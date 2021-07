Jobban kell a vakcina, mint a cukor: nem csoda ha tovább szárnyalnak az évtized befektetései

Áprilisi cikkünkben egyenesen az évtized befektetésének neveztük a kisebb vakcinarészvényeket, és ezek eddig bőven be is váltották a hozzájuk fűzött hatalmas reményeket. Alig több mint három hónap alatt a Moderna 126%-ot, a Karikó Katalin nevével is fémjelzett BionTech 116%-ot emelkedett. Ám az utóbbi napok fejleményei után a nagyobb gyógyszergyártóknál is világosan látszik, hogy a vakcinagyártás bomba üzletnek bizonyult. A BionTech megoldását felkaroló Pfizer nagyon erős gyorsjelentést tett közzé, és új csúcsra tört, és valamivel kisebb lendülettel ugyan, de a Johnson & Johnson is ugyanígy tett. A részvénypiacon minden esetben fokozatosan alakult ki a jó hangulat, ezért érdemes volt és most is érdemes a helyzetet a technikai elemzés mikroszkópja alatt is szemügyre venni.