Amikor a kimaradástól való félelem legyőzi a veszteségtől való rettegést

Nagyon különös jelenség ütötte fel a fejét az amerikai opciós piacon, azon belül is azoknál a termékeknél, ahol az alaptermék valamelyik mémrészvény. A Chicago Board of Exhange adatai alapján az AMC részvények opcióira a múlt héten összesen 11,6 milliárd dollár értékben kötöttek ügyleteket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez az összeg az opciók értékét jelenti, nem a vonatkozó részvények aktuális árfolyamértékét vagy a kötési árfolyamon számított nagyságát. A félelmetes összeg a Budapesti Értéktőzsde Prémium szekció átlagos forgalmának majdnem háromszázszorosa, és több mint az S&P 500-ra, a Nasdaq 100-ra és a Tesla papírjaira vonatkozó opciók értékének összege a múlt héten. Mindezt egy viszonylag kicsi, fél évvel ezelőtt még szinte teljes mértékben elfelejtett vállalat produkálta. Mi állhat a félelemetes jelenség hátterében és milyen következtetéseket lehet mindebből levonni?

Az AMC részvényei a fundamentumoktól nagymértékben elszakadva már január végén gyors emelkedésbe kezdtek. A papír nem volt egyedül, jónéhány mémrészvény már akkor őrült emelkedésbe kezdett, a mozikat üzemeltető cég előtt a vezető szerepet a videójátékokat és kapcsolódó hardvereket, kiegészítőket árusító Gamestop vitte. Az emelkedés mögött egy Reddit-en szerveződő csoport állt, amelyik megfigyelte, hogy mely papírok esetén van nagyon nagy short állomány és ezeket vásárolni kezdte, másokat is erre bíztatva. A short-ok mögött részben közepes méretű hedge fund-ok álltak, amelyik idővel a többszörös emelkedés miatti veszteségek következtében kénytelenek voltak zárni a pozícióikat.

Az AMC, vagy a Gamestop mögötti shortok nem voltak alap nélküliek, még akkor sem, ha a shortosok egy klasszikus csapdába estek bele. A két vállalat ugyanis régóta szenvedett, árbevételeik nem nőttek a piaccal, árazásuk már korábban is kérdőjeles volt. A vevők, amelyek a short squeeze-t, vagy a kiszorítást kikényszerítették nemcsak kis, hanem szintén közepes méretű szereplők voltak, amelyhez idővel egy a piacon még kevés tapasztalattal rendelkező, a nem túl etikus üzleti modellt megvalósító Robinhood app-al explicit módon díjmentes kereskedést megvalósító, fiatal befektetői réteg igyekezett csatlakozni.

Motivációjuk részben az volt, hogy így törhetnek borsot az őket addig kihasználó Wall Street orra alá, bármit is rejtsen ez a fogalom. A legnagyobb veszélyben azonban éppen ők vannak, hiszen sokszoros áron vesznek meg olyan értékpapírokat, amelyeket csak technikai tényezők hajtanak felfelé. Ráadásul az opciós piac is rámutat, hogy mennyire egy érzelmen alapul az, ami történik. Ennek nemigen lehet jó vége, legalábbis a kisbefektetők nagy részének, hiszen az egymásnak dobált krumpli előbb-utóbb megégeti valakinek a kezét. Minél magasabbra fújják a lufit, annál inkább és valószínűleg annál több embernek.

Az opciók kereskedésének árfolyamértéke néhány ismert alapterméke esetén a múlt héten:

AMC: 11,6 mrd dollár

Tesla: 5,2 mrd dollár

S&P 500: 3,1 mrd dollár

Amazon: 2,5 mrd dollár

Nasdaq 100: 1,3 mrd dollár

Gamestop: 1,1 mrd dollár

Az opciós piacokon az árazás részét képezi a beárazott volatilitás. Ez pedig nagy általánosságban akkor szokott emelkedni, ha megnő a félelem, mert a befektetők nagy esésre számítanak. A híres Volatilitás Index (VIX) is akkor szokott nagyon magasra nőni, ha a részvénypiacon nagy zuhanások vannak. Az AMC és társai esetén viszont az utóbbi hetek és napok megint az emelkedésről szólnak. Az opciók árában pedig a magasabb kötési árfolyamú, OTM opcióknál is (!) a beárazott volatilitás elképesztő mértékben megemelkedett. Amíg január elején 190%-on, és április derekán 120%-on volt ez a mutató, addig az utóbbi napokban 400% fölé emelkedett, és jelen pillanatban is ennek közelében tartózkodik. Ahogyan Henry Schwartz, a CBOE egyik vezető elemzője fogalmaz: “Az érzékelt kockázat, ami miatt mos mindenki aggódik nem az, hogy az AMC 10 dollárra esik, hanem az, hogy 1000 dollárra megy fel.”

A növekedés mögött nem a zuhanás, hanem a lemaradás miatti félelem, azaz a FOMO (Fear Of Missing Out) van a főszerepben.

Rengeteg kisbefektető, akik a Robinhood-ot opciós kereskedésre is fel tudják használni, meggondolatlanul zsákolja a mémrészvények opcióit. Amikor pedig ez egyetlen hét leforgása alatt közel 12 milliárd dollár értékben történik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy százezres, de akár milliós nagyságrendű olyan kisbefektető van, akik rengeteg pénzt fognak veszíteni. Mindez olyan mértékű, hogy a letéti követelmények nagymértékű növelése ellenére is veszélyeztetheti egyes pénzügyi piacok stabilitását. A felelősök között megtaláljuk:

A short squeeze-t tökélyre fejlesztő hedge fund-okat, akiktől a módszereket ellesték.

A Reddit törzstábort, akik az egészet újra feltalálták és a manipulációt elindították.

A tapasztalatlan befektetők millióit.

A Robinhood és hasonló befektetési szolgáltatókat, akik a látszat ingyenesség ígéretével a megteremtették a hasonló lufik alapjait, rengeteg tapasztalatlan fiatalt a piacra vonzva.

És persze magukat a kibocsátókat, akik egyes esetekben aljas akciókkal további olajat öntöttek a tűzre.

Sokan fogják megégetni magukat a piacon a mémrészvény mánia miatt, ami elveheti majd a kedvüket attól, hogy sokkal inkább megalapozott eszközökben és lehetőségekben vegyenek részt, megtakarításokat képezve a családalapításhoz, oktatáshoz, nyugdíjcélokhoz.

A FOMO mint jelenség, amit a Reddit és hasonló közösségi oldalak felhasználói - nemcsak a tőzsde területén - folyamatosan táplálnak, viszont velünk marad, és még számos árazási anomáliát fog okozni.

Címlapkép: Getty Images