Multimilliárdosként ébredt fel az a férfi, aki 20 dollárt tett egy kriptovalutába

Több tojást kell tenni a fészekbe, áll az ismert befektetői mondásban, aminek a portfólió diverzifikálásán túl az is az értelme, hogy ha több, ultrakockázatos, de nagy hozampotenciállal kecsegtető befektetésünk van, akkor elég, ha ezek közül akár csak egynek is elszáll az árfolyama, az máris az egész portfóliót megmozgatja.

Pont ezt a logikát követte egy amerikai férfi, Chris Williamson, aki 20 dollárt tett a Rocket Bunny nevű kriptovalutába.

Egyik reggel felébredt, és amikor a telefonjára nézett, hogy ellenőrizze a befektetését, látta, hogy multimilliárdos lett. Dollárban.

Williamson állítólag ezt a számot látta a mobilján. Igen, közel 1106 milliárd dollárról van szó:

"Újra ránéztem a telefonomra, és szó szerint kiestem az ágyamból, odarohantam az íróasztalomhoz, és bejelentkeztem a Coinbase alkalmazásba, beszéltem a barátaimmal, és azt kértem tőlük, hogy segítsenek kitalálni, hogyan adjam el a kriptóimat", mondta Williamson, aki megpróbálta átvinni a kriptovalutát egy másik pénztárcába, de ott már nem ugyanazt az összeget látta.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire