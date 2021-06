Egy alig ismert jelentés, ami elárulja, hogy erős vagy gyenge kezek vásárolják az aranyat

Ezt a jelentést, amely számos határidős termék kapcsán elérhető, Commitment Of Traders (COT) néven emlegetik. Többek között olvasható árupiaci termékek esetén, de akár S&P 500-as kontraktusok, vagy a nemesfémeknél is, köztük az aranynál is, amelyben most erős jelzéseket is ad. A CFTC többféle módon is besorolja a piaci szereplőket, attól függően, hogy milyen jelleggel és motivációval vannak jelen a piacon.

Egy-egy árupiaci termék esetén valaki köthet határidős kontraktusokat azért, mert kitermelő és szeretné a kitettségét lefedezni. Ők elsősorban független szereplőnek tekinthetőek, teszik amit tenniük kell, és kevés az aktív döntés a folyamat során.

Ők elsősorban független szereplőnek tekinthetőek, teszik amit tenniük kell, és kevés az aktív döntés a folyamat során. Lehet egy nagy intézményi szereplő, aki ugyan elsősorban nem fedezeti ügyleteket köt, hanem adott esetben növeli a kitettségét, de ez csak a portfoliójának a kiegészítésére szolgál. Nagy, aktívan kezelt befektetési alapok, hedge fund-ok tartoznak ide, akiket általában határozottabb, jobban értesült, méretükből fakadóan egy kicsit hosszabb távra gondolkozó, erős kezű befektetőnek szokták besorolni.

Valamint vannak olyan - jellemzően kisebb - szereplők, akik kifejezetten spekulatív pozíciókat nyitnak, és magasabb kockázat mellett célzottan magas hozamot szeretnének elérni, egy-egy irányra fókuszálva. Ezek kisebb kereskedő cégek, és magánszemély spekulánsok, akik inkább rövidebb távon gondolkoznak, gyors profitra vágynak, ezért kapkodósabbak és forró fejűek inkább a remegő kéz a jellemző rájuk.

A CFTC attól függően, hogy milyen piacról és milyen jelentésről van szó, ennél valamivel részletesebb besorolásokat készít, de a lényeg, hogy mindegyik kategória besorolható a fentiek valamelyikébe az esetek nagy többségében. Ezt elsősorban az adott ügyfél által bonyolított forgalom, tartott nyitott kötésállomány és ezek iránya alapján lehet megbecsülni. Az adatok megbízhatósága persze a módszertan hiányosságai és a az adatforrások korlátai miatt nem lehet tökéletes. Az információkat ráadásul a brókercégek, esetleg elszámolóházak adják be, ahol szintén bejöhet a képbe a jelentés szempontjából olyan adatokat torzító hatás, ami szintén csökkenti a valós kép objektivitását, ezért ezeket érdemes óvatosan felhasználni.

Érdemes megnézni, hogy mi a helyzet a COT jelentéssel az arany határidős piacán. A nemesfémről többször írtunk a hetekben, mint kitörés előtti eszközről, hiszen