Meddig tarthat még a brutális áremelkedés az építőiparban és mi lesz, ha beleszól a kormány?

Az elmúlt hónapokban látott építőipari árrobbanást nem elsősorban a hazai családtámogatási program okozta, hanem inkább a covid utáni újraindulással járó átgyűrűző hatások, amelyek több termék esetén teljesen felborították a kereslet-kínálat egyensúlyát és az alapanyagárak drámai emelkedését eredményezték. A távol-keleti ellátási láncok ellehetetlenültek, így azok a vállalatok, amelyek képesek európai szinten versenyképesen termelni, sokkal jobb pozícióban vannak ma - nyilatkozta Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a Portfolio-nak adott interjúban. Tibor Dávid elmondta véleményét az építőipari anyagok piacán tervezett kormányzati beavatkozásról, beszélt arról is, hogy miért kell módosítani a Masterplast idei éves eredményvárakozását és hogy vajon 4000 forint környékén még fair árazási szinten forognak-e a részvények.

Napi szinten téma mostanában, hogy az építőipari anyagok ára meredeken emelkedik. Nektek szigetelőanyag-gyártóként nagy rálátásotok van az egész építőiparra, mi áll az elmúlt hónapokban tapasztalt drasztikus áremelkedés mögött, valóban a családtámogatások tehetnek róla? Meddig tarthat az árrobbanás a várakozásaitok szerint?

Jó irány volt a kormány családtámogatási programjának keretein belül az építőipar támogatása, határozott véleményem, hogy az árrobbanást nem ez a keresletnövekedés okozta elsősorban, hanem inkább azok az átgyűrűző hatások, amik a covid utáni újraindulás velejárói voltak a globális gazdaságban.

Termékenként és szektoronként nagyon más a helyzet. A fém, a fa és a műanyag az a három alapanyag, amelynél a kereslet-kínálat szinte teljes mértékben felborult. Ezekben a szegmensekben nincs árverseny az alapanyag-gyártók között, helyette a feldolgozó vállalatok könyörögnek és sorban állnak, hogy minél több alapanyaghoz jussanak. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kereslet-kínálat egyensúlya nem csak néhány hónapos időszakra borult fel, hanem valószínűleg az egész év ilyen lesz és ez kőkeményen beépül azon termékek árába, amelyek ezen alapanyagokból készülnek.

Ez nem csak magyar jelenség, mi Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is legalább ugyanilyen mértékű vagy magasabb áremelést hajtottunk végre.

A meredeken növekvő ártrendek és a kínálat szűkössége európai szintű, sőt, globális jelenség. Bár erre valóban rátett egy lapáttal Magyarországon az élénkítő csomag keresletnövelő hatása, de nem ez a faktor a meghatározó.

Nagyon hasonló folyamat zajlik le például Lengyelországban is, ami lényegesen nagyobb piac és a támogatási rendszer sem változott.

Hogyan hat az árrobbanás az építőipari aktivitásra, vannak emiatt csúszások, fennakadások, halasztások a projektekben tapasztalataitok szerint?

Abszolút. Egyrészt az ipari létesítményeknél és nagy projekteknél vannak fájó és nagymértékű csúszások, másrészt a magánépítkezéseken, vagy a kisebb építkezések esetében is, ahol több kisebb probléma adódik össze és ez is okozhat komolyabb csúszásokat. Kőzetgyapotból például európai szinten krónikus hiány van, amely elsősorban a nagy ipari csarnokokat, létesítményeket érinti, itt tanácsos lenne a helyettesítő szigetelőanyagokra történő kiváltást szabályozói oldalról is támogatni. Más anyagok esetén csak néhány hetes, esetleg 1-2 hónapos késlekedések vannak, de ezek a hatások összeadódnak, végül komoly csúszásokat eredményezve.

Látunk egy harmadik faktort is, ez a kivárás. A jelenlegi helyzet elbizonytalanított sok, főleg magán építkezőt.

De a kivárás nem megoldás, mivel lényeges árcsökkenés nem várható és a kivitelezők olyan mértékben túlterheltek és annyira be vannak előre táblázva, hogy aki arra vár, hogy fél év múlva nekiáll, már nem biztos, hogy magas szakmai színvonalon dolgozó kivitelezőt tud megbízni 2022-ben.

Úgy tudjuk, hogy az építőipari anyagok áremelkedése már a kormány figyelmét és felkeltette és jöhetnek intézkedések a közeljövőben, az ÉVOSZ elnöke egy tegnapi nyilatkozatában drasztikus lépésekről beszélt. Mi a véleményetek arról, hogy belenyúlna a piacba az állam?

