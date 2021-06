Így csinált a statisztika mágusa 700 ezer dollárból egy 300 milló dollárt érő focicsapatot

Sportfogadásból nem lehet megélni. Ezt sokan gondolhatják, és az esetek nagy többségében igazuk is van. Mégis van kivétel. Ezek közé tartozik Matthew Benham, aki még 1979-ben, 11 évesen lett egy kis nyugat londoni foci klub, a Brentford FC lelkes szurkolója. Ez az apró kis csapat az elmúlt hetven évben második, harmadik ligás egyesület volt, amelynek hívei irigykedve figyelték az igazi első osztály, vagyis a Premier League meccseit. Egészen az idei szezon végéig, amikor is a sorsdöntő mérkőzésen sikerült feljutniuk a legnagyobbak közé. Benham már évek óta a klub tulajdonosa, és vezetése alatt egy egészen zseniális szemlélet alapján alakították át csapatot, amelynek a pénzügyi piacok befektetői számára is vannak tanulságai.

Benham fizikusként végzett, nem is akárhol: az Oxfordi Egyetemen. Az akadémiai élet helyett azonban jobban érdekelte a pénz, és a Bank of America-nál helyezkedett el elemzőként. Tizenkét év hosszú ottani karrierje során egészen az alelnöki pozícióig vitte. Ekkor viszont egy hirtelen fordulattal egy sportfogadással foglalkozó céghez igazolt, ahol előrejelző modelleket kellett készítenie. A legtöbben azt hihették, hogy Benham-nek az agyára ment a pénz iránti mohó vágy és éppen tönkretette pályafutását. Nem így történt. Két év alatt rengeteg tudást szedett össze, és bár összeveszett főnökével, addigra annyi pénzt szedett össze, hogy képes volt a saját fogadásaiból megélni.

Matthew Benham a Brentford FC stadionjában (Mike Egerton/Getty Images)

A könnyed, de kissé unalmas élet persze nem volt elég neki, ezért elindította a saját cégét, a nem túl bonyolult nevű Smartodds-ot. Ez a vállalkozás már másoknak segített optimalizálni a sportfogadásaikat. A bevételek révén már egy saját, Betfair-hez hasonló peer-to-peet fogadó oldalt is el tudott indítani, Matchbook néven. A Smartodds-nál olyan módszertant alkalmaztak, ami a tőzsdei spekulációk esetén a statisztikai arbitrázsra emlékeztet. Apró félreárazásokat, vagy tipikus alakzatokat keresnek, nagyon sok piacon, nagyon sok termékre koncentrálva, széles merítés révén. A kicsiny eltéréseket mind kihasználják, de nagyon szigorú kockázatkezelés mellett. A félreárazások nem szó szerint arbitrázs lehetőséget jelentenek önmagukban, de nagy tömegben már nagyon-nagyon jó esélyű lehetőségek halmazát mutatják.

Együtt, konzisztens módon történő felhasználásuk pedig egészen kiugró hozamlehetőségeket tesznek lehetővé.

Benham persze nem felejtette el a Brentford iránti rajongását, és állandó szurkolóként kapcsolatot épített ki a klub vezetésével. Amikor 2007-ben a csőd szélén álltak, a sportfogadás helyi császára adott 700 000 dollárnak megfelelő összeget a csapat megmentése érdekében. Ezt azonban nem a csapatnak, és az akkori tulajdonosnak adta, hanem a szurkolóknak, akik részben így tudták megvenni a klubot. A fedezet pedig maga a csapat volt. Ha az új tulajdonosok nem tudnak fizetni, a tulajdonjog Benham-re száll. És így is történt: a szurkolók nem tudták és talán nem is akarták törleszteni a hitelt, ezért idővel az egykori fizikus és pénzügyi elemzőé lett a Brentford FC.

Benhamnek számára ez nem volt véletlen, hiszen kielemezte a tipikus szurkoló pénzügyi hátterét és a mögöttük lévő viselkedéstant, sejtve, hogy a kezdeti lelkesedés idővel alábbhagy, ahogy a veszteségek és nehézségek feltorlódnak. Ez elképesztően hideg fejre vallott egy olyan embertől, aki 11 éves kora óta rajongója Brentfordnak és minden bizonnyal régóta a fejében volt a gondolat, hogy egy nap övé lesz a méheknek is nevezett fociklub. Ráadásul szurkolóként együtt is érezhetett társaival, csatlakozhatott is volna hozzájuk tulajdonosként, mégis képes volt kivárni, hogy rá kerüljön a sor, és egy nagyszerű hozam-kockázati ügyletet hozzon tető alá.

