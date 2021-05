Leszakadt a forint! Meddig erősödhet még?

Nagyot erősödött a forint az utóbbi hetekben, a mozgás az elmúlt napokban gyorsult be, ami mögött részben az áll, hogy a befektetők elkezdték árazni az MNB esetleges kamatemelését, a várható jegybanki szigorításról beszélt nemrég Virág Barnabás, a jegybank alelnöke is. De mi várható most a forintnál a következő hetekben? Meddig erősödhet még a magyar fizetőeszköz? Ezt vizsgáltuk meg közelebbről.