Ezt a problémát mindenki látja, a probléma súlyos és valós. Nem egyszerű a megoldás, mert nem lehet egyetlen intézkedést hozni, ami általánosságban kezeli a helyzetet. A kormányt bántja -teljes joggal-, hogy vannak olyan oligopol piacok az építőanyagiparon belül, ahol jellemzően nagy nemzetközi multik közül kettő, maximum három egy teljes termékszegmenst ural. Ezek jellemzően nem a fa, fém vagy műanyag alapú termékek, ahol valóban nagy áremelkedés volt az alapanyagok árában. Több területen történtek jelentős, a GVH számára gyanúra okot adó áremelések. Támogatjuk azt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal növekvő jogosítvánnyal ellenőrizze ezeket a kritikus területeket, mert minden etikus gyártónak ez az érdeke.

Az építőanyaggyártás nem egy homogén ágazat, hanem nagyon különböző alapanyagokból nagyon különböző termelési eljárással készülnek a termékek, ezért differenciáltan kell megítélni az egyes területeket. Egy saját példával élve, az acél tavaly októberben még 550 euró/tonna árról indul, idén júniusban pedig már 1450 euró volt. A gipszkarton profil egy egyszerű termék, a hengerelt acél hajlítjuk, csomagoljuk, de az acél aránya 70-75 százalék a termékben, aminek az ára a háromszorosára nőtt, így a termékünk árát a kétszeresére, két és félszeresére kellett emelnünk.

Az elszálló árak és a késlekedő projektek mellett milyenek az építőipar kilátásai most Magyarországon?

Azt látjuk, hogy a visszahozott 5 százalékos áfa elindított egy újabb beruházási hullámot, az emberek szeretik a lakásfelújítási programokat és akinek megvan a jogosultsága, hogy éljen vele, az nagy arányban él, vagy tervezi, hogy élni fog vele. Van egy jelentős kör, ami még nem látszik a statisztikákban, azok, akik elkezdték gyűjteni az anyagot és a számlákat a késlekedésektől és a hosszabb határidőkre dolgozó kivitelezőktől tartva. Sokan vannak, akik akkor fogják a számlákat benyújtani és visszaigényelni az 50 százalékot, amikor elköltötték a 6 millió forintot, mert nincs szükségük hitelre ehhez. Rengeteg, ma még a statisztikában nem látszó lakásfelújítási projekt már fut, de csak később fog megjelenni leadott, lezárt projektként.

Januárban tette közzé új stratégáját és céljait a Masterplast, de az elmúlt félév annyira erősre sikeredett a ma reggeli közleményetek szerint, hogy felülvizsgáljátok a terveket és szeptemberben közzétesztek egy új éves eredményvárakozást. Mi történt?

A távol-keleti ellátási láncok gyakorlatilag ellehetetlenültek, aminek a nagy nyertesei azok a vállalatok, amelyeknek Európában van érdemi gyártási volumenük.

Az üvegszál, az üvegszövet és alapanyaga esetén is a kéthetes időtartamú konténerárak 15 ezer dollár fölé emelkedtek egy Kínából Európába jövő szállítmány esetén, a tavaly őszi 2500 dollárról, úgy, hogy az áru értéke 30 ezer dollár, vagyis csak a szállítás 50 százalékkal drágítja.

Ha nem jönnek Távol-Keletről a konténerek és a versenytársaknak sem jönnek, egy ütőképes és megfelelő méretű európai lokációjú gyártás óriási esélyt kap arra, hogy ha tud többet termelni, akkor ellássa azokat a vevőket, akik most nem kapják meg az ázsiai, vagy más európai gyártóktól az árut.

A nagyképet nézve azok a vállalatok, amelyek képesek európai szinten versenyképesen termelni, sokkal jobb pozícióban vannak ma, mert a globális termelési versenyt, ami a konténerhelyzet és a hajóhelyzet miatt alakult ki, hosszú távon is felülírja.

Nem engedhetik meg a vállalatok maguknak azt, hogy a Kínában legyártott anyag ne érkezzen meg és csak azért, mert olcsóbb 10 százalékkal, nem fogják az európai beszállítókat, akik közúton és gyorsan elérhetők, lecserélni egy távol-keleti konténerrel elérhető beszállítóra. Az Európában versenyképesen gyártani tudó vállalatok a középtávú jövőképe emiatt nagyon pozitív.

