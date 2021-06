Ez a szektor nagyot nyer a kilábaláson, nem csoda ha a befektetők egyik kedvence

Még mindig bőven találni olyan szektorokat és ágazatokat az amerikai részvénypiacon, amelynek a technikai képe pozitív, és valószínűsíthető a trend folytatódása. A február-márciusban beindult rotációval, amelynek során a növekedési részvényeket a befektetési alapok egyre inkább értékalapon kezelt papírokra cserélték. Ez nemcsak egy természetes és gyakori folyamat a széles piaci trendek második szakaszában, de a koronavírus lezárások feloldásával egy logikus lépés is, hiszen a gazdaság gyors felpörgésével rengeteg olyan ágazat forgalma ugrik meg, amelyeket korábban elkerültek a befektetők. Az alapanyaggyártók vannak ebből a szempontból az egyik legjobb helyzetben, amelyek még elugrani sem tudnak a rájuk zúduló megrendelésözön elől. A részvénypiac ezt lereagálta, és erős trendben vannak, ráadásul még abból a szempontból is érdekes a helyzetük, hogy az elmúlt hetekben és napokban legtöbbjük egy-egy szép formációba került a technikai elemzés szempontjából, ami megalapozhatja a következő hullámot.

XLB

A szektor ETF-e az egyik legjobban teljesítők között van az amerikai piacon. Egy meglehetősen tiszta, fals le- és kitörések nélküli trendcsatornában emelkedik felfelé, ami talán már-már egy hosszútávú emelkedő ék alakzatnak is megfeleltethető. Nagyon jellemző az árfolyamra, hogy a 200 napos mozgóátlag annyira egyenes, hogy szinte már egy trendvonal jellegét ölti magára. A hasonló, jó pár komponens teljesítményét lekövető és kiegyenlítő eszközök esetén az RSI általában elég jól mutatja a túlvett és túladott szinteket, még a trend irányában is. Itt is ez a helyzet, az indikátor május elején jelzett be, és bár a trend ereje miatt nagy korrekció ebből nem alakult ki, egy lokális - azóta el sem ért - maximum, illetve egy konszolidációs sáv igen.

Bár a vevők alaposan megfogyatkoztak, eladni nem igazán akar senki a nagyok közül, tehát