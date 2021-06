Az újranyitás ezzel a kocsival lesz igazán teljes – Menetpróbán a Mercedes C 200 cabrio

Elvonási tünetek

Többször is elvonási tüntetek jelentkeztek nálam az elmúlt négy évben. Sokszor lehúzott ablaknál voltam csak hajlandó autózni, egyre többször napfénytetőnél és sportosan. Most már tudom is, hogy miért.

Szinte napra pontosan négy évet kellett ugyanis várnom, hogy hacsak pár napra is, de megszűnjenek a tüneteim. 2017 nyara után ugyanis ismét hozzám került az Avis-től a Mercedes C 200 kabrió változata. Ezúttal négy napig teszteltem 600 kilométeren át a sportos autót, melynek minden porcikája azt célozza, hogy a vezető élvezze az utazást.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Az előző verzióhoz képest a legnagyobb újítást az autó motorja hozta el. A korábbi kétezres 184 lőerős benzines motor helyett ugyanis ezúttal egy hibrid modell került a kölcsönző portfóliójába, ami EQ Boost névre hallgat. A 184 lőerős 1,5 literes turbós benzinmotorhoz egy 14 lóerőre képes generátor indítómotor rendszer csatlakozik (ez a német prémiumgyártó 2018-as fejlesztése és a C osztály akkori modellfrissítésével került be a Mercedes palettájába).

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Ugyanúgy megkapta ez a bérelt modell is az AMG line felszerelést kívül-belül, amely leglátványosabb eleme az egész kocsit felöltöztető 18 colos AMG könnyűfémfelni. A korábbihoz hasonlóan ebben is a 9G-TRONIC automata sebességváltó teszi a dolgát, ami a sport+ módban természetesen érzékenyebben reagál a gyorsításokra. A 2017-ben tesztelt változathoz képest egyébként az új modell külsőre morcosabb, sportosabb, dinamikusabb hatást kelt.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Sportosan kabriós

A függőség első számú felelőse egy ilyen autó esetében nyilván a lenyitható vászontető. Városban, de még országúton is egy bizonyos sebességhatárig élvezhetjük a kabriózás előnyeit, köszönhetően az első szélvédőbe és a hátsó ülések mögé integrált szélterelő elemeknek (amelyek egyszerű gombnyomásra jönnek elő és nagyon kézre esnek), és köszönhetően annak, hogy a német mérnökök még a hidegebb időkre és fázósabb utazókra is gondoltak.

Az első két ülésbe épített fejtér-fűtés ugyanis gondoskodik a naplementés, éjszakai, vagy akár a napfelkeltés utazások komfortjáról is. (Hirtelen eső vagy rosszabb időjárási körülmények esetén pedig azonnal zárni tudjuk a tetőt, 50 km/h sebességhatár alatt, menet közben is.)

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

A kabrió élményhez tökéletesen passzol a Mercedes sportos felfüggesztése, érezni rajta, hogy amikor kell, tudja harapni a kanyarokat (érdemes ilyenkor eljátszani a dinamikusabb, sport, sport+ fokozatokkal), ezért nemcsak egy balatoni hétvégéhez ajánlott, hanem akár a mátrai szerpentineken is megállja a helyét. És annak ellenére, hogy a tető vászon és nem fix, nem feltűnőbb a kintről beszűrődő zaj, sőt a 4 évvel ezelőtti változathoz képest talán még javult is a helyzet. Zajszintmérőt azonban ezúttal sem vittem magammal, ez csak megérzés.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Kényelem a kabriózás szolgálatában

A belső designra azt mondhatjuk, hogy az egyáltalán nem akarja elvenni a figyelmet az autó - fentebb már bemutatott - tényleges értékeitől, leginkább kiszolgálja a sportosságot és a kabriózást. A belső kialakításnál is minden apró részletre figyeltek a Mercedesnél. Elég csak megemlítenem példaként, hogy amikor beszállunk az autóba és magunkra zárjuk az ajtót, akkor a biztonsági övet automatikusan előrébb nyújtja a technika.

Az első ülések sportosak ugyan, de több száz kilométeren keresztül is kényelmesek, hátul leginkább kisgyerekeknek ajánlott (de erről majd később), vagy rövidebb utakra 180 cm alatti felnőttek számára. Minden anyag, gomb, érintőfelület minőségi, a belső kialakítás és összhatás elegáns, de nem konzervatív, ami egyeseknek a Mercedes márkanév hallatán az eszükbe jut.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Egy ilyen modellhez pedig csakis első osztályú hangrendszer passzol, ezt a Burmester szállította a németeknek.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Maradva a technikánál: a 2017-ben tesztelt verzióhoz képest megdöbbentő a különbség a központi képernyő tekintetében, méretében, felbontásában és kialakításában is (például nincs felesleges vastag, semmire sem jó keret, ami már 4 évvel ezelőtt is furcsán hatott, mintha csak azért szereltek volna bele nagyobb kerettel bíró képernyőt, hogy kitöltse a helyet). A kijelzőn szinte megszólal a tolatókamera képe, amit egyébként a Mercedeshez hűen a hátsó jelbe rejtettek.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Majdnem tökéletes