Emellett a járvány alatti felújítási boomból is profitáltunk. Az emberek a covid alatt megspórolt pénzekből, amiket nem utaznak el, nem költöttek el étteremben, vagy amiből nem vettek ruhát, elkezdték felújítani, kibővíteni a lakásukat, vagy nyaralót vettek, mert rájöttek, hogy a home office egy tó partjáról sokkal kellemesebb, mint egy, az iroda mellett lévő lakásból. Nem csak hazai, de európai, sőt, globális szintű jelenség volt, hogy elkezdtek az emberek költeni a házakra. Ezek a pluszigények megmozdították az egész lakáspiacot és a nyaralópiacot mindenhol. Mi pedig erősek vagyunk azokban a termékeinkben, amelyekben európai szintű szereplők vagyunk, például üvegszövetekben és tetőfóliákban. Gigantikus mértékben nőtt az exportunk elsősorban Németország, Olaszország és Anglia felé.

Egy nagyon perspektivikus fejlődési hullámban vagyunk, a saját leányvállalataink jó helyen vannak, mind a 9 ország jól teljesít, az ezeken kívüli európai exportunk is döbbenetes mértékben nő és olyan igények jelentkeznek, amelyek gyakorlatilag teljes kapacitáskihasználtságot jeleznek előre az egész évre.

A növekedés legfőbb húzóereje az egészségipari üzletág volt az elmúlt évben. Hogy oszlik meg most a bevétel és a nyereség az építőipari és az egészségügyi üzletág között?

A Masterplast most egyrészt egy dinamikusan, erősen fejlődő építőipari területből áll, ahol a magyar piac is, de az export különösképpen nagyot robban és fejlődik, emellett az egészségipar pluszként jött be. Idén az egészségipartól több mint 20 millió eurós árbevételt várunk, magas eredménytartalommal.

A héten átadta a Masterplast az új egészségipari textília gyártó üzemét, amellyel akár egész Magyarország egészségipari textil alapanyag gyártását tudják biztosítani. Mit vártok az új üzemtől, mi a cél a cég történetének legnagyobb beruházásával?

Ez egy olyan technológia, ami nem csak Magyarországon, hanem egyetlen szomszédos országban sincs, így erős pozíciót jelent számunkra. Mi inkább a békeidőre készülünk, reméljük, hogy súlyos pandémiahelyzet nem lesz ősszel, sem pedig később, ebben az esetben az üzem termelésének 80 százalékát exportra szánjuk. Újabb súlyos járványügyi helyzet esetén ugyanakkor a hazai egészségügy ellátása elsőbbséget élvez, hazánk ellátása mindenkor biztosított. A teljes 12 milliárdos beruházás első szelete volt az egészségipari textília gyártó üzem felépítése 9,5 milliárd forintból, ami határidőre elkészült. A következő fejlesztés szeptember végére lesz kész, a feldolgozóüzemmel, az automatizált varróüzemmel, a csomagolóegységgel, védőlábzsák-gyártó egységgel, a lepedőgyártó egységgel, és a sok feldolgozógéppel. Ennek a beruházásnak köszönhetően az idei év végére áll össze egy olyan egészségügyi késztermék-palettánk, amit már 2022-ben szeretnénk nagy volumenben exportálni és ezzel a beruházással arra készülünk, hogy a végtermékben legyünk exportőrök.

És emellett fut még egy szabadkai beruházásotok is.

Szabadkán a tervezett ütemben zajlik a januárban bejelentett üvegszövet gyártás bővítésünk, ami az év végére készülhet el. Ez szintén egy komoly előrelépést jelent majd és lehetőséget a jövő évre. A legújabb most bejelentett szigetelőanyag termelési fejlesztés már a 2023-at fogja támogatni, így középtávon is biztosított a dinamikus növekedés alapja.

Tegnapelőtti hír, hogy a társaság csatlakozott Magyarország Kormányának Kiemelt Exportőr Partnerségi Programjához. Mit jelent ez a gyakorlatban, milyen előnyökkel jár a cégnek?

Eddig is éreztük, hogy a külképviseleteken segítik a magyar vállalatokat, ha az adott országban célja van a vállalatnak, vagy problémája akad. Most az egészségiparban szeretnénk európai szintű exportőrök lenni. Számunkra egyelőre ez egy új piac és miután az egészségipar sok esetben állami szereplőkkel zajlik, ezért a politikai támogatás jól jöhet, amikor az adott országban a kórházakat és mentőszolgálatokat védőfelszerelésekkel ellátó helyi egészségipari nagykereskedelmi vállalatokkal szeretnénk jó kapcsolatokat felépíteni.

