Aki bírja, mindenki húzza: ismét szélesedik az amerikai részvénypiac trendje

Wilshire 5000

A Wilshire 5000 egy olyan index, aminek a célja, hogy a teljes amerikai részvénypiac teljesítményét lefedje. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a mutatóban az összes papír jelen van, amit csak el lehet érni a tengerentúlon, de a nagyon nagy részük igen. A bekerülési kritériumok viszonylag könnyedek: csak a nagyon kis kapitalizációjú, vagy vállalhatatlanul alacsony forgalmú részvények nem kapnak itt helyet. Bár az index neve arra utal, hogy pontosan 5000 komponens van, ezek száma változó, most például 3500 környékén van.

A mutató legnagyobb előnye, hogy nemcsak a nagy cégeket tömöríti magában, hanem a közepes és kis kapitalizációjú részvények is benne vannak, így egy sokkal pontosabb képet kapunk a piac állapotáról, mintha csak a Nasdaq 100-at, a Dow-t, vagy akár az S&P 500-at figyelnénk. A legnagyobb papír, a 2000 milliárdos értéket is meghaladó Apple az alap indexben természetesen nagyobb helyet kap, mint a kicsik, de súlya nem éri el a 6%-ot, így a torzítás esélye viszonylag alacsony. Az átlagos kapitalizáció 12 milliárd dollár, ám a nagy cégek erősen felfelé húzzák az értéket az egyenlőtlen eloszlás miatt, ezért érdemes a medián kapitalizáció 1,3 milliárdos szintjét is szem előtt tartani, főleg ha az index egyenlő súlyozású változatát néznénk. Érdekesség, hogy 2020 végén volt olyan vállalat is a komponensek között, amelyik piaci értéke még az 1 milló dollárt sem érte el.