A sportfogadás és a statisztika mágusa azonban tudta, hogy nagy fába vágta a fejszéjét és egy focicsapatot, illetve az aköré szerveződő vállalkozást egészen más vezetni, mint egy részleget egy banknál, vagy fogadásokból élni. Annál is inkább tisztában volt ezzel, mert korábban már egy másik klubot is megvett Dániában. Ez viszont arra jó volt, hogy egészen újszerű módszereket próbáljon ki a csapat vezetése, a játékosok és az edzők kiválasztása, illetve az eredményesség terén, amit aztán a Brentford esetén is fel tudott használni. Mit is tehet egy kis, korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező csapat, hogy a legnagyobbak közé kerüljön?

A történetet olvasva sokaknak eszébe juthat a Moneyball párhuzam. A Brad Pitt főszereplésével 2011-ben készült film egy kis költségvetésű baseball csapat történetét meséli el, ami úgy tudta megdönteni az egymást követő győzelmek számának rekordját, hogy a klasszikus játékos szerződtetési kritériumok helyett mély adatbányászat után kizárólag statisztikai módszerek alapján választottak ki az árukhoz képest nagyon jó ütő átlagokkal rendelkező új csapattagokat. Bár ez nem hangzik túl izgalmasan, a film mégis képes volt érdekes fordulatokat, pörgő párbeszédeket hozni. Ehhez hozzájárult a forgatókönyvíró fejedelem, az Oscar-díjas Aaron Sorkin virtuózitása, a statisztikákban otthon utazó, de kövér, és halk szavú zsenit játszó Jonah Hill, valamint az egyik edzőt alakító, azóta tragikus körülmények között elhunyt Philip Seymour Hoffmann alakítása is. A legtöbbet a történetmesélés során azonban az eredeti könyv szerzője, Michael Lewis tette. Neki minden könyvét érdemes elolvasni, hiszen a valaha élt legjobb ismeretterjesztő (non-fiction) íróról van szó a sport és a befektetési szakma területén.

Brad Pitt és Aaroon Sorkin 2012-ben, a Critics’ Choice díjátadóján, amelyre a Moneyball-t is jelölték (Lester Cohen/WireImage/Getty Images)

Benham és csapata itt is a hideg fej és a statisztikai arbitrázs módszereit követte. A stáb egy részétől gyorsan megváltak, hogy biztosak legyenek benne: csak olyanok maradnak házon belül, akik magukénak vallják a csapat új filozófiáját. De vajon mi is volt a hitvallása Benhamnek és a klubnak? Ezerszer hallott közhely, hogy

ezt a játékot gólra játszák.

Aki nyer, az valamit jól csinált, aki veszített, annak pedig el kell gondolkodnia a hibáin, és ki kell javítania azokat. Így az értékeléshez használt kulcsindikátor szinte minden csapatnál a végeredmény, illetve a szerzett és kapott gólok száma.

Ez az a pont, ahol egy egészen zseniális váltást hozott be Benham. Bevezette ugyanis a Várható Gólok (Expected Goals - xG) fogalmát.

Ez a kifejezés elsőre úgy hangzik, mint egy ügyes kifogás, aminek a segítségével egy kutyaütő edző vagy játékos próbálja magyarázni a veszteséget. Pedig a megfontolás mögött sokkal több rejlik. Benham és csapata azonban észrevette, hogy egy olyan játék esetén, mint a labdarúgás, rövid- és akár középtávon is torzítja az eredmények statisztikai jelentőségét, hogy nagyon kevés gól születik. A legtöbb mérkőzés egyetlen gólon, és így egy-két jó megmozduláson múlik. Ezek általában nem jelentenek véletlent, de statisztikai oldalról nem egyenletesen oszlanak el, ami miatt gyakran előfordul, hogy egy jó teljesítményt nyújtó csapat adott napokon nem tud nyerni, vagy egy gyengén muzsikáló klub egy kontrából gólt szerezve hoz ki döntetlenre, vagy győzelemre egy vesztesnek tűnő meccset.

