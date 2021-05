Bacsa György: a szén-dioxid-kibocsátás teljes megszüntetése egyelőre nem reális, de nagyon fontos ambíció

Az energiaátmenet és a kizöldülés lett az egyik legfontosabb téma az olajiparban, ahol egyre nagyobb nyomás nehezedik a társaságokra, hogy fenntarthatóvá tegyék működésüket. Nincs ez másképpen a Mol esetében sem, ahol az aktualizált 2030-as stratégia egyik legfontosabb eleme a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Nem egyszerű feladat ez, és ráadásul a zöld átmenetet a hagyományos fosszilis tevékenységekből lehet csak finanszírozni, miközben fontos az ellátásbiztonság biztosítása is. Nagyobb hangsúly kerül majd a vegyiparra is a társaságnál, ahol kiemelten fontos elem a tiszaújvárosi poliol projekt, de a fogyasztói szolgáltatások üzletág is ambíciózus célokkal rendelkezik a következő évekre. A Mol tehát a saját útját járja testre szabott stratégiával, és nagy hangsúlyt fektet az ESG szempontokra is, mondta el a Portfolio-nak Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai ügyvezető igazgatója, akivel a megújuló energiákról, az üzemanyagok keresletéről és az olajárról is beszélgettünk. A szakember azt is elmondta, hogy a szén-dioxid-kibocsátás teljes megszüntetése egyelőre nem reális, de nagyon fontos ambíció. A tények, adatok, előrejelzések azt mutatják, hogy a szén-dioxid befogására még évtizedekig szükség lesz.

A Mol a következő években jelentős mértékben növelné fenntartható beruházásait. Milyen pénzügyi előnye származik majd ebből a társaságnak?

Frissített stratégiánk elkészítésekor a körforgásos gazdaságra és a dekarbonizációra alapvető hosszú távú trendként és össztársadalmi érdekként tekintettünk. Úgy gondoljuk, hogy ezek a beruházások megtérülnek a jövőben, amit akár a kvótaárak változása, illetve a különböző EU-s és egyéb beruházási támogatások is segíthetnek. Az biztos, hogy e beruházások elengedhetetlenek a hosszútávú versenyképességhez és profitabilitáshoz. De egyelőre tervezési és elemzési fázisban vagyunk megtérülésükkel kapcsolatban nem tudok konkrét előrejelzéseket mondani.

A nemrég aktualizált 2030-as stratégia egyik, ha nem a legfontosabb eleme a csoportszintű kibocsátás csökkentése. Milyen lépéseket igényel ez az egyes üzletágak vonatkozásában?

A következő öt évben mintegy 1 milliárd dollárt szánunk a körforgásos gazdaságot támogató projektekre. Erősítjük a vegyipart, a fogyasztói szolgáltatásokat, átalakítjuk és modernizáljuk a finomítói üzletágat, elkezdjük a szén-dioxid megkötésére és tárolására irányuló (CCS) projekteket az upstream és a downstream üzletágban is. Mindhárom fő területünkön fontos célkitűzés a hatékonyságnövelés: nemcsak a környezetterhelés csökkentésével járulunk hozzá a fenntarthatósági célokhoz, hanem pénzügyileg is. A hagyományos ipari tevékenységeinkből tudjuk finanszírozni a zöld átmenetet.

A Mol-csoport működéséből származó szén-dioxid-kibocsátás körülbelül 90 százalékát a downstream üzletág adja. Ennek az az oka, hogy a finomítókban és petrolkémiai üzemekben magas hőmérsékletű és magas nyomáson üzemelő technológiákat használnak. Ezeknek pedig jelentős az energiaigénye, és a mai technológia csak kis mértékben teszi lehetővé, hogy villamosenergiával váltsuk ki a hagyományos megoldásokat. Így a szén-dioxid-kibocsátás teljes megszüntetése egyelőre nem reális, de nagyon fontos ambíció. A tények, adatok, előrejelzések azt mutatják, hogy a szén-dioxid befogására még évtizedekig szükség lesz.

Ezért is fontos, hogy megőrizzük az elmúlt évtizedek során már bizonyított integrált és diverzifikált üzleti modellünket, és kihasználjuk az üzletágak közötti szinergiákat a kibocsátáscsökkentés terén is. Egy remek példa erre az, hogy a downstream tevékenység során befogott szén-dioxidot a kimerült szénhidrogén mezőkben tudjuk biztonságosan, fenntarthatóan és nagy mennyiségben eltárolni.