Kiemelten számítunk a Külügyminisztérium támogatására és eddig nagyon jók a tapasztalataink, nagyon sokat segítettek nekünk, a legtöbbet Németországban, amikor a frissen megvásárolt üzemet átvettük a pandémia kellős közepén.

A pandémia alatt az egyszer használatos védőfelszerelések iránti kereslet is megugrott, ami a Masterplast egészségiipari üzletágának is jelentős keresletet biztosított, környezetvédelmi szempontból ez nem aggályos? Például a műanyagtermékek esetén az egyszer használatos eszközöket világszerte szépen lassan elkezdték betiltani. A Masterplast mit tesz a körforgásos gazdaság megvalósításáért?

Valóban, ez nem környezettudatos, nem fenntartható, és nem körforgásos. Mivel vírusfertőzésről van szó, ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, ami használat után azonnal megsemmisítendő. Amit mi meg tudunk tenni, hogy egyrészt a gyártásunk integrált, az alapanyaggyártást, a szabászatot és a varrást is mi végezzük, így gyakorlatilag az összes gyártásközi hulladékot teljes mértékben újra fogjuk tudni hasznosítani, így zéró hulladék keletkezik az üzemben.

De miután kiszállítjuk a védőruhát, azt használják és eldobják, veszélyes hulladékként. Erre vonatkozóan van egy innovációs célunk, egy új kutatás-fejlesztési projekt, hasonlóan az építőiparban elindított rendszerhez. A Hungarocell Zöld Programban ugyanis a felhasználók segítségével összegyűjtjük az építkezéseken keletkező polisztirol maradékokat, amit az Öko-Pontokról visszaszállítunk és újra hőszigetelő terméket gyártunk. Ez a kivitelezőnek is megéri, hiszen annyira drága a konténer, hogy sokba kerülne kidobni a vágási maradékot. Hasonló rendszert kezdtünk el az egészségipari k+f projektünk keretein belül, célunk, hogy olyan anyagból készüljön 100 százalékban a védőruha, hogy veszélyes hulladékként is összegyűjthető, fertőtleníthető és újrahasznosítható legyen. Középtávon a célunk, hogy körforgásos rendszerben újrahasznosítható egészségügyi védőfelszereléseket gyártsunk.

Nagyon jól időzített akvizíció volt a német gyár felvásárlása tavaly, amivel a Masterplast belépett az egészségiparba, vannak további akvizíciós tervek, esetleg más iparágak felé is nyitnátok?

Új iparágakban nem gondolkodunk, mert az egészségipar is még új és számos lehetőséget tartogat, van jövője. Inkább a meglévő iparágakban szeretnénk tovább fejlődni és bővülni. A szigetelőanyaggyártás a másik olyan terület, ahol az épületenergetikai követelmények, a felhasználói elvárások, a zöld irodaházak iránti igény miatt rendkívül pozitív a jövőkép, a szigetelőanyag-iparnak erős lehet ez az évtized. Nem vágyunk új területekre, akvizíciós célpontokat ezen iparágakon belül, elsősorban az építőiparon, másodsorban az egészségiparon belül vizsgálunk, régiós és európai szinten.

Decemberben azt mondtad, hogy 3000 forint lehet a Masterplast-részvények fair értéke, most közel 4000 forint az árfolyam. Túlárazzák már a részvényeket a befektetők, vagy azóta változtak annyit a kilátások, hogy még ez is fair árazási szint lehet?

Nagyon óvatos voltam decemberben, bár az akkor nem tűnt annak. Mivel azt már akkor láttuk, hogy milyen perspektíva van előttünk, ezért már nyugodtan ki lehetett mondani a 3000 forintos célárat.

Eltelt fél év, és ezek a lehetőségek tovább erősödtek, az idei évben akár az 5000 forintot is átlépheti az árfolyam véleményem szerint.

A piac nem azt árazza, hogy a vállalat fejlődik, vagy gyorsan fejlődik, hanem azt, hogy ténylegesen szintet lép. Az árfolyam szintlépése nem egy jövőbeli jól hangzó terven, vagy egy hirtelen felkapott szektoron alapul, hanem az eredményeken. A Masterplast eredményességét egy 20-szoros P/E ráta adná vissza korrektül a két iparága alapján. Az idei évben várható jelentős eredményességi javulás alapján, még az 5000 feletti áron sem számít túlárazottnak a részvény a véleményem szerint.

A Masterplast árfolyamának alakulása

A címlapkép forrása: Masterplast