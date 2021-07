Bíróság elé áll hétfőn Elon Musk, beperelték a részvényesek

Bíróságra megy hétfőn Elon Musk a SolarCity 2016-os felvásárlásával kapcsolatban, miután befektetők beperelték azzal gyanúsítva, hogy Musknak és családjának nagyobb haszna volt a tranzakcióból, mint a Teslának, amely megvette a céget. A tét nem kicsi, a milliárdos saját vagyonából akár 2 milliárd dollárt is kifizethet, amennyiben a részvényesek nyerik a pert - írja a CNBC.

Elon Musk lesz az első tanú, akit meghallgatnak a bíróságon a SolarCity 2016-os felvásárlásával kapcsolatban, amiért akkor 2,6 milliárd dollárt fizetett a Tesla. A befektetők nem csak Muskot, de a Tesla teljes igazgatóságát beperelték. A részvényesek állítása szerint a tranzakció tisztességtelenül gazdagította a Musk-családot, akik a legnagyobb tulajdonosok voltak és nem hozták nyilvánosságra az összes vonatkozó részletet a felvásárlással kapcsolatban.

Tavaly az igazgatóság többi perbe fogott tagja megegyezett a Tesla-részvényesekkel, nem ismerték el a jogsértést, de 60 millió dollár kifizetésében megállapodtak. Egyedül Musk nem volt hajlandó megállapodni, helyette a bíróságot választotta.

A SolarCity-ügyben a bíróságnak azt kell eldöntenie, hogy Elon Musk esetében fennállt-e összeférhetetlenség, ami miatt előfordulhatott, hogy nem méltányos módon járt el a SolarCity felvásárlása során.

Vagyis a kérdés, hogy vajon a Tesla részvényeseinek legjobb érdekeinek megfelelően cselekedett-e és hogy közölt-e minden információt a többi részvényessel, amiről tudniuk kellett? Akkoriban Musk 22,1 százalékos részesedéssel rendelkezett a Teslában, a SolarCityben pedig 21,9 százalékos tulajdonrésze volt.

A SolarCity felvásárlása egyfajta mentőakció volt, az igencsak tőkeintenzív napelempiacon tevékenykedő vállalat égette a készpénzt akkoriban.

A milliárdos azzal védekezik, hogy annak idején teljesen visszavonult a tárgyalásoktól. Musk ügyvédei azzal érvelhetnek a tárgyalás során, hogy nem sérültek a Tesla-részvényesek érdekei, hiszen az árfolyam azóta száguldott: 2016. június 21-én, amikor a Tesla bejelentette, hogy ajánlatot tesz a SolarCityre, 44 dollár alatt álltak a részvények, most pedig közel 657 dollár a papír úgy, hogy tavaly volt egy 5:0 arányú részvényfeldarabolás. Ráadásul a részvényesek elsöprő mértékben a felvásárlás mellett szavaztak.

A Tesla árfolyamának alakulása

Nem ez az egyetlen peres ügy Musk és a Tesla életében, többek között a vezérigazgatói fizetése miatt is perbe fogták a Tesla alapítóját, valamint a cég pénzügyi kimutatásai miatt szövetségi nyomozások folynak. 2018-ban az amerikai pénzügyi felügyelet is megbírságolta egy Twitter-poszt miatt, akkor Musk és a Tesla is 20-20 millió dollárt fizetett.

Ha a kisrészvényesek nyernek a SolarCity-ügyben, akár 2 milliárd dollárt is fizethet Musk a magánvagyonából – írja a CNBC. A Tesla alapítója a világ második leggazdagabb embere jelenleg, 180 milliárd dolláros becsült vagyonával.

Címlapkép: Maja Hitij/Getty Images