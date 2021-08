Tovább robog a Masterplast-gyorsvonat, történelmi csúcsra ment az árfolyam

Erősen kezdte az évet a Masterplast és a második negyedévben tovább gyorsult a forgalom növekedése. Az építőanyag iránti kereslet erőteljes, amit az alapanyaghiány közepette is ki tudott aknázni a vállalat és minden piacán dinamikus növekedést ért el. A negyedéves bevétel szintjén és minden eredménysoron történelmi rekordot döntött az április-júniusi negyedévben a Masterplast, bevétele több mint a duplájára emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA szintjén pedig háromszorozódott a nyeresége. Ez a masszív növekedés az erős második negyedévi teljesítmény mellett a bázishatásnak is köszönhető, az előző év azonos időszakában ugyanis a társaság legfontosabb export célországai zárlat alatt voltak, illetve akkor még nem volt egészségiparból származó bevétele a vállalatnak.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 20 2Q 21 változás Értékesítés árbevétele 27499 57138 107,8% EBITDA 2757 8505 208,5% EBITDA-szint 10,0% 14,9% +4,9pp Üzemi eredmény 2140 8505 297,5% Üzemi eredményszint 7,8% 14,9% +7,1pp Adózás előtti eredmény 1957 7076 261,5% Adózott eredmény 1838 6349 245,5% EPS (EUR) 0,12 0,44 266,7% Forrás: Masterplast, Portfolio

A piaci környezet

A társaság szigetelő és egészségügyi üzletágára is kedvezőek az iparági kilátások a cég szerint. Egy globális lakásfelújítási és házépítési láz vette kezdetét az építőiparban, amelyek megvalósulását az új építkezésekre vonatkozó energiahatékonysági, szigetelési irányelvek és szabályok szigorodása okán a csoport több piacán állami ösztönzőkkel is támogatnak. Az egészségipart illetően továbbra is hangsúlyos a vírus elleni védekezés stratégiai termékellátása.

Az élénkülő felújítási szektor miatt továbbra is turbulens alapanyagpiaccal számol a társaság.

A magyar állam által az építőipari anyagok árának féken tartására bevezetett export korlátozások nem érintik a Masterplast által gyártott és forgalmazott termékek körét.

Ugyan koronavírus és az így kialakult helyezettel kapcsolatos intézkedések az építőipar működését alapvetően nem befolyásolták, a korlátozások feloldásával éledező gazdasági környezet erősíti a pozitív iparági tendenciákat. A 2021-es év elejétől fennálló alapanyaghiány és ehhez kapcsolódó áremelkedés azonban továbbra is jelentős hatást gyakorol az üzletmenetre a társaság piacain. A cég kezelni tudja a helyzetet a stratégiai készletállománynak, a saját gyártási kapacitásnak, és az erős beszállítói láncának köszönhetően – olvasható a társaság féléves jelentésében.

„A trendek kapcsán látni kell, hogy a pandémia alatt az emberek jobban érzékelték a lakásuk hiányosságait, és a prioritási listán sokkal előrébb került az otthon minősége. Megtapasztaltuk milyen bezárva lenni, a lakás sok esetben munkahellyé is vált, ezért ma már a lakókörnyezet sokkal fontosabb szerepet játszik. A korlátozások alatt megtakarított pénzt most globálisan, és tömegével kezdték az emberek lakhatási minőségük javítására költeni, ami hatalmas lökést adott a felújítási és építési piacnak. Magyarországon a kormányzati támogatások is ösztönzően hatnak, méréseink szerint rekord magasra emelkedett a felújítási kedv. Emellett az európai uniós karbonsemlegességi célok ambiciózusabbá válásával az épületek energiahatékonysága hosszabb távon is felértékelődik, ugyanis ennek elérése a legnagyobb energiafelhasználónak számító épületek szigetelésével, újraszigetelésével érhető el„– tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A bevétel

A vállalat teljes működési területén, így belföldön, a leányvállalati országokban és az exportpiacokon is dinamikus értékesítés bővülést ért el. A piac gyors bővülését elsősorban a covid miatt megváltozott lakhatás iránti igény okozta, a bezártság időszakában átértékelődött az emberek prioritásában az otthon nyújtotta környezet és élettér minőségével kapcsolatos elvárás. A korlátozások alatt sokaknak keletkezett megtakarítása, ami pénzügyi lehetőséget nyújtott a lakásfelújításhoz. A globálisan jelentkező trend erőteljes kereslet élénkítő hatást gyakorolt, ami Magyarországon az elérhető támogatások miatt még markánsabban volt érezhető.

Az erőteljes piaci kereslet kielégítését alapanyag ellátási problémák és áremelkedések nehezítették, de a magas készletállománynak és az erős beszállítói láncnak köszönhetően így is több mint a duplájára tudta növelni a második negyedévben a bevételeit a Masterplast az előző év azonos negyedévéhez képest.