Kiemelt szerepet kapott a vegyipar is az új stratégiában, mint például a műanyaggyártás, amire egyre nagyobb hangsúly kerül az üzemanyagok helyett. Ez milyen átalakításokkal jár és mekkora kihívást jelent?

Nem túlzás azt mondani, hogy a hagyományos, üzemanyag előállításon alapuló finomítói üzletág transzformációja történelmi kihívás a cégcsoportnak, de az egész iparágnak is. Egyrészt olyan innovatív technológiai megoldásokat kell találnunk a beruházásainkhoz, amelyek nemcsak Magyarországon, de a régiónkban is egyedinek számítanak. Ehhez meg kell találnunk a megfelelő fővállalkozó partnereket, műszaki és kereskedelmi szakembereket, akiket a megfelelő társaságirányítási keretek között alkalmazunk majd. Másrészt kiemelten fontos a projektek priorizálása, időzítése és megfelelő előkészítése.

Jelenlegi kulcsprojektünk, a tiszaújvárosi poliol beruházás példája jól szemlélteti a jövőbeli – akár még nagyobb tőkeigényű projektek - komplexitását. A poliolhoz kapcsolódó fővállalkozói szerződést 2019-ben írtuk alá, azt megelőzően az előkészítési fázis - beleértve a pénzügyi és piacelemzést, a partner kiválasztást, valamint a műszaki tartalom és a szerződés tárgyalását - évekig tartott. Ez a példa is azt mutatja, hogy egy üzemegység beruházásának előkészítésével nem szabad késlekedni. Ahhoz, hogy érdemben formálni tudjuk a holnapot, ma kell felelős üzleti döntéseket hoznunk.

Miért pont a vegyiparra esett a választás?

Mindenekelőtt szeretném kiemelni, hogy a vegyipar összességében egy nagyon szerteágazó szegmens, a különböző értékláncainak végén a hétköznapi életünk legkülönfélébb használati tárgyait találjuk. A legfontosabb trend, hogy a fosszilis üzemanyagokkal szemben a műanyagok és egyéb vegyipari termékek legtöbb felhasználása esetén egyelőre nem látszik semmilyen reális alternatíva a helyettesítésre, emiatt a vegyipari termékek iránt hosszú távon is növekvő keresletre számítunk. A Molban a vegyipari növekedéshez kapcsolódó stratégiai cél megfogalmazása után arra törekedtünk, hogy ezen komplex iparágon belül megtaláljuk a beruházási fókuszt az alábbi szempontok szerint. Olyan lehetőségeket keresünk, amelyek kapcsolódnak a meglévő ipari működésünkhöz (kőolaj és nafta alapú integrált termékelőállítás), rendelkezünk hosszú távon fenntartható versenyelőnyökkel a termelési oldalon, és attraktív felvevőpiacokkal is számolhatunk, valamint megvalósíthatóak az otthonunknak számító Közép-Kelet európai régióban. Legelőször az évi 200 ezer tonna kapacitású poliol üzemberuházás került kiválasztásra, de természetesen előkészítés, illetve elemzés alatt áll több projektlehetőség és technológia is.

Például a poliol beruházással kapcsolatos gazdasági érvként elmondható, hogy egy új technológiát honosítunk meg a régióban, döntően tartós fogyasztási cikkekben és hőszigetelési megoldásokban alkalmazzák, így a kereslete hosszú távon is biztosított. A kiemelkedő tulajdonságai miatt pedig a tradicionális polipropilén marginhoz képest (a két termék fő alapanyaga ugyanúgy a propilén) további 400-500 EUR/t eredményesség érhető el a múltbeli adatok alapján, valamint a működési eredmény tekintetében is robosztusak a modellszámításaink.

Vagyis akkor kiemelten fontosnak mondható a tiszaújvárosi poliol beruházás?

A poliol beruházás több szempontból is a cégcsoport és a régió „flagship” projektje, amely 1,5 milliárd dolláros beruházási költséggel a legnagyobb organikus beruházás a Mol, és az egyik legnagyobb hazánk történetében. Ezzel jelentősen hozzájárul az ország GDP-jéhez, s jövőben pedig a társasági adó transzfereken keresztül a költségvetéshez is. Tiszaújváros és környékének gazdasági életében és munkaerőpiacán – korábban a TVK, jelenlegi nevén pedig az MPK révén – már régóta jelentős szerepünk van, amely természetesen ezzel a beruházással tovább erősödik.

