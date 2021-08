Holnap jelent a Richter - Mire számítsunk?

Megkezdődött itthon is a második negyedéves jelentési szezon, a blue chipek közül elsőként a Richter teszi közzé friss számait, amire a társaság eseménynaptára szerint holnap, augusztus 3-án kerül sor. Az elemzők a bevételek emelkedésére számítanak az április-júniusi negyedévre, az üzemi eredmény is növekedhetett, az adózott eredményben azonban kétszámjegyű visszaesést várnak és a bruttó fedezeti szint csökkenését prognosztizálják.

A Portfolio saját konszenzusa szerint az elemzői várakozások mediánja alapján a Richter összes árbevétele 147,5 milliárd forintot érhetett el a második negyedévben, ami 7,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest és a második legmagasabb bevételi szám a gyógyszercég történetében.

A konszenzushoz várakozásokat adó elemzők: BofA, Concorde, Erste, Equilor, KBC, Wood.

A Richternél a dinamikus növekedés nagyrészt az amerikai értékesítések megugrásának volt köszönhető az elmúlt negyedévekben, azon belül is a Vraylarnak és várhatóan még most is húzta a növekedést a termék. A Richter számára kulcsfontosságú nőgyógyászati portfólió tovább bővült idén, januárban lezárta az Evra akvízicióját a Richter, ami -az első negyedévhez hasonlóan- szintén hozzájárulhatott a második negyedévben a bevételek év/év alapú növekedéséhez, valamint az elmúlt hónapokban a Richter több nőgyógyászati terméke is megkapta az Európai Bizottságtól a törzskönyvi engedélyt.

A negyedév főbb eseményei a Richternél:

A bruttó fedezet a bevételnél kisebb mértékben emelkedhetett az elemzői várakozások szerint a Richternél, így a bruttó fedezeti szint 1,6 százalékponttal 57,2 százalékra csökkenhetett.

Az üzemi eredmény szintjén 29,8 milliárd forintos nyereség várható a negyedévre a Richternél a várakozások mediánja szerint, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szinthez képest, míg az adózott eredmény 26,7 milliárd forintra csökkenhetett, ami 15 százalék feletti visszaesés.

Azt akvizíció és az új termékek segíthették a negyedévben a növekedést a Richternél, viszont a forint erősödni tudott a dollárral és a rubellel szemben is az egy évvel ezelőtti szintről, ami negatívan hatott az amerikai és az orosz piac felé jelentős kitettséggel rendelkező gyógyszergyártóra.

A menedzsment 5 százalék körüli bevételnövekedési célt fogalmazott meg korábban az idei évre, a lezárt negyedév számain túl érdemes lesz azt is figyelni, hogy ezen módosít-e a vállalat a devizaárfolyam-változások és a megugró infláció közepette.

A címlapkép forrása: Richter