Kóbor György: a Mátrai Erőmű nélkülözhetetlen, hosszú távú terveink vannak vele

Kóbor György, az MVM elnök-vezérigazgatója nemrég egy borzasztóan szerethető történetnek nevezte a Mátrai Erőművet, ami erős kijelentés annak fényében, hogy a magyarországi energiatermelés szén-dioxid-kibocsátásának jelentős részéért felelős az erőmű, amely csak tavaly közel 43 milliárd forint veszteséget termelt. A kijelentés kapcsán beszélgettünk az MVM első emberével, aki elmondta, hogy az erőmű a keleti országrész fontos munkáltatója és kiemelt szerepe van az ellátásbiztonságban is, az elavult és átalakításra szoruló Mátrai Erőmű termelése és működése azonban nélkülözhetetlen, amellyel kapcsolatban az MVM-nek hosszú távú tervei vannak. Kóbor Györggyel többek között a létesítmény teljesítményéről és annak jövőjéről beszélgettünk, de az anyacég tőzsdére lépése is szóba került.

Egy borzasztóan szerethető történetnek nevezte nemrég a Mátrai Erőművet, eközben a magyarországi energiatermelés szén-dioxid-kibocsátásának jelentős részéért felelős erőmű hatalmas veszteséget termel, a számlát végső soron az adófizetők állják. Segítsen feloldani a két megközelítés közötti konfliktust.

Szerethető történet, mert a Mátrai Erőmű átalakítása, környezetbaráttá tétele egy rendkívül érdekes és izgalmas szakmai kihívás, amihez fogható nincs most az energetikában. A Mátrai Erőmű egyébként alapvetően pozitív eredménnyel gazdálkodott az MVM irányítása mellett 2020-ban, a racionalizálásunknak köszönhetően 2020-ban több mint 4 milliárd forintot takarítottunk meg. Így elmondható, hogy az erőmű 800 millió forintos működési eredménnyel zárta a tavalyi évet. A szén-dioxid kvóta költségeket nem lehetett elkerülni, a tárgyi eszközök értékének korrekciója pedig a számviteli törvényi megfelelésből adódó, technikai, pénzkiadással nem járó tétel volt. Tegyünk még egy dolgot tisztába: az MVM Csoport költségvetési befizető, csak tavaly 236 milliárd forintot fizettünk be a magyar költségvetésbe osztalékban, járulékokban, adókban és különböző díjakban.

A tavalyi hatalmas, közel 43 milliárd forintos veszteséget részben a szén-dioxid kvóták növekvő beszerzési ára, részben a tárgyi eszközök értékének egyszeri technikai korrekciója okozta. Utóbbi pontosan mit takar?

A tárgyi eszközök értékének egyszeri technikai korrekciója és a CO2 kvóta elszámolása közel azonos arányban eredményezte a veszteséget. A 2020 végén a Mátrai Erőmű egyedi könyveiben elszámolt értékcsökkenés egy technikai tétel, amire a számviteli törvény előírásai miatt volt szükség, és amivel a Mátra saját tőkéjének könyv szerinti értéke összhangba került az MVM befektetés piaci értékével. Ez utóbbi tétel a vásárláskor ismert volt, a vételár megállapításánál figyelembe vételre került. Ahogy már említettem, a tárgyi eszközök értékének korrekciója nem járt pénzkiadással, mivel ez egy számviteli, értékelési tétel, nem veszélyezteti a Mátrai Erőmű likviditását. Az erőműnél vagyonvesztés nem történt.

Már a vásárláskor is lehetett tudni, hogy elavult és átalakításra szorul az erőmű, a szén-dioxid-kvóta sem újdonság, a kvóták ára azonban azóta alaposan megemelkedett. Változott-e a Mátrai Erőmű megvásárlása óta a stratégiájuk az erőmű működtetésének, átalakításának finanszírozására?

A Mátrai Erőmű a keleti országrészben az egyetlen folyamatosan üzemelő nagyerőmű, emiatt az átviteli villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozott működése és az ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentősége van. A hazai villamosenergia-rendszer egyébként átmeneti kieséseket tud ellensúlyozni, de hosszabb távon a Mátrai Erőmű – mint alaperőmű – termelése és működése nélkülözhetetlen.