Jelenleg a legutolsó kivitelezési fázisban van a projekt. Figyelembe véve, hogy az első előkészítő háttérelemzések már 7-8 éve elkészültek, első kézből szerezhetünk tapasztalatot ilyen horderejű projektek koordinálásával és az előkészítés időigényével kapcsolatban. A februárban bejelentett új stratégiánk kapcsán várhatóan több hasonlóan nagy horderejű beruházást indítunk majd el, amelyeknél fel tudjuk használni ezeket az értékelési, tárgyalási, strukturálási és projektmenedzsment tapasztalatokat.

A poliol értéklánc végén számos hétköznapi terméket találhatunk, a globális összkereslet mintegy 70 százalékát teszi ki a bútoripar, az építőipar és az autógyártás. Figyelembe véve a projektünk profitabilitásának várható stabilitását, elemzéseink alapján 10 éven belül elérhetjük a beruházási költségek nominális megtérülését.

És mire lehet számítani az üzemanyag-keresletben? Várható még növekedés vagy már túl vagyunk a csúcson?

Már a 2016-ban megfogalmazott stratégiánkban számítottunk a fosszilis üzemanyagok iránti kereslet tartós csökkenésére. Ma már teljesen egyértelmű, hogy ez az irány, a kérdés csak a változás sebessége. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden országban minden fogyasztói csoportnál a keresleti görbe monoton csökkenésbe kezd, de a hosszú távú trend egyértelműnek tűnik. Nyugat-Európában könnyen lehet, hogy a 2019-es év lesz a történelmi csúcs az üzemanyag-keresletben, de ha a válság utáni fellendülés, visszapattanás meg is haladja majd ezt, akkor is úgy vélem, hogy a keresleti csúcson viszonylag hamar túl fogunk lépni Nyugat-Európában. A mi régiónkban még várunk némi növekedést, de ez sem tart örökké, valószínűleg még ebben az évtizedben megkezdődik a kereslet csökkenése itt is. A downstream üzletág transzformációjához pedig a hosszútávú trendeket kell elsősorban figyelembe venni a beruházások léptéke és főleg időigénye miatt, ezért is jelöltük meg a 2027-es céldátumot az első üzemanyag-transzformációs üzem beindítására. Viszont ez az üzem évtizedekig fog termelni, vagyis ebben a kérdésben nem az a lényeg, hogy mi lesz az üzemanyag-kereslet jövőre vagy öt év múlva, hanem hogy mi lesz 10 vagy 20 év múlva.

Kifejezetten erős volt az elmúlt negyedévekben a fogyasztói szolgáltatások üzletág. Itt mik a tervek?

A következő 10 évben kulcsfontosságú cél az üzemanyag-alapú kiskereskedelmi üzletág piacvezető szerepének megőrzése és további erősítése akár organikus beruházásokkal, akár új regionális piacokra történő belépés útján. Erősítjük a prémium üzemanyagok értékesítését, és 2025-ig 2000 fölé növeljük értékesítési pontjaink számát. Az évtized második felére 700 millió dollárt meghaladó EBITDA-val számolunk. A hidrogén-alapú közlekedést folyamatosan szemmel tartjuk, az INA például nemrégiben írt alá egy szándéknyilatkozatot Zágráb városával hidrogén buszok ellátására. Bár a 2030-as és 2040-es évtizedben jelentős lehet a hidrogén szerepe a közlekedésben, főleg a tömegközlekedésben és a nagy távolságú fuvarozásban, ebben az évtizedben csak kisebb beruházásokkal számolunk ezen a területen. De természetesen követni fogjuk a piaci igényeket. Vagyis, ha a vásárlóinknak hidrogénre lesz szüksége, akkor a Molnál megtalálják majd azt.

A nem üzemanyag típusú szolgáltatások területén a 2021-2025 közötti időszakot a különböző értékesítési csatornáink közötti szinergiák kihasználása és a platformépítés fogja jellemezni. A cél az, hogy digitális megoldásokkal egyre jobb ügyfélélményt nyújtsunk minden értékesíti ponton. Testreszabott ajánlatokkal akár mobilitási szolgáltatást, akár energiát keres az ügyfél, meg fogja azt nálunk találni. Az évtized második felére pedig szeretnénk kiépíteni franchise koncepciónkat a kávé és gasztro szegmensben - beleértve a már jól ismert Fresh Corner márkát és új márkákat is - és komplex e-kereskedelmi platformunkat. Emellett cél, hogy meghatározó szereplők legyünk a multimodális (tömeg)közlekedésben, az elektromos és gyors alternatív töltők üzemeltetésében és – a technológia fejlődésétől függően – az önvezető technológia alkalmazása terén. Magyarán a következő években is mozgásban fogjuk tartani az egész régiót, de egyre tisztább energiát és még több kényelmi szolgáltatást fogunk kínálni az ügyfeleinknek.

