Meggazdagodtak a tőzsdén, sportcsapatot vettek a pénzből: itt is nyernek?

Ha egy hétköznapi ember megkapja év végi bónuszát, vesz belőle egy horgászbotot vagy fűnyírót és örömmel hódol hobbijának. Ha egy hedge fund milliárdos veszi fel a sikerdíjat, egészen más távlatok nyílnak meg előtte. A több száz milliós, néha akár milliárd dollár feletti éves jövedelmek világában a kedvtelés nem egy-egy sportnak való hódolást jelent, hanem azt, hogy egy egész sportklubot vásárolnak fel. Jelent-e azonban a spekuláción elért siker bármilyen indikációt arra nézve, hogy a sport csapat sorsa is felível? Örülhetnek-e a drukkerek, ha egy tőzsdecápa veszi meg kedvenc klubjukat? Erre nézünk meg három példát.

David Tepper

Amikor David Tepper bejelentette, hogy New Jersey-ből Floridába költözik, az állami vezetők megkongatták a vészharangot, mert félő volt, hogy a költségvetésben egy igen nagy hiány keletkezik. A hedge fund vezér ugyanis olyan nagy jövedelemmel rendelkezett, hogy toronymagasan ő fizette be minden évben a legtöbb adót az állam kasszájába. Tepper-re azonban nagyon is jellemző, hogy gyorsan képes váltani, ha arra van szükség az anyagiak vagy éppen a hatalmasra hízott ego-ja érdekében. Még akkor is, ha gyermekkori rajongását kell felülírnia ennek érdekében.

Tepper Pittsburgh-ben született és az ottani legendás amerikai focicsapat, a Steelers régi drukkere volt. Saját cége az Appalloosa Management irodáit a klub fekete és citromsárga színei alapján rendezte be. Íróasztalát egy igazi relikvia, egy Steelers sisak ékesítette. A nehéz helyzetben lévő vállalatokba fektető, agresszív stílusáról ismert hedge fund guru addig nem nyugodott, amíg nem szerzett részesedést a pittsburghi csapatban. A többségi tulajdonra azonban nem nyílt esélye, mert a klubot már harmadik generáció óta irányító Rooney család hajthatatlan volt.

A mára közel 15 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Tepper számára viszont fontosabb volt, hogy legyen egy saját csapata az NFL-ben, mint hogy kedvenc csapatában legyen kisebbségi tulajdonos. Ezért 2018-ban rekordáron, 2,3 milliárd dollárért megvásárolta a Caroline Panthers csapatát. Az a klub a liga egyik legfiatalabbja volt, és két évvel korábban még a nagydöntőbe, a Super Bowl-ba is bejutottak második alkalommal, de nyerniük egyszer sem sikerült. Teppert az sem zavarta, hogy az NFL szabályai miatt kénytelen volt eladni nagy kedvencének, a Steelers-nek a részesedését is, hiszen egyetlen tulajdonosnak az összeférhetetlenség miatt nem lehet két csapatban érdekeltsége.

A Panthers már Tepper vezetése alatti első évet is 6-2-es mérleggel kezdte, de a szezon második felének szinte minden mérkőzését elveszítette és nem jutott be a rájátszásba. A vereségeket rosszul viselő hedge fund géniusz dühbe gurult és a szezon végén egyből kirúgta a vezetőedzőt, azt a Ron Riverát, akit az évtized során kétszer is az év edzőjének választottak. A váltás azonban nem jött be, és a Panthers a következő két évet is 5-11-es mérleggel zárta, majd elveszítette az NFL korábban egyik nagy sztárjának számító Cam Newton irányítót is. Nagyon úgy fest, hogy az új tulajdonos érkezése inkább károkat okozott a Panthers számára.

