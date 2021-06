Dupla tőkeáttétel egyetlen eszközben: csapda vagy áldás?

“A Mohóság jó dolog.” - mondta minden idők egyik legjobb antihőse, Gordon Gekko a Tőzsdecápák című filmben. Ennek a hitvallásnak legalább részben igazat adva számos olyan spekuláns van a tőzsdén, akik a hagyományos részvénypiaci hozamokkal nem elégednek meg, és akik tőkeáttétel segítségével szeretnének nagyobb nyereségekre szert tenni. Ennek a lényege az, hogy olyan eszközökben vesznek fel pozíciót, amelyek árfolyamértéke meghaladja az erre szánt tőkéjüket. Ezt meg lehet tenni befektetési hitel (lombard hitel) segítségével, ún. margin account-okkal, CFD-kel, határidős és opciós termékekkel is, piactól és alapterméktől függően. Mindezek mellett jónéhány éve megjelentek a tőkeáttételes ETF-ek is, amik első ránézésre egy gyors, könnyen elérhető lehetőséget jelentettek arra, hogy a spekulánsok többszörösen részesedjenek a részvény- vagy kötvénypiac hozamaiból. Ám ezeknek az eszközöknek van egy olyan tulajdonsága, ami speciális veszélyeket rejt magában.

Az ETF-ek eredetileg kizárólag olyan tőzsdén jegyzett befektetési alapok voltak, amelyek értékpapírokat tartottak. Az első fecske az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb vagyonkezelési sztorijából az S&P 500-at lekövető SPY tőzsdei kóddal ellátott ETF volt még 1993-ban, amely mára a világ legnagyobbja lett a maga műfajában 364 milliárd dolláros nettó eszközértékével. Az alacsony költségek, és a tőzsdei jelenlét miatt a gyors és könnyű kereskedhetőség miatt nagyon népszerű lett az új termék, elsősorban a passzív stratégiát követő befektetők körében. Terjedésüknek a 2010-es években újabb lökést adtak a robo-advisor-ok, azaz az olyan automatizált befektetési platformok, amik pillanatok alatt állítanak össze egyedi portfóliót az ügyfeleknek, majd annak kereskedését és újrasúlyozását is megoldják emberi beavatkozás nélkül.

Idővel azonban a sok száz, majd több ezer különböző ETF univerzumában megjelentek nemcsak részvényt vagy kötvényt tartó alapok, hanem az egzotikusabb területre tévedő termékek is. Ezek közé tartoztak az árupiaci eszközök árfolyamát követő ETF-ek, amelyeknek már a határidős piacokon kellett megvenni az ide tartozó kontraktusokat, majd a lejárat közelségével tovább is kellett görgetni a pozíciókat. Innen már csak egy lépés volt az, hogy a derivatívákat kínáló tőzsdék és elszámolóházak letéti lehetőségei miatt megjelenhessenek a tőkeáttételes ETF-ek.

Ezen termékek nevükben azt ígérik, hogy az alapterméke árfolyamváltozásának (jellemzően) kétszeresét érik el, akár a pozitív, akár a negatív oldalon, attól függően, hogy a piac melyik irányban mozdul el. Ennek a lehetőségnek a kockázatait valószínűleg nem kell külön ecsetelni, de a veszélyek sora a magasabb volatilitásnál és nagyobb drawdown-oknál nem áll meg. Nézzünk meg erre egy példát: a ProShares Ultra S&P 500 (SSO) a SPY őrült unokatestvére, amelyik elvileg kétszeres teljesítményt hoz az S&P 500-at csak simán lekövető ETF-hez képest. Ha a fordulatokban gazdag, sok tekintetben tragikus, de tőzsdei oldalról összességében mégis nyereséget hozó 2020-as évet nézzük, akkor nagyon furcsa tendenciát látunk.

Amíg a SPY (kék vonal) közel 19%-os teljesítményt hozott össze, addig az SSO (fekete vonal) 22%-ot, ami a matematikai jelenlegi állása szerint egyáltalán nem jelent dupla teljesítményt.