A lehetséges szinergiák kihasználása motiválta a Marché éttermek felvásárlását is?

A teljes kiskereskedelmi eredményen belül a nem üzemanyag típusú termékek és szolgáltatások részarányának növelése hosszú-távú stratégiai célunk, melyhez jól illeszkedik ez az akvizíció. A Marché-val régóta ismerjük egymást és jó a kereskedelmi együttműködésünk, amely a múltban mindkét fél számára előnyökkel járt, s így volt ez jelen ügylet esetben is. A tranzakcióval Marché számára lehetőség nyílik fair kondíciók mellett monetizálni korábbi befektetését, míg a Mol kiemelkedő minőségű éttermi lokációkkal bővíti gasztronómiai portfólióját.

Egyre több szektortárs esetében lehet hallani arról, hogy szabadulnának az olajmezőik egy részétől. Ez igaz a Molra is?

Szétválasztanám a hazai és nemzetközi upstream helyzetét. A magyar és a horvát eszközökkel kapcsolatban az alapvető cél a termelést a lehető legtovább és a lehető leghatékonyabban fenntartsuk, és lehetőségeinkhez mérten a készletek természetes kimerülését ellensúlyozzuk. Stratégiai vállalatként kulcsszerepünk van a régió ellátásbiztonságában, amelyhez a helyi kitermelés még mindig számottevően tud hozzájárulni. Nemzetközi szinten pedig továbbra is nyitott szemmel járunk, azaz nyomon követjük a piacot, és a méretben és profilban számunkra elérhető upstream eszközök helyzetét. Megfelelő lehetőség esetén pedig lépünk. Az upstream változatlanul a Mol egyik legfontosabb üzletága. A kutatás-termelés diverzifikált és integrált üzleti modellünk egyik alapvető eleme. Ez az új stratégiában is változatlan, de emellett a hangsúlyt az értékteremtésre és nem a volumetrikus célokra helyezzük. A 2016-ban célként kijelölt rövid- és középtávú eredeti készletpótlási stratégiai célokat pedig az ACG (azeri) akvizícióval lényegében teljesítettük.

Miért 40-60 dolláros olajárral számol az új stratégia, amikor már 70 dollár körül jár a Brent?

A 40-60 dolláros hordónkénti olajárat reális egyensúlyi szintnek tartjuk középtávon, az iparági elemzőházak többségével azt gondoljuk, hogy ez a szint, ahol globálisan fenntartható az energiaellátás biztonsága, és megvalósulhatnak az iparág kulcsfejlesztései. Természetesen a volatilitást nem lehet figyelmen kívül hagyni, szinte pont egy éve éltük meg a történelem legalacsonyabb WTI árszintjét, ezért tartunk ki továbbra is a stratégiában diverzifikált üzleti modellünk mellett, hogy még szélsőséges olajár-környezetben is hosszútávon stabil eredményességet tudjunk felmutatni.

A Mol új stratégiájában nem szerepel a nap- és a szélenergia alkalmazása. Nem kellene, hogy alapvető eleme legyen ez a szegmens egy modern olajcég működésének?

Dehogynem szerepel, hiszen annak ellenére, hogy a zöldenergia termelésre nem tűztünk ki konkrét számszerű célokat, vannak konkrét ambícióink ezen a területen. Többek között a saját kihasználatlan ipari területeinken megvalósított naperőmű beruházásokkal már több mint 30 MW beépített kapacitású termelésbe állított zöldenergia-portfólióval rendelkezünk, és folyamatosan keressük a bővítési lehetőségeket is. A szélenergia hasznosítására pedig földrajzilag a déli országokban nyílik nagyobb perspektíva, ott aktívan elemezzük ennek lehetőségét.

Milyen potenciál lehet a geotermikus energia területén?

