Csányinak igaza lett, most mások is emelik a célszintet az OTP-nél

Tavaly májusban Csányi Sándor 9 ezer forintos OTP árfolyamnál azt mondta, hogy az OTP nyilvánvalóan annál sokkal többet ér, a korábbi 15 ezres ár egyáltalán nem volt túlzó, és kétsége sincs abban, hogy az az ár vissza fog térni. Most visszatért, sőt, tegnap közel történelmi csúcsra emelkedett az OTP árfolyama. A bankvezértől nemrég azt kérdeztük, tartja-e még a korábbi kijelentését, akkor azt válaszolta, hogy emelne a célszinten. Nagyon úgy tűnik, a befektetők is emelik a célszintet. Megnéztük, miért szeretett bele a piac a magyar bankrészvénybe.

Közel az új csúcs

A tavaly márciusi mélypont óta közel duplájára emelkedett az OTP árfolyama, az elmúlt napok ralija után megközelítette a tavaly év eleji történelmi csúcsokat, így közel került ahhoz, hogy új rekordszintre emelkedjen. Megnéztük, mi áll az OTP ralija mögött, miért szeretik a befektetők a magyar bankpapírt.

A hazai blue chipek legfrissebb eredményéről, így az OTP számairól és a bankcsoport kilátásairól ebben a Portfolio Részvény Podcastban beszélgettek a Portfolio elemzői:

Esély a javuló marzsokra

Az elmúlt években a marzsok fokozatos romlása volt jellemző az OTP-nél, azzal a luxusproblémával, hogy még így is jóval magasabbak az OTP marzsai, mint a legtöbb nyugat-európai banké. A befektetők kiemelten figyelik, hogy hogyan alakul a nettó kamatmarzs, itt az idei első negyedévben minimálisan, 5 bázisponttal, de javult negyedéves bázison a kamatmarzs, ami bizakodásra adott okot, annak ellenére, hogy hosszabb távon a marzserózió irányába mutat, hogy a betétállomány növekedése lényegesen meghaladta a hitelekét, a többlet likviditás kihelyezése pedig az alacsony állampapírhozamok miatt negatívan hat a marzsra, és a gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón Bencsik László is már hűtötte a várakozásokat, és kérdésünkre válaszolva azt mondta, hogy szinte biztos, hogy az idei év egészében a nettó kamatmarzs alacsonyabb lesz, mint a tavalyi egész évben. Abban az esetben, ha a hitelállomány növekedése nominálisan, volumenében is jóval magasabb lesz, mint a betétállomány növekedése, és a kamatkörnyezet is emelkedik, akkor nem kizárható, hogy az első negyedéves nettó kamatmarzs szintjénél nem megy lejjebb az év egészében a kamatmarzs, ehhez tehát az kell, hogy a marzs szempontjából minden „jól” sikerüljön.