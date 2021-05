Háromhavi csúcson a forint, de mi hajtja?

A forintot elsősorban az alábbi tényezők erősítették ezekben a napokban-hetekben:

Európában a második legmagasabb átoltottság (Málta után) 1-2 hónappal hamarabbi járványügyi lazítást tett/tesz lehetővé a különféle korlátozásokban, ami relatív gazdasági előnyt jelent és ez javítja a magyar gazdaság megítélését.

A fentiekből is következően gyors gazdasági talpra állással számol a kormány és a piac is (gyorsabban gyógyulhatnak a korlátozásokkal sújtott szektorok problémái és közben erősen támogató a költségvetési politika, illetve jönnek a nagy EU-s pénzek, valamint a hiteltörlesztési moratórium hosszabbítási terve is támogatja a lakossági fogyasztást, illetve a kilábalást). A gyors kilábalás pedig viszonylag magas inflációs pályával társulhat, amire az e héten közzétett sokéves csúcsot jelentő inflációs adat is ráirányította a figyelmet.