Öveket bekapcsolni, itt a legújabb tőzsdei mánia!

A január végén átélt, kisbefektetői spekuláció fűtötte short squeeze után sokáig nem hallhattunk a hedge fundok által akkor rettegett subreddit, a wallstreetbets felől - egészen a múlt hétig, amikor is az egyre harciasabb hangvételű kiírások közepette újra beindult a mémrészvények pumpálása, most azonban az első short squeeze során a másodhegedűs szerepét játszó, mozilánc-üzemeltető AMC került a reflektorfénybe. A részvény öt nap alatt 118 százalékot ralizott a múlt hét péntekjéig, majd az igazi robbanás tegnap következett, amikor is egy kereskedési nap alatt közel duplázni tudott a részvény, a nap végére pedig több, mint 760 millió papír cserélt gazdát. Ma is kedvező teljesítményre számíthattunk a kereskedés előtti adatok alapján, a cég azonban bejelentette, hogy 11 millió részvényét adja el, a részvényeladásból származó pénzt pedig "általános vállalati célokra" kívánja majd felhasználni - ezt követően alaposan elromlott a befektetők hangulata, kérdéses persze, hogy ez kitart-e a kereskedés során is. A tegnapi elképesztő rali apropóján most megnéztük, mik történtek mostanában a koronavírus-válságot alaposan megszenvedő vállalat háza táján, mi a helyzet a moziipar vállalataival, hogyan vélekednek az újabb őrülettel kapcsolatban egyes guruk és stratégák, továbbá a fundamentális és a technikai elemzés keretein belül is megnéztük, hogy mi a helyzet a részvénnyel.