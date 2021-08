Robogunk az apokalipszis felé? Elértek minket a katasztrófák, rekordok dőlnek körülöttünk

Megfékezhetetlennek tűnő erdőtüzektől, a Golf-áramlat leállásától, váratlan helyeken pusztító árvizektől és forgószelektől, magyar megyék egész sorát érintő jégkároktól volt hangos a sajtó az elmúlt hetekben. Mindez ezúttal azt is jelezhetné, hogy a klímaváltozás a biztosítási piacra is betört, de erre csak két „jól hangzó” érvünk van: a természeti katasztrófák világszinten 10 éve, a viharkárok Magyarországon 11 éve nem okoztak akkora összegű biztosított kárt, mint az idei első félévben, illetve várhatóan az idei év egészében fognak. Még jó pár évnek el kell telnie azonban, hogy látványosan és egyértelműen romló hosszú távú biztosítói trendről beszélhessünk.

A klímaváltozás hatásai egyelőre nem érzékelhetők egyértelműen a biztosítók idősoros statisztikáin – hosszú évekig ezt a következtetést vonhattuk le a magyar piac adataiból, de nagyjából igaz volt ez a globális biztosítási szektor statisztikáira is. Nehezíti a tisztánlátást, hogy soha nem volt olyan nagy a biztosított vagyon értéke a világon és hazánkban, mint az elmúlt évtizedben, így természetszerűleg az ebben a vagyonban bekövetkező károk értéke változatlan éghajlat mellett is magasabb kell, hogy legyen, mint a korábbi évtizedekben. Ez a magyarázat az Aon adataiból készített alábbi ábránkra is, amely önmagában nem bizonyíték a klímaváltozás pusztításaira:

A biztosítási piacon működő globális cégcsoport júliusi elemzése öt szempont alapján nevez egy eseményt természeti katasztrófának, ezek közül elég egyet teljesíteni: 1. legalább 50 milliárd dolláros gazdasági veszteség, 2. legalább 25 milliárd dolláros biztosított (vagyis biztosítási értelemben fedezett) veszteség, 3. legalább 10 haláleset, 4. legalább 50 sérült, 5. legalább 2000 károsult lakó- vagy más típusú épület és/vagy hozzá kapcsolódó kárbejelentés. I

lyen természeti katasztrófából 163 volt a világon az első félévben, ami az elmúlt évtized legkisebb száma – az idősor finoman szólva sem azt mutatja tehát, hogy egyértelműen a végkifejlet felé robognánk a természeti katasztrófák szempontjából.

A 21. század átlagában ez a szám 191 volt, a medián pedig 197. Az USA-n kívül mindenhol javult a természeti katasztrófák számáról szóló statisztika a sokéves átlaghoz képest. Ez mondható el a halálos esetekről is: 3000 ember hunyt el 2021 első felében természeti katasztrófa miatt, és ez a szám jelentősen elmaradt az 1980 óta mért 38 900 fős átlagtól, de a 7600 fős mediántól is.

Az idei első félévben keletkező gazdasági kár is kisebb volt globálisan, mint például az előző két év első felében: míg 2019-ben 116, 2020-ben pedig 103 milliárd dollárnyi gazdasági kárt mértek természeti katasztrófából kifolyólag, idén az első hat hónapban 93 milliárd dollár volt ez a szám. Az elmúlt egy évtized átlaga e tekintetben 101 milliárd dollár volt, ha azonban a legpusztítóbb évnek számító 2011-et is hozzávesszük ehhez, akkor 132 milliárd dollár.

Miközben a teljes gazdasági kár csökkent, a biztosított kár szempontjából más a helyzet: a 42 milliárd dolláros biztosított kár 2011 óta a legmagasabb értéket jelenti.

Ebben persze annak is szerepe lehet, hogy az egyik legjobban biztosított ország, az USA részaránya emelkedett a teljes természeti káron belül. A legnagyobb gazdasági kárt okozó természeti katasztrófa is az USA-hoz kötődött: február 12. és 20. között 15 milliárd dolláros kárt hozott a poláris örvény okozta hosszú fagy. A második helyen a 3,4 milliárd dollárosra becsült kárt okozó június 17-25-e közötti nyugat- és közép-európai időjárás, a harmadik helyen pedig a 2,5 milliárd dolláros fukusimai földrengés áll.

Összességében elmondható tehát, hogy a természeti katasztrófák a biztosítási piac számára 2011 óta nem okoztak akkora kárt az első félévben, mint idén, ugyanakkor a teljes gazdasági kár nem mutat dinamikusan romló trendet, ráadásul az idei év még visszaesést is hozott e téren, ehelyett a biztosított károk aránya nőtt a teljes gazdasági káron belül, az évtized eleji 25%-ról idén már 45%-ra. Ha tehát magyarázatot keresnénk a biztosított kár emelkedésére, akkor sokkal előbb említenénk a természeti katasztrófákban kárt szenvedő vagyon biztosítási fedezettségének növekedését, mint a klímaváltozást.

A közvetlen gazdasági és biztosítói károk alakulása ugyanakkor önmagában semmilyen bizonyítékot sem jelent arra, hogy a klímaváltozás ne okozna nagyobb pusztítást a világon manapság, mint mondjuk akár egy évtizede.

A NEM KONKRÉT TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKHOZ éS EGYSZERI ESEMÉNYEKHEZ KÖTŐDŐ, KEVÉSBÉ LÁTVÁNYOS ÉS KEVÉSBÉ KÖZVETLEN GAZDASÁGI KÁROK (PL. A TARTÓSAN KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI MEZŐGAZDASÁGI VESZTESÉGEK, A TARTÓS VÍZHIÁNY, A TERMŐFÖLDEK TERÜLETÉNEK CSÖKKENÉSE, AZ EZEK MIATTI KONFLIKTUSOK ÉS MIGRÁCIÓ, STB.) NEGATÍV HATÁSAIT NEM MUTATJÁK KI E STATISZTIKÁK.

Hogy a biztosítási fedezettség növekedése áll a magyar adatok mögött is, arról egyáltalán nem vagyunk meggyőződve, mindenesetre az már látható, hogy

Az idei viharszezon (amelyet május elejétől augusztus végéig számítanak a Magyar Biztosítók Szövetségénél) az elmúlt évek legpusztítóbb nyara lehet.

Július végéig több mint 7 milliárd forintnyi biztosítói kárt okozott a vihar a lakosságnál, amivel már, úgy tűnik, megdőlt a hatéves rekord. Magyarország újkori történelmének legpusztítóbb viharszezonja a 2010-es volt. Az akkori 29,6 milliárdos nominális rekord megdöntésétől messze vagyunk, de ha a viharos nyár folytatódik, akkor könnyen az idei lehet az elmúlt 11 év legnagyobb viharkárokkal járó nyara - legalábbis nominálértékben. Az idei viharkárokról alábbi cikkeinkben írtunk részletesebben:

Címlapkép: Shutterstock