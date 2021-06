Közel 2 milliárd forintból 2 új áruházat épített a SPAR, kettőt felújított

A SPAR egy budapesti lakóparkban és egy frekventált soproni városrészben létesített új szupermarketet, két régebbi – mosonmagyaróvári és szentlőrinci – áruházát pedig korszerűsítette.

Vállalatunk több mint 830 millió forintból hozta létre új budapesti és soproni szupermarket áruházát, illetve közel 1,1 milliárd forintos ráfordítással újította meg egy mosonmagyaróvári és egy szentlőrinci egységét. Vagyis az áruház-beruházásainkra összességében 1,9 milliárd forintnál is többet költöttünk az utóbbi időben. Üzleteinket új dizájnnal, még gazdagabb tartalommal – például kényelmi árukkal és bővebb frissáru-kínálattal – és a legmodernebb technológiákkal láttuk el. Új pénztárgépekkel vagy önkiszolgáló kasszákkal szereltük fel, és ahol lehetett, ott SPAR to Go egységeket is kialakítottunk. A négy beruházással összesen 102 régi-új munkahelyről beszélhetünk, ami nagy jelentőséggel bír a jelenlegi járványidőszakban – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR a ferencvárosi Allure Residence Budapest Lakóparkban 431 millió forintból épített új szupermarket áruházat. A Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca 3. szám alatti üzlet május 13-án nyitotta kapuit.

Június 17-től várja a vásárlókat a Sopron, Bánfalvi út 8. szám alatti szupermarket. Az észak-nyugati városrészben, az Ágfalvy úti lakótelep és a Soproni Egyetem között található áruház építésére több mint 406 millió forintot fordított a SPAR Magyarország.

Az új egységek építése mellett a vállalat a járvány idején is folytatta áruház-modernizációs programját, melynek keretében teljesen felújította a Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 1. szám alatt álló szupermarketjét. A 34 ezer lakosú járási székhely belvárosi áruházának homlokzatára és belső terének korszerűsítésére több mint 612 millió forintot fordítottak, amely idén június 17-én nyitotta meg kapuit.

Hasonlóképpen június 17-én vehették újra birtokukba a vásárlók a több mint 472 millió forint ráfordítással modernizált Szentlőrinc, Pécsi utca 21/a szám alatti szupermarket áruházat. A megyeszékhely-közeli baranyai kisváros üzlete 24 munkavállalót foglalkoztat. Az átalakított, szebb bejárati fronttal rendelkező egység alapterülete nem változott, ám elrendezését nagy mértékben áttervezték.