A számok mögé nézve több furcsaságot is látunk. Szó nincs arról, hogy az SSO valójában nem vállalta volna fel a kétszeres tőkeáttétel kockázatát valamilyen technikai oknál fogva, hanem a hasonló hozamokhoz képest nagyjából ugyanolyan tőkeáttétellel rendelkezett volna. A február 19-i csúcshoz képest a március 23-i mélypontig a SPY az értéke 33%-át, az SSO 59%-át veszítette el. Ez ugyan egy hajszállal kisebb különbség, mint amit a kétszeres tőkeáttétel indokolna, de így is nagyon nagy eltérést jelent a kockázatban.

Bár személy szerint a drawdown-t sokkal fontosabb mérőszámnak tartom, mint a konvencionálisabb Sharpe rátát, de azért érdemes itt külön is megmemlíteni, hogy a SPY és SSO között itt is eltérés van. Szigorúan elméleti alapon a valós effektív dupla tőkeáttétel és teljesítmény, a napi kétszeres mértékű ingadozások, és hozamok mellett pontosan ugyanakkora Sharpe rátát kellene, hogy kiadjanak.

Ám amíg a SPY esetén a mutató értéke 0,99, addig az SSO-nál ugyanez mindössze 0,89, tehát az előbbi érdemben jobb hozam-kockázati összefüggést tudott produkálni.

Szintén furcsa, hogy amíg a SPY tavaly már augusztus 6-án visszaért a február 23-i csúcs szintjére, addig az SSO-nak ehhez majdnem egy hónappal több időre volt szüksége. A dupla tőkeáttétel nem indokolna ilyen eltérést, sokkal magasabb volatilitás mellett ugyan, de az SSO-nak elvileg ugyanakkor kellene felbukkannia a víz alól, mint a tőkeáttétel nélküli, idősebb unokatestvérének. A lemaradás olyan nagy volt, hogy a februári maximumhoz képest az SSO az év végéig sem volt képes behozni ezt. Így fordulhatott elő az az eset, hogy a SPY közel 1%-kal magasabb hozamot hozott, mint a tőkeáttételes ETF, pedig az utóbbinak 25% körüli teljesítményt illett volna nyújtani az előbbi 12% feletti hozamához képest.

Az első gondolatunk az okokat keresve talán a költségek lehetnének. A tőkeáttétel fenntartása, és a továbbgörgetés, nem is beszélve az implicit kamatköltségekről nyilvánvalóan drágábbá teszik az SSO-t a SPY-nál. Az expense ratio, ami megfeleltethető egyfajta teljes költségmutatónak, valóban számottevő különbséget tesz ki, de ez még korántsem indokolná a hozamokban tapasztalható hatalmas eltérést - legalábbis az elmélethez és az ígéretekhez képest. Az SSO költsége éves szinten 0,89%, amíg a SPY-nál ugyanez a mutató mindössze 0,09%. A 0,8%-os eltérés azonban csak egy töredékét magyarázza az SSO lemaradásának. Esetenként az alacsony nettó eszközérték miatt a kis likviditás is növelheti az implicit költségeket, ami az alacsonyabb hozamokban és teljesítményértékelési mutatókban jelentkezik, de az SSO közel 4 milliárd dolláros értéke miatt ez sem lehet igazi magyarázat.

A válasz a tőkeáttételes ETF-ek működési mechanizmusában és az ún. compound effect-ben keresendő, amit magyarul legjobban talán újrabefektetési hatásként lehetne lefordítani.

A hasonló termékek alapkezelői ugyanis a hivatalos tájékoztató anyagokban leírják, hogy az adott ETF valójában nem a dupla teljesítményre vállalnak ígéretet, hanem arra, hogy a napi szintű ingadozásokat igyekeznek megkétszerezni. Elméleti szinten (!) ezt úgy kell elképzelni, mintha az adott alapkezelő minden nap végén lezárná az összes pozíciót, majd újra meg is nyitná őket, ahelyett, hogy ezeket folyamatosan tartaná (a gyakorlat természetesen ennél bonyolultabb, a példa a megértést szolgálja). Magas volatilitású, eső piacokon ez komoly alulteljesítést okozhat.