Az erőmű ráadásul egyben a régió kiemelt foglalkoztatója, közvetlenül és közvetve több ezer munkahelyet teremt. A 2020-as zárást követően az erőmű az MVM-hez került, ahol megvannak a modernizációhoz szükséges technológiai és pénzügyi lehetőségek és szaktudás. Az MVM szakmai háttere tehát garanciát jelent az erőmű átalakítására.

A Mátrai Erőművet a jelenlegi formában 2025-ig üzemeltetnünk kell. Ehhez szükség van a folyamatos karbantartásra, illetve az elöregedett alkatrészek cseréjére. Ezért is történhetett meg nemrég, hogy az erőmű egy rövid időre leállt. Az egyik blokkon tervezett éves nagyjavítást végeztek, míg másik két blokkot két kisebb meghibásodás miatt le kellett állítani. Ezek a normál működésből, elhasználódásból adódtak. Ezzel természetesen számoltunk, és a jövőben is számolnunk kell. Ebből is látszik, hogy a jelenlegi állapot hosszú távon nem fenntartható, ezért ezt a több mint 60 éves erőművet teljesen meg kell újítanunk.

A stratégiánk a Mátrai Erőmű minél hatékonyabb üzemeltetése és környezetbarát átalakítása kapcsán nem változott. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a tranzakció nem csupán a Mátrai Erőmű megvásárlását jelentette. Több cég is az MVM-hez került, mint például a Geosol Kft., amely a biomassza és a hulladékok energetikai hasznosítása terén kimondottan jó technológiai és üzleti képességekkel rendelkezik.

Nem csak a megdrágult szén-dioxid-kvóták, de az átalakítás, az 500 megawattos gázturbina és a napelemparkok kiépítése is magas költségeket okoz. Ez utóbbiak várhatóan mekkora költséggel járnak idén és a következő években?

A fejlesztésekhez természetesen külső, pályázati forrásokat is igénybe fogunk venni. Erről és az átalakítások költségéről beszámolunk majd, amint aktuális lesz.

Masszív költségcsökkentésbe kezdett az MVM, ami éves szinten tartósan 4-4,5 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Miből áll össze a költségek lefaragása?

A működést lényegében már tavaly szeptemberre praktikus szerkezetűvé alakítottuk, és megteremtettük a hatékony működés és a modernizációs program pénzügyi feltételeit. A működés racionalizálása során különböző ki- és beszervezések is végrehajtottunk. Így már 2020-ban több mint 4 milliárd forintot tudtunk megtakarítani.

Összességében mire számít 2021-re, hogyan alakulhat idén az erőmű kihasználtsága, mekkora lehet a veszteség várható mértéke?

A szén-dioxid kvóta egy adottság, amely világpiaci árának alakulására nincs hatásunk. Ugyanakkor az elindított intézkedések hatására az üzemi eredmény várhatóan pozitív irányba fog elmozdulni.

Az MVM 2021. december 31-ig elkötelezett a működés további finanszírozása mellett. Mi jön az után?

Hosszú távú terveink vannak az erőművel. 2025-ig, és azután is minden munkavállalónak szeretnénk munkát adni. 2025 után a megfelelően képzett dolgozók a modern üzemekben folytathatják a tevékenységüket, vagy továbbképzés után, vagy tudásuk alapján azonnal.

Az energetikában betöltött szerepén kívül a Mátrai Erőmű a térség egyik legfontosabb munkáltatója. A North Hungary in Transition (LIFE) projekt keretében az erőmű aktív szerepet vállal nem csupán a technológiai átalakításban és a rekultivációban, de a térségi munkahelyek megőrzésében és gyarapításában is.

Bár ez a beszélgetés alapvetően a Mátrai Erőműről szól, tőzsdei fókuszú lapként nem hagyhatjuk ki az anyacég, az MVM tőzsdére lépésével kapcsolatos kérdést. Nemrég azt mondta a tőzsdére lépés kapcsán, hogy az MVM a tehén, ami nem magát viszi a piacra, arról a gazdája dönt. Ha a gazda zöld jelzést adna, legkorábban mikor mehetne tőzsdére az MVM?

Már idénre vonatkozóan IFRS sztenderdre állunk át. A hitelminősítések úgymond a finisbe értek. Átalakítottuk az irányítási rendszerünket. Szóval dolgozunk azon, hogy az MVM Csoport 2021 végére teljesen tőzsdeérett állapotban legyen. A többi már nem rajtunk múlik.

Címlapkép: MVM