Az ugrásszerű növekedéshez hozzájárult az új német gyártócég forgalma, a tavaly decemberben indult védőruha értékesítés, valamint kiemelkedően növekedett az alaptevékenység bevétele is az alacsony bázishoz képest.

Termékcsoportok

A cégcsoport bevételének belül továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot, több mint a teljes bevétel harmadát a negyedévben. A termékcsoport forgalma 52 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről. A termékcsoporton belül az EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen emelkedett, de minden cikkcsoport növekedéssel járult hozzá a féléves eredményhez. A piacokat tekintve Romániában szerényebb mértékű, de a többi országban jelentős, több esetben is 50 százalék feletti növekedést ért el a vállalat.

adták a legnagyobb hányadot, több mint a teljes bevétel harmadát a negyedévben. A termékcsoport forgalma 52 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről. A termékcsoporton belül az EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen emelkedett, de minden cikkcsoport növekedéssel járult hozzá a féléves eredményhez. A piacokat tekintve Romániában szerényebb mértékű, de a többi országban jelentős, több esetben is 50 százalék feletti növekedést ért el a vállalat. A tetőfóliák és tető elemek árbevétele az előző negyedévhez hasonlóan, a második negyedévben is erőteljesen bővült, 122 százalékkal magasabb értéken zárt, mint a 2020-as év ezen időszaka. A diffúziós tetőfóliák forgalma közel megháromszorozódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma és a lengyel területekre történő tetőfólia értékesítés ugrásszerű növekedése, de kiemelendő az export területek értékesítési növekménye is.

árbevétele az előző negyedévhez hasonlóan, a második negyedévben is erőteljesen bővült, 122 százalékkal magasabb értéken zárt, mint a 2020-as év ezen időszaka. A diffúziós tetőfóliák forgalma közel megháromszorozódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma és a lengyel területekre történő tetőfólia értékesítés ugrásszerű növekedése, de kiemelendő az export területek értékesítési növekménye is. A szárazépítészeti rendszerek területén 53 százalékkal bővült a negyedéves árbevétel a 2020-as bázishoz viszonyítva. A nagyértékű növekedés főként a profilok és kiegészítők forgalmának köszönhető, de a gipszkarton lemezek eladása is emelkedett.

területén 53 százalékkal bővült a negyedéves árbevétel a 2020-as bázishoz viszonyítva. A nagyértékű növekedés főként a profilok és kiegészítők forgalmának köszönhető, de a gipszkarton lemezek eladása is emelkedett. A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban a második negyedévben 40 százalékkal növekedett a forgalom 2020. azonos időszakához képest. Az üveg-és kőzetgyapot és az XPS termékek forgalma mellett a habfólia értékesítés is erős növekedést mutatott.

termékcsoportban a második negyedévben 40 százalékkal növekedett a forgalom 2020. azonos időszakához képest. Az üveg-és kőzetgyapot és az XPS termékek forgalma mellett a habfólia értékesítés is erős növekedést mutatott. Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 6 százalékkal emelkedett a második negyedévben a bázissal összevetve. Jól teljesített a lengyel, román és horvát piac, míg az észak-macedón, német és szlovák területeken csökkent a termékcsoport árbevétele.

forgalma 6 százalékkal emelkedett a második negyedévben a bázissal összevetve. Jól teljesített a lengyel, román és horvát piac, míg az észak-macedón, német és szlovák területeken csökkent a termékcsoport árbevétele. Az ipari alkalmazások termékcsoport esetében megnyolcszorozódott a forgalom 2021. második negyedévében a bázishoz képest, amely növekmény mögött főként a német gyár egészségügyi termékeinek árbevétele, valamint a magyar egészégügy felé történő védőruha értékesítés áll, de növekedett a szintén itt kimutatott csomagolóipari termékek és a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem forgalma is.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 2Q 20 2Q 21 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 13882 21044 51,6% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 3360 4697 39,8% tetőfóliák és tető kiegészítők 3717 8255 122,1% szárazépítészeti rendszer 2895 4418 52,6% építőipari kiegészítő termékek 1567 1658 5,8% ipari alkalmazások 2078 17065 721,2% Forrás: Masterplast, Portfolio

Régiók

A csoport legnagyobb piacán, Magyarországon 153 százalékkal nőtt az árbevétel a második negyedévben a bázissal összehasonlítva. A nagymértékű növekedés hátterében egyrészt az egészségipari késztermék-piacra történő belépés áll, az ipari alkalmazások termékcsoportban kimutatott, a magyar egészségügy felé történő védőruha értékesítés a tavalyi év utolsó negyedévében indult meg nagy mennyiségben. Másrészt az építőipari termékcsoportokban is erős növekedést ért el a társaság a magyar piacon a kormányzati otthonteremtési és felújítási ösztönzőknek köszönhetően.