David Tepper és Ron Rivera talán a végkielégítést számolják (Wesley Hitt/Getty Images)

Tepper számítása pénzügyi oldalról már inkább semlegesnek mondható. A csapat jelenlegi értéke becslések szerint 2,6 milliárd dollár, ami egy mérsékelt, 13%-os hozamnak mondható a befektetésen három év alatt. A hedge fund-ok világában otthonosan mozgó spekuláns persze saját területén ennél magasabb teljesítményt tud felmutatni. A gyenge sport eredmények rávilágítanak arra, hogy Tepper nem igazán a saját területén kezd mikromenedzsmentbe, ráadásul egy olyan csapatnál, amelynek kultúráját és gyökereit kevésbé ismeri. Legendás kitartása miatt azonban ez a meccs még nincs lefutva.

Steve Cohen

A bennfentes kereskedelem egyike a legnehezebben bebizonyítható gazdasági bűncselekményeknek. Olyan információk alapján kereskedni, ami a nagyközönség számára nem elérhető, nagy profitokat rejt. Cohen cégét az SAC Capital-t közel 2 milliárd dollárra büntette az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC. Számos munkatársának büntetőjogi következményekkel kellett szembenéznie, és egy bizonyos idő után még a hedge fund-ot is bezárásra ítélték. Cohen viszont megúszta, és bár külső befektetők pénzét soha többé nem kezelheti, 14 milliárd dolláros vagyona miatt erre már nem is igazán van szüksége.

A tengernyi pénzből ép ésszel felfoghatatlan méretű lakóingatlanokat építtetett magának és népes családjának, kockázati tőkés céget alapított, hatalmas művészeti kollekciót gyűjtött és unalmában sportcsapatot is vásárolt. Ez New York egyik baseball csapatát, a Mets-et jelentette. Ez a klub alapítása óta majdnem minden évtizedben tulajdonost cserélt, ami finoman jelzi, hogy nem feltétlenül egy nagyon sikeres csapatról van szó. A Mets historikus mérlege negatív, azaz több vesztesége van, mint győzelme. Cohen még 2012-ben szerzett kisebbségi részesedést a klubban, de a többséget csak tavaly szerezte meg.

Steve Cohen a Mets kabalafigurája mellett feszeng (David Dee Delgado/Getty Images)

Amikor tizenöt évvel ezelőtt egy ikonikus technikai elemzővel ebédeltem, azt mesélte, hogy rengeteg hedge fund guruval dolgozott együtt életében, de Cohen volt közülük toronymagasan a legokosabb. Amíg alkalmazottai előbb vagy utóbb mind belesétáltak valamilyen csapdába, ő a legnehezebb helyzetekből is képes volt kievickélni, sőt mindebből hasznot is húzni. A januári Gamestop short squeeze idején közellenséggé vált Melvin Capital vezetői is az ő szárnya alól került ki, és ő volt az, aki megfelelő részesedését cserébe kisegítette a pórul járt hedge fund-ot.

A professzionális sportokban azonban maguk a ligák is profitorientált vállalkozásként működnek, és nem hagyják, hogy bárki számára lejtsen a pálya, ezért Cohen etikai alapelveket felrúgó filozófiája itt nem igazán működik. Amióta tulajdonosként és vezérigazgatóként van jelen a Mets életében, csak kétszer jutottak be a rájátszásba, abból ráadásul egyszer azonnal ki is estek, és a döntőt a másik esetben sem tudták megnyerni. Amióta pedig többségi tulajdonos, még kevesebb babér termett nekik.

A vételár majdnem 2,5 milliárd dollár volt, és egyelőre a klub becsült értéke 100 millió dollárral ezalatt van. Üzemi szinten a Mets évente mintegy 125 millió dollár veszteséget is termel. Bár Teppertől eltérően Cohen sosem volt nagy baseball drukker, középiskolában is inkább a labdarúgást választotta, a Mets helyzetén nem rontott tovább, de nem is igazán javított. Becsületére legyen mondva, hogy ezt a kihívást is nagyon komolyan veszi, a rajongókkal aktívan kommunikál a Twitter-en például, ahol fanyar humora némileg segíti a konfliktus kezelést a nem ritkán csalódott szurkolókkal (a kedvencem a lenti válasz). Kérdés, hogy csalás nélkül is képes lesz-e új pályára állítani a csapatot.

