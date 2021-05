Az OTP viszi a hátán a magyar tőzsdét, karnyújtásnyira a történelmi csúcs

A vezető amerikai és nyugat-európai tőzsdéken kisebb elbizonytalanodás látszik, miután a befektetők elkezdték beárazni a megugró infláció kockázatait, eközben azonban a magyar tőzsde szárnyal, és nincs már messze a tavaly év elején beállított történelmi csúcs. Hogy ez minek köszönhető? Egyetlen papír, a BUX legnagyobb súlyú tagja, vagyis az OTP teljesen egyedül húzza magával a hazai piacot, eközben a többi blue chip piacán nincs komoly vételi érdeklődés. A technikai képet és a keresletet elemezve megnéztük, hogy vajon mire lesz elég a mostani lendület.

Legutóbbi, mintegy két héttel ezelőtti technikai elemzésünkben a sáv elhagyásáig semlegesnek ítéltük meg a hazai index kilátásait középtávon. A napokban azonban nemcsak kitört a BUX a több mint öt hónapos sávjából, hanem egy nagyon erős alakzatot mutat fel a japán gyertya grafikonon. Ez az ún. three white soldier (három fehér katona), ami három olyan kereskedési napot jelent, amelyek folyamatosan emelkednek, és nap közben is egyértelmű vételi erő van, ami hosszú zöld gyertyákban materializálódik. A volatilitás már nem nevezhető alacsonynak egyáltalán, és érdemi túlvettség is kialakult, ezért akár 1-2 hét nyugalmasabb időszak is jöhet. Ennek során valószínű a 45 000 pontos (most már) támasz visszatesztelése, amely ha sikerrel jár, akkor egy igazi középtávú trend megszületésének lehettünk tanúi.

Támaszok: 45 000, 42 900, 42 300

Ellenállás: 47 700

Kockázat: 48.7 (átlagos)

Értékelés: 65.8 (enyhén pozitív)

A BUX nagy komponensei közül egyedül a bankpapír tudott kitörni, és nem is akárhogyan. Márciusi elemzésünkben az OTP-t Hosszú Katinkához hasonlítottuk, aki igazi szupersztár, nemzetközi szinten is ismert a neve, és akár a semmiből is képes nagy teljesítményekre. És valóban: ahogy az aranyérmes úszó gyengélkedése után ismét aratott az EB-n, az OTP is bivalyerőssé vált gyorsjelentése után. Szemmel látható, hogy az intézmények ismét nagyon szeretik a papírt, még akkor is ha az eredmények csak jók és nem kiugróak voltak az első negyedév során. Ezeket azonban lenyűgöző megbízhatósággal szállítja a bankcsoport.

A kitörés tényére már május elején felhívtuk a figyelmet, de a lendület mértéke azóta még erősebbé vált. A részvény az enyhe túlvettséget három nap alatt letudta egy minimális korrekcióval a múlt héten, még csak vissza sem tesztelte a kitörés szintjeit. Ezt követően pedig itt is megjelent a three white soldiers, indukálva a BUX-nál is ugyanezt az alakzatot, csak sokkal erősebben. A válasz tehát az, hogy

bár az OTP egyedül is képes lehet magával vinni a BUX-ot, de részvény és az index között jelentős eltérés maradhat a lendület és a teljesítmény tekintetében.

A volatilitás ugyanakkor itt már historikusan magasabb, mint az indexnél, vagyis itt még inkább lehet 1-2 hétnyi pihenő. Ez azonban nem jelent semmit középtávon, hiszen a forgalomban világosan látszik, hogy rendszeres akkumulációk vannak az OTP piacán, utánpótlás úgy tűnik, hogy van bőven.

Támaszok: 13 350, 13 000, 12 100, 11 500

Ellenállás: 16 000

Kockázat: 55.4 (átlagos)

Értékelés: 74.3 (pozitív)