153 százalékkal nőtt az árbevétel a második negyedévben a bázissal összehasonlítva. A nagymértékű növekedés hátterében egyrészt az egészségipari késztermék-piacra történő belépés áll, az ipari alkalmazások termékcsoportban kimutatott, a magyar egészségügy felé történő védőruha értékesítés a tavalyi év utolsó negyedévében indult meg nagy mennyiségben. Másrészt az építőipari termékcsoportokban is erős növekedést ért el a társaság a magyar piacon a kormányzati otthonteremtési és felújítási ösztönzőknek köszönhetően. Az export piacon kétszeresére emelkedett a forgalom a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a bázissal kapcsolatban ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 2020 tavasza a koronavírus által leginkább sújtott időszak, és hatása az export piacok esetében volt a leginkább érezhető. Kiemelendő az olasz, angol, lett és francia területeken realizált forgalmi növekmény.

piacon kétszeresére emelkedett a forgalom a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a bázissal kapcsolatban ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 2020 tavasza a koronavírus által leginkább sújtott időszak, és hatása az export piacok esetében volt a leginkább érezhető. Kiemelendő az olasz, angol, lett és francia területeken realizált forgalmi növekmény. A német piacon az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az egészségügyi textilekkel az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg.

az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az egészségügyi textilekkel az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg. A lengyel piacon 152 százalékkal bővült a forgalom a bázishoz képest. Az árbevétel a diffúziós tetőfilák és üvegszövet cikkcsoportoknak köszönhetően a tetőfóliák és tető elemek, illetve a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban nőtt leginkább.

152 százalékkal bővült a forgalom a bázishoz képest. Az árbevétel a diffúziós tetőfilák és üvegszövet cikkcsoportoknak köszönhetően a tetőfóliák és tető elemek, illetve a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban nőtt leginkább. A román piacon 20 százalékkal növekedett az árbevétel a negyedévben a bázisidőszakhoz képest. A tetőfólia termékek értékesítése járult hozzá leginkább a növekményhez.

20 százalékkal növekedett az árbevétel a negyedévben a bázisidőszakhoz képest. A tetőfólia termékek értékesítése járult hozzá leginkább a növekményhez. Szerbia a második negyedévben 42 százalékos forgalmi növekedést ért el a bázissal összevetve, miután minden termékcsoportban bővült a forgalom.

a második negyedévben 42 százalékos forgalmi növekedést ért el a bázissal összevetve, miután minden termékcsoportban bővült a forgalom. Ukrajnában a forgalom 27 százalékkal növekedett a 2020-as bázisidőszakhoz képest. Legnagyobb mértékben a tetőfóliák értékesítési eredménye gyarapodott.

a forgalom 27 százalékkal növekedett a 2020-as bázisidőszakhoz képest. Legnagyobb mértékben a tetőfóliák értékesítési eredménye gyarapodott. A szlovák piacon 43 százalékkal nőtt az árbevétel. Az építőipari kiegészítő termékek és a tetőfóliák árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi csoportban jelentősen nőtt a társaság forgalma.

43 százalékkal nőtt az árbevétel. Az építőipari kiegészítő termékek és a tetőfóliák árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi csoportban jelentősen nőtt a társaság forgalma. A horvát piacon is szépen növekedett az árbevétel a negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Egyedül a tetőfóliák esetében csökkent a forgalom.

is szépen növekedett az árbevétel a negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Egyedül a tetőfóliák esetében csökkent a forgalom. Észak-Macedóniában 33 százalékos növekedést ért el a társaság. A tetőfóliák, illetve az építőipari kiegészítők termékcsoport kivételével mindegyik termékcsoport árbevétele nőtt.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 2Q 20 2Q 21 változás Magyarország 11218 28362 152,8% Export 3575 7035 96,8% Lengyelország 1675 4220 151,9% Románia 3330 3992 19,9% Németország 553 3883 602,2% Szerbia 2406 3413 41,9% Ukrajna 2104 2670 26,9% Szlovákia 1357 1934 42,5% Horvátország 883 1099 24,5% Észak-Macedónia 399 530 32,8% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az eredmények

Az árbevétel duplázódása mellett EBITDA-szinten több mint a háromszorosára emelkedett a Masterplast eredménye az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Az egészségügyi szegmens kiemelkedő eredményt termel, de a „hagyományos” termékek értékesítéséből származó árrés is javult.