Mint minden autó, ez is jár kompromisszumokkal. Ezek közül felsorolunk néhányat, bár ezek távolról sem tudják elnyomni a kabrió okozta mosolygós emlékeket. Amennyire kézre állt minden fizikai gomb a tető lehúzására, annyira nem volt élvezhető a Mercedes menürendszere. Az pedig már kifejezetten idegesítő volt, hogy 2021-ben egy ilyen méretű és minőségű kijelzőnél nem jár érintőképernyő, a gombos, tekerős és központi irányítós rendszer kezelése nehézkes, főleg a mai világban már mindenhol (már egy bankfiók ügyfélhívójánál is) érintőképernyőhöz szokott felhasználó számára. A kocsi ezen hátrányát kompenzálják a kormányon elhelyezett vezérlőgombok, amelyekkel rövid idő alatt meg lehetett barátkozni. Az is igaz ugyanakkor, hogy ha valaki csak néhány napra bérli ki ezt az autót, az nem a menürendszert akarja tesztelni, hanem minél többször a lehúzott tető előnyeit akarja élvezni.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Kötelességem megemlíteni, hogy a kabrió változat természetes velejárója a kicsi csomagtartó, ami a célközönséget valószínűleg nem akadályozza meg a bérlésben (praktikus tanács: lehúzott tető esetén kisebb a csomagtér). És sokan hátrányként említik meg, hogy nincs a csomagtérajtón fizikai gomb, hanem kulcsról vagy a vezető oldali ajtó belsejében található gombról nyitható. Szerintem ezzel az adottsággal együtt lehet élni néhány napig.

Ha valaki egy ilyen kaliberű autó bérlésére adja a fejét, feltehetően nem nézi túl gyakran a fogyasztást, de azért egy valós fogyasztási adatot is itt hagyok: (főleg autópályás és országúti) 284 kilométeren összesen 23 litert evett, ami 8,1 literes átlagfogyasztásnak felel meg. Aki tehát ezt az autót kibérli, az még azt is elmondhatja magáról (ha ez megnyugtatja a lelkiismeretét), hogy nem árt annyit a környezetnek, mintha ebben a modellben az 510 lőerős AMG C 63 S vadállat tombolna (a Mercedes kínálatában a C kabrió motorja esetében elérhető 12 változatból a most kibérelhető EQ Boost motor a második legtakarékosabb).

Kiknek ajánlott?

Ahogyan cikkünkből kiderült, most már 4 éves múltja van az Avis-nél ennek a kabriónak (ezt megelőzően volt elérhető a Mazda MX-5), ezért kíváncsiak voltunk, kik vannak oda elsősorban a kabrió-élményért. A kölcsönzőcégtől megtudtuk, hogy legtöbbször belföldi magánszemélyek bérelték ki a C 200-ast, leginkább 2-3 napos hétvégékre, nyaraláshoz, esküvőkre, üzleti célú utakra. Főleg olyan fontos eseményeknél jött jól ez az autó, ahol számít a presztízs megjelenés. De volt már arra is példa, hogy egy külföldről érkező bérlő kifejezetten ezt a modellt kereste.

Arra a kérdésünkre, hogy miért pont ezt a modellt keresik, a társaság elmondta, hogy sok esetben az élményautózást ajándékba kapják az érintettek (házassági évforduló, születésnap, stb.), másrészt nyilván azért is keresett, mert a kabrió változat különleges, sokan ezt megelőzően még soha nem ültek ilyen típusban.

És hogy összességében kinek ajánlott? Mindenkinek, aki

bele akar kóstolni a kabriózás világába,

aki odavan a Mercedes-Benz márkáért,

hétvégi autózást szeretne a párjával, kikapcsolódásként,

külföldieknek, akik egy különleges modellel szeretnék bejárni az országot,

céges bérlőknek (itt nemcsak a menedzserek jöhetnek szóba, hanem azok a cégen belül dolgozó kollégák, akik, mint nyeremény részesülnek a kabrió-kölcsönzésben),

valamint a mostani 4 napos autózásom után azonosítottam egy új célközönséget: kisgyermekes apukák, akik tovább akarják adni az autózás iránti megszállottságukat gyerekeiknek. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy két gyerekülés és a gyerekek könnyedén és kényelmesen elférnek hátul, a ki- és beszállás sem okoz gondot, főleg lehúzott tetőnél.

Oké, de mik a feltételek?

A cikkben bemutatott különleges modellhez tehát bárki hozzájuthat. Egy hosszú hétvégére (3 nap, péntek reggeltől hétfő reggelig) bruttó 427 euró a bérleti díj, ami mostani árfolyamon számolva 148 ezer forint. Vagyis kevesebb mint napi 50 ezer forintból már el is hozható ez az autó a kölcsönzőből. Ez az ár tartalmazza a km-használatot a bérleti díj táblázatban megadott értékek szerint (3 napra ez 950 km), üzembentartási díj (VLF), repülőtéri illetéket, kötelező, törés-, lopáskár biztosítást (CDW és TP), magyarországi autópálya-használatot, a gyártó által előírt kötelező szervizek díját, finanszírozást és értékcsökkenést, és minden adót (cégautó adó. teljesítményadót, iparűzési adót, áfát).

A cikk megjelenését az Avis Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: Szekeres Máté/Portfolio