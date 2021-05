Vége a bitcoin bikapiacnak vagy van még remény?

Hatalmas zuhanással a legfontosabb támaszról is letört a bitcoin árfolyama. Ezzel végveszélybe került a tavaly elindult hosszútávú trend is a legnagyobb kriptoeszköz piacán, és a kilátások mostanra egyértelműen negatívnak tekinthetőek. Technikai elemzésünk azonban rámutat, hogy még nincs minden veszve a bitcoin esetén, és a kriptovilág néhány oldalról továbbra is attraktívnak tekinthető, főleg ha a kisebb kapitalizációjú coin-okat nézzük.

BTC

Szombati elemzésünkben a korábbiakhoz képest jelentős mértékben lerontottuk a kriptoeszköz kilátásait, és felhívtuk a figyelmet a 47 500, illetve a 45 000 dolláros támasz fontosságára. Az elmúlt napok során kis túlzással a bitcoin úgy ment ezeken a szinteken, mint hulló kés a vajon. Olyan szintű pénzkivonás, ami a napokban zajlott, utoljára 2018-ban fordult elő a bitcoin piacán, legalábbis a forgalom alapú CMF indikátor erősen negatív értéke erre utal. A kriptovilág legnagyobb példánya most már a legutolsó, hosszútávú szinttel küzd, ami a 200 napos mozgóátlagnál van. Ha ez alá is letör, akkor végleg befejezettnek tekinthető a tető az árfolyamban, ami a bikapiac utolsó reményeit is szertefoszlathatja.

A kár azonban még ennek megtartása esetén is jelentős, mostanra így is elkerülhetetlen az új lokális mélypont kialakulása. A gyertyák alapján egyelőre nincs sok jele az erős kezű befektetők vételi erejének, a piacot a kisebb spekulánsok pánikszerű eladásai mellett a nagyobb és újabb szereplők kivárása jellemzi. A rövid távú túladottság persze okozhat korrekciót, de most nagyobb az esélye, hogy ez csak egy klasszikus bull trap (bika csapda) lesz, ha csak nem sikerül felfelé is átvinni a következő ellenállást hasonló lendülettel.

Támasz: 39 040

Ellenállás: 45 000, 47 500, 51 000, 55 500, 59 000, 64 000

Kockázat: 83,2 (nagyon magas)

Értékelés: 38,3 (enyhén negatív)

ETH

Szombaton azt a kérdést tettük fel, hogy képes lesz-e az ethereum külön menni a zászlóshajótól, főként azért, mert egyébként a második legnagyobb kriptoeszköznek meglehetősen jók a kilátásai. A kérdésre nyilván nem könnyű rövid távon válaszolni, de azt már akkor leszögeztük, hogy ez a divergencia a két eszköz között nem maradhat fent sokáig. Egyelőre úgy fest, hogy a szabadesés a BTC piacán az ETH-t is magával húzza. Emiatt az utóbbival is érdemes óvatosan bánni, máskülönben a középtávú és hosszútávú trend itt továbbra is erősnek tűnik. Egy kicsit csalódást jelentő tény, hogy az első támasz megtartása nem sikerült, de van még bőven tér a korrekcióra egy ekkora felfutás után anélkül, hogy komoly sérülésről lenne szó.

Támasz: 2 550, 1 950

Ellenállás: 3 500, 4 200

Kockázat: 79,7 (magas)

Értékelés: 67,4 (enyhén pozitív)

XRP

Március óta egyik titkos, illetve már nem is annyira titkos kedvencünk a ripple, mind megalapozott háttere, mind kisebb környezeti terhelése miatt. A gyors felfutás után meg is történt benne egy nagyon éles korrekció, amit nehéz ennek nevezni, ha éppen 40%-ot csökken az árfolyam, de a kisebb kriptoeszközök piaca már csak ilyen: nagyon volatilis és kockázatos. Az egy dolláros támasz azonban megfogta az esést, két nagy alsó árnyék is jelezte, hogy a vevők akcióba léptek. A piac fokozatosan kitisztult és kezdetét vette egy új trendvonal kiépítése magasabb lokális mélypontokkal szegélyezett úton. A lendület ugyan sokkal kisebb és pár héten belül szükség lenne az ellenállások áttörésére, hogy igazán pozitív legyen az összkép, de fokozatos pénzbeáramlás van, ami adhat bizakodásra okot.

Támasz: 1,41; 1,32; 1,00

Ellenállás: 1,57; 1,66

Kockázat: 87.4 (nagyon magas)

Értékelés: 63,7 (enyhén pozitív)

LINK

A binance is jó példa arra, hogy a bitcoin zuhanása ellenére még van bőven lehetőség és erő a kriptovilágban nemcsak technológiai és gazdasági, hanem a technikai elemzés szempontjából befektetési értelemben is. Április közepén alapvető fontosságú volt a kitörés a nagyon erős ellenállás szintje fölé, ami új távlatokat nyitott meg a piacon. Az eszköz kockázatára ugyanakkor jellemző, hogy a támaszra váltott szint visszatesztelése sikertelen volt és csak a következő pont tudta megfordítani az árfolyamot. A hasonló stop gyilkos esetek viszont megágyaztak annak, hogy csak a valóban komolyan gondolkodó, legalább középtávra pozíciót tartó spekulánsok és befektetők maradjanak meg. A magasabb lokális csúcspontok és mélypontok szekvenciája nem sérült, egyértelmű trendet láthatunk. Egy kicsit zavaró a lendület csökkenése és a CMF süllyedése miatt a divergencia, de ez csak árnyalja az egyébként inkább pozitív képet.

Támasz: 35, 29, 25

Ellenállás: 43, 50

Kockázat: 78,2 (magas)

Értékelés: 67,8 (enyhén pozitív)