John W Henry

Henry szülei eredetileg szójabab termesztéssel foglalkoztak. Ettől merőben eltérő módon Henry-t filozófia szakra vették fel, de a zenélés iránti szenvedélye oda vezetett, hogy végül nem fejezte be az egyetemet. A szójabab határidős árfolyamát viszont szívesen követte és idővel törvényszerűségeket fedezett fel bennük. Ezért egy olyan vagyonkezelő céget hozott létre, amelyik az árupiacokon lévő trendeket igyekezett kihasználni. Nem volt mindig sikeres, de a nagy trendkövető időszak egyik fontos alakjaként rengeteg pénzt keresett. Jelenlegi vagyona közel 3 milliárd dollár.

Már gyerekkorában is nagy baseball rajongó volt, a St Louis Cardinals-nak drukkolt. Az élet azonban Észak-nyugatra sodorta, ahová átköltöztette említett vállalkozását. Itt található az egyik legnagyobb és leginkább elkötelezett szurkolói bázissal rendelkező klub, a Boston Red Sox. Ezen a csapaton azonban 1918 óta nagy átok ült, mert akármivel is próbálkoztak, nem tudták megnyerni a nagydöntőt, noha év közben gyakran voltak ígéretesek. Amikor 2002-ben a Henry által vezetett konzorcium megvásárolta a Red Sox-ot, a szurkolók messiásként vártak rá. És igazuk lett.

Az azóta eltelt 18 évben a klub négy alkalommal hódította el az első helyet, ami példa nélküli, legalábbis ebben a században. Henry vezetése alatt a csapat egy a kereskedési stratégiájára hasonlító, adatelemzésen alapuló módszertant vezetett be, és emellett nagyban épített a közösség erejére is. Ez a kombináció gyilkos hatékonyságúnak bizonyult és a csapat kis túlzással sikert sikerre halmoz.

John W Henry (balra) az Apple vezérigazgatójával, Tim Cook-kal együtt örül a Red Sox győzelmének (Matthew J. Lee/The Boston Globe/Getty Images)

Külön érdekesség, hogy Henry és társai a Liverpool FC tulajdonosai is egyben 2010 óta. A patinás angol klub előtte sem számított kutyaütőnek, de az új vezetés itt is kisebb csodát tett, még ha ez évekig is tartott. A Liverpool-nak azóta sikerült megnyernie a világ legdrágább bajnokságát és Európa legrangosabb nemzeteken átívelő versenyén, a Bajnokok Ligájában is megszerezték az első helyet két éve. Volt olyan évük a bajnokságban, amikor csupán egyetlen mérkőzést veszítettek el.

A pénzügyi sikerek is elvitathatatlanok. Henry társaival 380 millió dollárért vették meg a Red Sox-ot, amely ma már közel 3,5 milliárd dollárt ér. A Liverpool esetén még jobb üzletet csináltak, a csőd szélén táncoló klubot bő 10 éve 300 millió fontért vásárolták meg, miközben mai értéke meghaladja a 2,9 milliárd fontot, ezzel a világ ötödik legértékesebb focicsapatának számít. Két ilyen sikerszéria semmiképpen sem nevezhető véletlennek. Itt a tőzsdén megszerzett tudás, a konzisztensen végrehajtott, megfelelő kockázatkezeléssel ellátott, mechanikus rendszer az agresszív mikromenedzsmentnél és a kiskapuk keresésénél minden területen hatékonynak bizonyult mind a pályán, mind a kasszáknál.

Címlapkép: David Tepper a Carolina Panthers stadionjában (Jacob Kupferman/Getty Images)