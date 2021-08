Bennfentes kereskedési botrány robbant ki a Netfixnél, három mérnököt gyanúsítanak

A Netflix három egykori mérnöke ellen indított eljárást az amerikai tőzsdefelügyelet bennfentes kereskedés miatt, azt állítva, hogy mintegy 3 millió dollárt kerestek kihasználva azt, hogy ismerik az előfizetői számokat a publikálást megelőzően.

Az előfizetői számok alakulása az egyik legfontosabb mérőszám, amit a streaming médiacégeknél figyelnek a Wall Street-i befektetők. A Netflix részvényeinek árfolyama gyakran volatilis a gyorsjelentéseket követő napokban, amelyekből természetesen az előfizetők száma is kiderül.

A SEC keresete szerint, amit a Seattle-i bíróságnak nyújtott be, Sung Mo Jun, aki 2016-2017 között dolgozott a Netflixnél, a bátyját és egy barátját is ellátta információkkal az előfizetői szám alakulásáról, akik ezt le is kereskedték a gyorsjelentéseket megelőzően. Még azt követően is, hogy 2017-ben elhagyta a céget, sikerült információkat szerezni az előfizetői létszám alakulásáról egy másik mérnöktől, Ayden Lee-től és akkor már saját számlára kereskedett a Netflix exdolgozója 2017 és 2019 között.

A Netflix másik mérnöke, Jae Hyeon Bae szintén szivárogtatott ki az előfizetői létszámról információkat Mo Jun testvérének a vállalat 2019 júliusi gyorsjelentését megelőzően. Akkor a vállalat az előfizetői létszám csökkenéséről számolt be, 2011 óta először, a hírre mintegy 15 milliárd dollárral csökkent a Netflix piaci kapitalizációja és három éve nem látott mértékű esést szenvedett el az árfolyam.

Reed Hastings, a Netflix vezérigazgatója a vállalati kultúra részének tekinti a transzparenciát, a cég mintegy 700 dolgozóval oszt meg pénzügyi információkat a gyorsjelentést megelőzően. Ez példa nélküli a tőzsdei vállalatok világában, de az információ soha nem szivárgott ki – állította a cégvezető a tavaly megjelent könyvében.

(Financial Times)