Ha egy sima ETF esik 10%-ot, majd másnap ismét 10%-ot emelkedik, akkor az eredeti értékéhez képest 99%-on fog állni. A dupla tőkeáttételes ETF viszont 20%-os esés, majd ugyanekkora százalékos mértékű emelkedés után csak 96%-on. Minél nagyobb a volatilitás és minél erősebbek a napi kilengések legalább részben lefelé, annál komolyabb eltérés alakul ki a tőkeáttétel nélküli és a tőkeáttételes termék között. Ez még egy olyan sikertörténet esetén is fájó elmaradt nyereségeket tud okozni, mint az amerikai részvénypiac, amelynek összesített teljesítményére az elmúlt 15 évben nem igazán lehetett panasz.

A SPY ennek megfelelően majdnem megnégyszerezte az értékét. Az SSO azonban nem nyolcszorosára, hanem csak egy kicsit több, mint hatszorosára növelte árfolyamát. Százezer dolláros kezdőtőke mellett ez majdnem kétszázezer dollár elmaradt hasznot jelent, és ez egy valós hiány lehet, hiszen az S&P 500-ra van olyan határidős kontraktus (ES mini), amelyiknek a folyamatos továbbgörgetésével kétszeres tőkeáttétel mellett már százezer dollár is elegendő lett volna arra, hogy az időszak végén ne 600 000 körüli, hanem közel 800 000 dollár legyen az illető számláján. Hozzá kell tenni, hogy a tőkeáttételes ETF-ek esetén nincs szükség a pozíció tartásához pótfedezet biztosítására, amit viszont a határidős piacon érthető módon az elszámolóház és a brókercégek is következetesen betartatnak, vagy zárják a pozíciót. A 2008-as válság idején erre biztosan szükség lett volna, amitől az SSO tartása megkímélte a spekulánsokat. Ez azonban egy kockázatkezelési kérdés, és nem tudja ellensúlyozni a tőkeáttételes ETF hátrányait.

A compound effect pedig olyan erős volt, hogy az SSO nyolc teljes éven át lemaradásban volt a SPY-hoz képest, ebből ráadásul háromban úgy, hogy a tőkeáttétel nélküli ETF már túl volt a drawdown-ján.

Az SSO annak ellenére esett vissza a SPY hosszú távú teljesítményének a szintjére (a duplázás helyett) 2018 végén és 2020 elején, hogy hosszú időtávon mindkét ETF vastag, három számjegyű százalékos nyereségben volt.

A tőkeáttételes ETF-eknek persze rengeteg változata létezik, alapterméktől, iránytól, sőt még a tőkeáttétel nagyságától függően is. Léteznek inverz ETF-ek is, amelyek a részvénypiac eséséből profitálnak (inkább rövid távon), vagy akár háromszoros tőkeáttételűek is, ahol a compound effect még durvább hatásokkal jár. Ha nincs erős és kedvező trend, akkor általában is szomorúbbak a hatások. A Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear ETF (TMV) a 20 év feletti amerikai állampapírok esésére, így a hozamuk emelkedésére játszik - háromszoros tőkeáttétel mellett. Az elmúlt öt év során bár voltak nagy zuhanások és emelkedések ezen a piacon, főleg a koronavírus válság miatti pánik, majd a pénzbőség okozta megnyugvás és az inflációs várakozások változása miatt a 20 éves papír hozama alig változott: 2,08%-ról 2,17%-ra emelkedett. A TMV-nek a felületes szemlélő ezért 13% körüli hozamot tippelhetne. A valóságban azonban ennek az ETF-nek a befektetői pénzük 56%-át elveszítették eközben.

Mindezen példák jól rávilágítanak a tőkeáttételes ETF-ek hátrányaira. A hasonló termékek kockázata amúgy is magas, de hosszútávon az ebbe beszállók az árral szemben úsznak Ezért ha már valaki mindenképpen vállalni szeretne ehhez hasonló nagyon magas rizikót, akkor inkább a határidős piacokat válassza. Amennyiben a letéti követelmények miatt ezek nem elérhetőek számára, de a végsőkig ragaszkodik ahhoz, hogy tőkeáttétellel játssza meg a piac valamelyik irányát, akkor is csak rövid távon, és ne túl volatilis időszakban alkalmazza ezeket az eszközöket.

