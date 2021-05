A tőzsdézés az új nemzeti sport - Ki keresett ezen a legtöbbet?

Nem volt könnyű időszak az elmúlt bő egy év a legtöbb ember számára. A koronavírus még a durva korlátozások ellenére is rengeteg tragikus halálesettel járt együtt, és a gazdaságra gyakorolt hatások miatt nagyon sokan vesztették el megélhetésüket. Volt azonban néhány ágazat, ahol bizarr módon éppen a járvány és a lezárások hozták el a kánaánt. Ezek között vannak maguktól értetődőek, mint például egyes ágazatok az egészségügyi szektoron belül, de vannak meglepőbbek is. A befektetési szolgáltatók, befektetési bankok és tőzsdék is ide tartoznak, mert a válság során a megugrott volatilitás miatt forgalmuk ugrásszerűen növekedett. Ehhez azonban az is hozzájárult, hogy az otthon rekedt lakossági befektetők és spekulánsok unaloműzésként, egyfajta hobbiból tőzsdézni kezdtek. Rengeteg, a reálgazdaságnak szánt jegybanki és költségvetési pénz kötött itt ki, és a pénzügyi piacokon való kereskedés lett az új nemzeti sport, elsősorban a tengerentúlon. Megnéztük, hogy mely cégek húzták ebből a legtöbb hasznot, miként reagált a piac a sikereikre és mi várható tőlük. Technikai elemzés.