A geotermikus energiatermelés helyzete speciálisabb, hiszen a befektetés gazdaságossága nagyban függ az adott projekt lokációjától, beleértve a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhozamot, és a termelt energia helyi értékesítési lehetőségeit, de ebben a szegmensben – upstream üzletágunknak köszönhetően – lehet versenyelőnyünk, és figyelemmel követjük a lehetőségeket.

A régiós és európai szektortársak stratégiájához viszonyítva, mi az, amiben leginkább eltér a Mol által választott irány?

A hozzánk hasonló méretű és földrajzi kitettségű energiacégekhez viszonyítva a diverzifikált üzleti modellünk mindenképpen egyediség, és ezt fent is kívánjuk tartani a jövőben is. Továbbra is integráltan kezeljük a kutatás-termelést, termékelőállítást, logisztikát, nagy- és kiskereskedelmet, de egy még hatékonyabb és fenntarthatóbb portfólióban, a fogyasztók és ügyfelek széles körű igényeire reflektálva. A főbb stratégiai irányok egyébként megtalálhatók a regionális szektortársak közleményeiben is, ugyanakkor azt gondolom, hogy 2016-os stratégiánkkal az elsők között léptünk a vegyipar és szolgáltatási szektor erősítése felé.

Azt látjuk, hogy a nagy globális iparági szereplők számára a fenntarthatósági stratégiai célok elérhetők a különböző régióban meglévő portfólióelemek átstrukturálásával, néhol bezárásokkal. Mi ehhez hasonló radikális lépéseket nem tehetünk meg, hiszen a Közép-Kelet európai régió az otthonunk, itt van komplex felelősségünk az emberek és az államok felé úgy az ellátásbiztonság, mint a fenntarthatóság területén. Stratégiánkban ez a regionális fókusz egyértelműen visszaköszön.

A Molt már többször is beválasztották a Dow Jones Fenntarthatósági Világ Indexébe. Hogyan építi be a társaság az ESG szempontokat a működésébe, és mit jelent ez a finanszírozási lehetőségek szempontjából?

A Dow Jones Index jelentősége már-már tradíciónak tekinthető a Mol esetében, ez is jól mutatja, hogy az ESG alapelvek régóta a fókuszunkban vannak. Ebből adódóan az ESG területre alapvetően nem úgy tekintettünk, mint egy szükséges „technikai” elem a megfelelő finanszírozási háttérhez, hanem mint valós alapelvekre, amelyeket nap mint nap ténylegesen komolyan veszünk. Komplex felelősségünk van a régió lakossága, gazdasága és államai felé, az energiaellátás biztonságában és a mobilitás biztosításában egyaránt fenntartható módon. Az ESG filozófiánkban mindez visszaköszön.

Természetesen mi is tapasztaljuk az ESG típusú befektetések térnyerését globálisan. Egyrészt a befektetők és kereskedelmi ügyfelek oldaláról, akik egyre inkább figyelembe vesznek fenntarthatósági szempontokat is, másrészt pedig az EU-s és állami forrásokkal elosztásával kapcsolatban, ahol a gazdaság válság utáni újjáépítésekor a környezettudatosság és a dekarbonizáció céljai nagy hangsúlyt kapnak.

Maradva az ESG szempontoknál, melyik területeken teljesít jól a Mol, és hol várhatóak még erősítések a jövőben?

A 2016-ban tervezett rövid távú fenntarthatósági projektek jó részét már elindítottuk. Például építettünk napelem parkokat; több körben jelentősen javítottuk a hatékonyságot és modernizáltuk mind a termelői, mind pedig a szolgáltatói tevékenységeinket. A fogyasztói szolgáltatások üzletágban kiemelném az immáron hároméves közösségi autómegosztó szolgáltatásunkat és az elektromos töltőtelepítéseket. Folyamatosan dolgozunk az alternatív üzemanyag fejlesztéseken; kifejezett célunk, hogy töltőállomásaink korridort képezzenek a hosszabb távra utazóknak, legyen szó bármilyen típusú meghajtásról; közép távú célunk között szerepel a szerepvállalás a hidrogén-alapú mobilitásban. Kiemelném továbbá a digitális fejlesztéseket, amellyel az egyik legagilisabb belső szervezetünk foglalkozik.