Ezért a Brentfordnál egy új értékelési kulcsindikátor rendszert alkalmaznak, amelynek a szívében az xG állt. A részletes elemzést persze nem hozzák nyilvánosságra, de annyit tudni lehet, hogy Várható Gólnak például az is számíthat akár több egyéb tényezőtől függően, ha egy célon lévő kapuralövés történik. Benhamék a csapat teljesítményét az alapján értékeli, hogy hány xG-t “szereztek” és mennyit “szenvedtek el”. Előfordulhat, hogy egy győzelem után is kapnak fejmosást a játékosok, de az is, hogy a vereség után érkezik a kimért vígasztalás. Hosszú távon pedig az xG alapú módszertan megteszi a hatását és a valódi hibák kijavítását követően a valódi gólok és győzelmek aránya is elkezd felfelé kúszni. Pontosan ez történt a Brentford FC esetén is, hiszen hetvennégy év után ősztől végre ismét a valódi első osztályban, a Premier League-ben játszhatnak.

A Brentford esetén azért is volt különösen bátor ezt a módszertant alkalmazni, mert a csapat 131 éves története tele van fájdalmas, egyenes kieséses mérkőzéseken elszenvedett vereségekkel. Még Benham vezetésének idején is kétszer megtörtént ez, hiszen 2013-ban és 2020-ban is 2-1-es vereségekkel voltak kénytelenek lemondani a továbbjutásról. Ám ez nem szegte kedvüket. A Moneyball párhuzamot tovább erősítendő, Benham nem állt meg itt. Igazi sztárokat ritkán szerződtetnek, ehelyett tehetséges, alacsonyabb fizetés igényű, feltörekvő és nagyon fiatal játékosokból töltötték fel a keretet, akikből igyekeztek egy valóban egységes csapatot összeállítani. Látványos ellenpélda, hogy a Barcelona milyen gyenge eredményeket ért el tavaly az olyan szupersztár, mint Messi jelenléte ellenére, miközben a pénzügyek is összeomlottak, hiszen az ilyen kultikus sztárokat meg is kell fizetni. Az adatalapú kiválasztás egyben azt is segítette, hogy hosszú távon is rendbe tegyék a klub pénzügyeit. Több olyan játékosuk is volt, akiket 2-4 millió fontos összegért szereztek meg, majd pár év után 26-40 millió fontért adtak tovább olyan Premier League csapatoknak, mint az Aston Villa, vagy a West Ham United.

A statisztikai arbitrázs módszertana, és a valódi kulcsindikátorok felhasználása persze nemcsak a sportban, hanem a gazdaság szinte minden területén, különösen a pénzügyi piacokon és a befektetési szakmában is hasznos lehet.

Egy-egy veszteséges ügylet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a stratégia rossz, amíg egy nagy nyereség is lehet részben vagy egészben a szerencse következménye. Nagy tőzsdei mondás, hogy a kezdő befektetővel a legrosszabb, ami történhet, hogy az első ügyletei egyikével nagyot szakít. Könnyen elbízhatja ugyanis magát, és ez gyakran nagy veszteségekbe torkollik. A másik oldalon pedig ott van a világ legsikeresebb hedge fund-ja, a matematikusként végzett James Simons által alapított Renaissance Technologies, amelynél a pletykák szerint az ügyletek 49,5%-a veszteséges. A statisztikai arbitrázs és a tízezres nagyságrendű évente lebonyolított tranzakció azonban három évtized alatt több mint 100 milliárd dollárt hozott az alapítóknak és a befektetőknek.

A fociban persze ennyi pénz nincs, de a feljutással a Brentford értéke hatalmasat ugrott, és becslések szerint ez a szint már most 300 millió dollárnál jár. Amennyiben a következő szezonban bent tudnak maradni, ez az érték könnyen 400 millió dollárra is rúghat, a határ pedig a csillagos ég. A Premier League csapatai közül öt a világ tíz legértékesebb focicsapatai közé tartozik. Lehet, hogy nincs is túl messze, hogy a Brentford is közéjük tartozzon.

Címlapkép: Catherine Ivill/Getty Images