A működési költségek közül nagymértékben növekedtek a csoport gyártási alap- és egyéb anyagok költségei, az energia és az üzemanyag költségek, illetve az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke. Szintén emelkedtek a karbantartási költségek, míg az idegen szállítási költségek és a bérleti díjak nem emelkedtek számottevően a második negyedévben a bázisidőszakkal összehasonlítva. A saját termelésű készletek állományváltozását is figyelembe véve a társaság anyagok és igénybevett szolgáltatások költségei összességében a forgalom bővülésénél kisebb mértékben emelkedtek a negyedévben az előző évi bázishoz képest. Az ascherslebeni gyár működésének, a magyar telephelyen létesített új gyártóegységeknek, illetve a béremeléseknek tulajdoníthatóan 55 százalékkal növekedtek a személyi jellegű ráfordítások a bázisidőszakhoz képest, 2021. június végével 1 207 főt alkalmazott a vállalat, szemben a bázisidőszak 1 099 fős állományával.

A Masterplast csoport EBITDA-ja 8,5 millió euróra emelkedett a második negyedévben, ami egyben új negyedéves rekordot is jelent és az előző csúcshoz képest több mint 4 millió euróval magasabb.

A profitabilitás is nagyot javult a Masterplastnál, főként annak köszönhetően, hogy a magasabb marzsú egészségipar súlya egyre nagyobb a cég bevételeiben.

A 2021. második negyedévi EBITDA-szint 14,9 százalékra emelkedett, ami 4,9 százalékpontos javulás az egy évvel korábbi értékről.

Az üzemi eredmény 7,39 millió euróra nőtt, ami 245 százalékkal haladta meg a bázisidőszaki értéket és szintén jelentősen javult a marzs.

Romlott a társaság kamateredménye, a kamatköltségek és a kamatbevételek is nőttek a második negyedévben a bázishoz képest. A kedvező kamatozású kötvénnyel refinanszírozott hitelek miatt hatékonyabbá vált a finanszírozás, ugyanakkor a növekedéshez szükséges források bevonása miatt jelentősen növekedett, ami összességében 136 ezer euró veszteséget jelentett a bázissal összehasonlítva. A harmadik negyedévben a Masterplast újabb kötvénykibocsátásra készül az NKP keretein belül, amihez a szükséges hitelminősítést meg is kapta már a Scope Ratingstől a héten.

A pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza. A csoport többségében euróban és amerikai dollárban szerzi be termékei jelentős részét. Az árfolyamhatásoknak tulajdoníthatóan a pénzügyi műveletek egyéb eredményeként 218 ezer euró veszteség került elszámolásra a bázisidőszak 98 ezer euró veszteségével szemben.

Mindezek eredményeként az adózott eredmény szintjén 245 százalékos emelkedést könyvelt el a Masterplast, 6,35 millió euróra rúgott a negyedéves profit. Az első félévben a vállalat adózott eredménye több, mint 40 százalékkal haladta meg a 2020 teljes évének eredményét.

A kilátások

Az első félévhez hasonló mértékű árbevételt prognosztizál a társaság a második félévre.

Ez azt jelenti, hogy az éves árbevétel 190 millió euró körül alakulhat, ami jóval, mintegy 25 százalékkal magasabb, mint a korábbi menedzsment-várakozásban szereplő 151 millió euró.

Az alapanyagpiaci helyzet alakulása - ami az első félévben a késztermék ár növekedésen keresztül a korábbi készletek kifogyásáig a csoport árrésére kedvezően hatott - a második félévtől vélhetően a kereskedelmi árrés bizonyos mértékű csökkenését eredményezi az építőiparban. A várakozások szerint - az egészségügy felkészültsége, a kereslet-kínálat stabilizálódása okán - mérséklődik az immár saját gyártáson alapuló egészségügyi szegmens volumene és árrése a kiemelkedő profitabilitású első félévhez képest, ahol a koronavírus adta krízisben az egészségügyi védőruházat még hiánycikként szerepelt.

A csoport mérséklődő EBITDA-hányaddal számol, ugyanakkor az előző évi bázisnál jelentősen magasabb eredménytermelést prognosztizál az év hátralevő részére.

Júliusban közölte a társaság, hogy túl jól sikerült az év eddig, így a várhatóan kedvezőbb idei eredményre tekintettel a januárban megfogalmazott 2021. évi eredmény előrejelzését a továbbiakban nem tekinti iránymutatónak. Az év első felében a januári, 2021-es EBITDA-prognózis 76 százalékát már teljesítette a vállalat, az adózott eredmény szintjén pedig fél év alatt elérte a 90 százalékát. Ennek fényében vélhetően jelentősen felfelé fogja módosítani az idei várakozásait a menedzsment, amikor szeptemberben közzéteszi a friss, módosított eredmény előrejelzését.

Árfolyamhatás

A féléves jelentést követően új történelmi csúcsra emelkedett ma a Masterplast részvényeinek árfolyama, egészen 4850 forintig, az átlagosnál jóval magasabb forgalom mellett.

Jelenleg 0,8 százalékos pluszban, 4800 forinton áll az árfolyam, amivel idén már 142 százalékot drágult a papír, az elmúlt egy évben pedig több mint hétszerezett a részvény.

