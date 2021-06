Ezeket a részvényeket robbantották fel a spekulánsok - érdemes beszállni?

Egy újabb adag névvel bővült a napokban a mémrészvény-őrület, a wallstreetbetses kisbefektetők tegnap is megtalálták legújabb kedvenceiket. A börtönöket üzemeltető GEO Group például 38 százalékkal, a Clean Energy Fuels pedig 32 százalékkal került feljebb mindössze egy kereskedési nap leforgása alatt. Cikkünkben megnézzük, hogy mit érdemes tudni a napokban felsztárolt vállalatokról, illetve a technikai képet megvizsgálva igyekszünk kapaszkodókkal szolgálni a jövőre vonatkozóan - már amennyire ez lehetséges ebben a környezetben.

Ismét feléledtek téli álmukból a januárban számos hedge fund által rettegett wallstreetbets-es kisbefektetők, most úgy néz ki, hogy a hosszabb szünet után ismét beindult az összefogás, hogy alaposan "megkergessék" a shortosokat. Az elmúlt hetekben első sorban a januári short squeeze főszereplői voltak ismét a kisbefektetők célkeresztjében, ennél fogva brutális ralit láthattunk a mozilánc-üzemeltető AMC-nél, de szárnyalt többek között a GameStop, a Virgin Galactic, a BlackBerry és a Bed Bath & Beyond papírja is.

Ezen a héten azonban úgy tűnik, hogy a közösség kiszélesítette a spektrumot egyéb, viszonylag magas short állománnyal rendelkező vállalatok részvényeire is - kérdéses persze, hogy az elképesztő árfolyam-emelkedésekért csak a kisbefektetőket lehet-e okolni.

Matt Maley, a Miller Tabak + Co. vezető piaci stratégája például így fogalmazott a jelenséggel kapcsolatban: