy pillantást vetni a Commodities Research Bureau indexére, amely összesen 19 különböző árupiaci termékből áll össze, szektoronként viszonylag jó eloszlásban. A CRB grafikonján egy nagyon sima trendet látunk, amely az elmúlt fél évben maximálisan tiszteletben tartotta mind a trendvonalat, mind a csatornavonalat. A folyamat önmagában utalhatna egy nagy gazdasági fellendülésre, illetve arra adott várakozásra, de az ROC indikátor - amely az árfolyamváltozás ütemét mutatja - még 10% felett is állt egy adott ponton, amire nagyon ritkán van példa 20 napos beállítás esetén. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ennyire széles spekulatív buborék alakult volna ki az árupiacok többségében, főleg ennyire egyértelmű trend esetén, amiben nincsenek vad korrekciók, sőt általában csak konszolidációkat lehet rövid ideig megfigyelni. Valószínűbb, hogy valós, fundamentális tényezők állnak a háttérben, ami a reálgazdaságban is látható. Jelen cikk szempontjából kevésbé fontos, de érdemes megjegyezni, hogy az ROC-ben egyébként komoly divergencia figyelhető meg, és a volatilitás szintje is relatíve magas, ezért nyugodtabb időszak várható a következő hetekben.

Hazai inflációkövető állampapírok

Az inflációs várakozások kapcsán hazai vonatkozásként fontos megemlíteni két érdekes jelzést, ami a növekvő inflációs várakozásokra utal - elsősorban egy elsődleges piacon.

érzékelik a lakosság felől a pénzromlással kapcsolatos aggodalmakat. Idén január 20-tól az új kibocsátású Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatprémiuma 1,4%-ról 1,25%-ra csökkent az új kibocsátású értékpapíroknál. Ez egy fogyasztói árindexet követő, változó kamatozású kötvény, ami a megelőző év megfelelő KSH adata alapján kalkulálja ki az aktuális kamatot. A lépés azt sugallja, hogy az ÁKK is sejti az infláció meglódulását. Természetesen nem ezen a 15 bázisponton múlik a kamatfizetés nagyságrendje, de az értékesítésre ez is hatással lehet. Így ez egyben azt is jelenti, hogy

a hozamok növekedését és ezáltal az infláció emelkedését valószínűsítik. Részben ez a folyamat is szerepet játszhatott abban, hogy az ÁKK a kamatprémium csökkentése mellett döntött. Bár az ÁKK a MÁP+ állampapírt hirdeti szinte minden fronton, és az értékesítés hozza is a várt eredményeket, a koronavírus második-harmadik hullámával megegyező időszakokban már érezhetően kevésbé volt eufórikus a szuperállampapír állományának növekedése. Hiába alacsonyabb az aktuális hozama a PMÁP-oknak, az érdeklődés megnőtt ezen papírok iránt a lakosság részéről, az idei első negyedévben 71 milliárd forintra nőtt ezek értékesítése, mivel vélhetőenRészben ez a folyamat is szerepet játszhatott abban, hogy az ÁKK a kamatprémium csökkentése mellett döntött.

Összességében elmondható, hogy a piac jó pár jelzést adott és most is ad a növekvő inflációs várakozások kapcsán,

és mint a héten láthattuk, nem ok nélkül. A nagy mennyiségű fiskális és monetáris politika által a gazdaságba szánt pénznek valahová áramolnia kellett, számos eszközár felfutás is nem kis részben ennek a következménye, például a részvénypiacon is. Ez egyben azt is jelzi, hogy az infláció jelenségét nem lehet csak a fogyasztói árindexekre leegyszerűsíteni. Érdemes a fenti piacokat és jelzéseket a továbbiakban is figyelni az inflációs várakozások kapcsán.

Kérjük, hogy az elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images