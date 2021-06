Remek teljesítmény a GameStoptól, folytatódhat a szárnyalás?

A GameStop értékesítésből származó bevételei 25 százalékkal nőttek az első pénzügyi negyedévben, a videojáték-kiskereskedő komoly átalakulásokat tervez eszközölni az előttünk álló hónapokban. A vállalat tegnap tette közzé első negyedéves jelentését, illetve azt is bejelentették, hogy az Amazon egy korábbi vezetőségi tagját, Matt Furlongot nevezték ki új vezérigazgatónak.

Itt vannak a fontosabb számok

Tegnap tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a januári short squeeze legnagyobb sztárja, a videojáték-kiskereskedő GameStop. A fontosabb számok és bejelentések a következők voltak:

A negyedévben a GameStop nettó vesztesége 66,8 millió dollárra, azaz részvényenként 1,01 dollárra csökkent az egy évvel korábbi 165,7 millió dolláros, azaz részvényenként 2,57 dolláros veszteségről. A tegnap jelentett számok az elemzői konszenzusnál is jóval kedvezőbben alakultak.

A bevétel 1,28 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,02 milliárd dollárról, több mint 10 százalékkal felülmúlva az elemzők 1,16 milliárd dolláros várakozását.

A vállalat nem kívánt előrejelzést adni az idei évre vonatkozóan - közölték azonban, hogy az értékesítés növekedése a második negyedévben is folytatódott , a májusi összértékesítés ugyanis mintegy 27 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőtti azonos hónaphoz képest.

az egy évvel ezelőtti azonos hónaphoz képest. A GameStop az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC) benyújtott tájékoztatója alapján a jövőben legfeljebb 5 millió saját részvényt értékesíteni fog piaci áron, a részvényeladásokból származó bevételt általános vállalati és növekedési célokra és a pénzügyi stabilitás kialakítására fordítják majd a dokumentum alapján.

Vad heteken vagyunk túl

Még január végén egészen elképesztő short squeeze indult meg a GameStop részvényénél, az őrületet a Redditen szerveződő kisbefektetők hajtották első sorban, a cél a "gonosz hedge fundok megkergetése" volt, akik komoly short kitettséggel rendelkeztek a fundamentális alapon kimondottan rossz bőrben lévő vállalatban. Ezt követően azonban sokáig nem hallhattunk a hírhetd subreddit, a wallstreetbets felől, az elmúlt hetekben azonban ismét felkeltek "téli álmukból" a kisbefektetők, ezzel párhuzamosan pedig ismét feltámadtak a mémrészvények, most az akkor másodhegedűsnek számító AMC-vel az élen.

Ami a GameStopot illeti, május vége óta 68 százalékot ralizott az árfolyam, a mérföldkőnek számító 300 dolláros szintet csak a napokban érte el ismét a részvény. A januári őrületnek is köszönhetően

idén eddig 1500 százalékos a plusz a papírnál,

maga a vállalat pedig 21,4 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik jelenleg.

Az elmúlt napokban ismételten fellángoló kereskedési őrület természetesen felkeltette a SEC figyelmét is. A GameStop egy tegnapi bejelentésben közölte, hogy május 26-án kérést kapott az amerikai tőzsdefelügyelettől, hogy önkéntesen szolgáltasson dokumentumokat és információkat a felügyelet részére. A vállalat közölte, hogy felülvizsgálja a kérést, és tervezi az együttműködést.

Komoly átalakulások a vezetőségben

A GameStop az első negyedéves teljesítményre vonatkozó számok mellett azt is közölte, hogy

az Amazon egy korábbi felsővezetőjét, Matt Furlongot nevezte ki új vezérigazgatónak.

Emellett egy másik korábbi Amazon-vezetőt, Mike Recuperót választottak pénzügyi igazgatónak.

Furlong június 21-én kezdi meg majd új állását, a szakember közel kilenc évig dolgozott az Amazonnál, legutóbb az ausztrál üzletág növekedését vezette. Ezt megelőzően az Amazon észak-amerikai fogyasztói üzletágának vezetőjének technikai tanácsadója volt, és dolgozott a Procter & Gamble-nél is.

Recupero 17 évvel ezelőtt kezdte pályafutását az Amazonnál, legutóbb az észak-amerikai fogyasztói üzletág pénzügyi vezetője volt. Korábban az Amazon prime video, az európai fogyasztói és a hirdetési egységeknél töltött be hasonló pozíciókat.

A GameStop fenti intézkedései is azt mutatják, hogy a vállalat egyre inkább az e-kereskedelemre tervez összpontosítani, ennek apropóján korábban is tettek már lépéseket a vezetőség átalakítását illetően. Idén tavasszal például a Chewy társalapítóját, Ryan Cohent bízta meg a cég az online üzletág vezetésével. Emellett a vállalat több korábbi Amazon-vezetőt is felvett, köztük Jenna Owens-t, az új operatív igazgatót, Matt Francis-t, az első technológiai igazgatót és Elliott Wilke-ot, a növekedési igazgatót.

Mit mondanak az elemzők

Egyes elemzők a komoly átalakulási tervek ellenére koránt sincsenek meggyőzve arról, hogy a régóta fizikai jelenléttel operáló kiskereskedő képes megfordítani az üzletmenetét. A Loop Capital elemzője, Anthony Chukumba például az év elején, a Reddit-őrületet követően felhagyott a GameStop követésével, emellett a CNBC-nek úgy fogalmazott, hogy a videojáték-kiskereskedő kihívásai mélyre nyúlnak, függetlenül attól, hogy éppen kit vesznek fel egyes pozíciókra.

Nagyszerű, hogy ezek a srácok az Amazonnál dolgoztak. Az Amazon egy nagyon sikeres kiskereskedő, amelyet közelről figyelek és jól ismerek, de végső soron a GameStop problémáinak nagyon kevés köze van, ha van egyáltalán, az e-kereskedelemhez

- mondta Chukumba a CNBC "Closing Bell" című műsorában.

Természetesen megszólalt a jelenséggel kapcsolatban Jim Cramer, a CNBC megmondóembere is. A guru megfogalmazása szerint

a GameStop és az AMC részvényei továbbra is vételi tartományban vannak az elmúlt hetek ralija után is,

de Cramer figyelmeztette a befektetőket, akik korábban szálltak be a részvényekbe, hogy érdemes lehet valamennyi profitot realizálniuk a befektetésükön.

Nem vagyok ellene a GameStop vagy az AMC megvásárlásának ezeken a szinteken. A GameStop jelenleg alatta van annak a szintnek, ahol januárban azt mondtam, hogy csörögjön a kassza

- fogalmazott a "Mad Money" műsorvezetője.

Címlapkép: Getty Images