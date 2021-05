Ez lenne a következő Big Short? Izzadhat Elon Musk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban alaposan beszakadt a bitcoin árfolyama, és továbbra is ütik a befektetők a kriptovalutákat. Kevésbé tűnik látványosnak, de mindeközben a Tesla árfolyama sem alakul éppen rózsásan az elmúlt hónapokban, és bár a cég növekedése folytatódik, több kellemetlen hír is érkezett mostanában. Emellett pedig kiderült, hogy a 2008-as válságot megjósló tőzsdeguru, Michael Burry is nagy tétekben a cég ellen fogadott. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy mennyire borúsak az elektromosautó-gyártó kilátásai.