A downstream üzletágunk transzformációját a fenntarthatóság jegyében tervezzük végrehajtani (beleértve a kivitelezés alatt álló poliol üzemet), befejeztük a saját szabadalmon alapuló gumibitumen gyárunk bővítését, fontos partneri kapcsolatokat építettünk ki az újrahasznosítási technológiák területén, bioüzemanyag beruházásunk előkészítés alatt áll. Ezen kívül energiahatékonysági projekteket indítottunk a meglévő eszközeinkkel kapcsolatban, képzésekkel és belső kommunikációs kampányokkal fejlesztjük munkavállalóink ismereteit és tudatosságát a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel és a vállalati etikai értékekkel kapcsolatban.

Kockázati tőkealap platformokon keresztül pedig már több innovatív fenntarthatósági fókuszú vállalkozásban van közvetett részesedésünk. Fontosnak tartom kiemelni továbbá, hogy tőzsdén jegyzett társaságként az ezen területeken elért eredményeinkről és alapelveinkről rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt és a befektetőket.

A Mol a magyar állammal közös alapítványt hoz létre Mol-Új-Európa Alapítvány néven, milyen megfontolások állnak a döntés hátterében?

A Mol-csoport már évtizedek óta aktív szereplője a regionális társadalmi felelősségvállalásnak. Hosszú évek óta támogatunk sportolókat és művészeket, de a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra és a helyi közösségekre is figyelünk nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban, hiszen nagyvállalatként felelősséggel tartozunk az egész Kárpát-medencéért.

Csak a tavalyi évben több mint 2,2 milliárd forintot adományoztunk szociális, kulturális, oktatási és környezetvédelmi célokra, és kiemelt figyelmet szenteltünk a gyermekgyógyításnak és tehetségtámogatásnak.Több mint 300 programot és intézményt támogattunk, és Magyarország mellett Szlovákiában, Horvátországban, Romániában és Csehországban is jelentős adományokkal járultunk hozzá a társadalmi feladatokhoz.

A frissített stratégiánkban ugyanakkor a korábbinál is ambíciózusabb célokat jelöltünk meg, ezért a támogatási politikánkat is megújítjuk. Szeretnénk vezető szerepet betölteni a régió körforgásos gazdaságában, és ehhez számos olyan új tevékenységre, innovációra és kutatásra van szükség, amelyek túlmutatnak a vállalat érdekein. A karbonsemlegesség például határozottan olyan célkitűzés, amely egyaránt érdeke a vállalatnak, az államnak és a helyi közösségeknek,hiszen mindannyian ugyanazon a bolygón élünk, és nincs belőle tartalékunk.Szorosabban együtt kell működnünk, mint valaha. Ezért a Mol a Magyar Állammal közösen úgy döntött, hogy új, kibővített formában valósítja meg célirányos támogatási feladatait.

A tervek szerint a Mol-Új Európa Alapítvány támogatásai a korábbi területek mellett kiterjednek a körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot és az újrafeldolgozást fejlesztő és elősegítő tevékenységekre; az innovatív megoldásokra és a K+F támogatásokra, valamint az oktatási, tudományos, művészeti és fejlesztési programokra. Célzottabb és jelentősebb támogatásokat tudunk nyújtani, mint korábban.

De ennek az egész folyamatnak a legelején vagyunk, hiszen csak pár hete került a parlament elé a törvényjavaslat. A transzparencia viszont nagyon fontos, ezért már idejekorán tájékoztatni szerettünk volna minden érintettet az elképzeléseinkről.

A Mol az alapítvány részére közel 100 milliárd forint értékű részvényt ruház át, ami érzékenyen érintheti a részvényeseket. Mit üzenne számukra, ami esetleg megnyugvást adhat?

A Mol-Új Európa Alapítvány veszi majd át a Mol által korábban és jelenleg is végzett társadalmi felelősségvállalási tevékenységek jelentős részét, illetve átveszi a jelenlegi Mol Alapítvány által megjelölt célok teljesítését is. A Mol számára ez jelent egy erős fókuszt a core üzleti és beruházási feladatok elvégzésére, amellett, hogy a cégcsoport közvetlen CSR kiadásai várhatóan csökkeni fognak a korábbi szintekről, amely azonnali pénzügyi hatékonyságnöveléssel és így értékteremtéssel jár. A CSR tevékenység pedig egy független és rugalmas alapítványi struktúrában fog megvalósulni a törvény által egyértelműen rögzített célok megvalósítására, amely – a pénzügyi forrását jelentő részvényhozam révén – akár már középtávon is „önfinanszírozóvá” válhat, azaz megtérülhet az alapítók jelenlegi piaci árfolyamon számolt hozzájárulása.