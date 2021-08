Nyári szünetet tartanak a nyersanyagok vagy megúsztuk ennyivel a drágulást?

Nyáron megpihentek a nyersanyagok

Az idei évben igen komoly rali látható a nyersanyagok piacán, aminek a következményei messzire nyúlnak. Az olajár emelkedése miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a faanyag szárnyalása az építőiparra helyezett nyomást, míg a földgáz drágulása a fűtési költségekre és az áramárakra van hatással és így tovább. Nyáron azonban több alapanyag árfolyama is alaposan visszaesett vagy legalábbis megtorpant a további áremelkedés. Itt is akadnak természetesen kivételek, ami jól mutatja, hogy a nyersanyagok piaca azért meglehetősen összetett, és számos tényező alakítja a keresletet és kínálatot.

Ha év elejétől nézzük az árfolyamváltozásokat, akkor az látható, hogy az ón árfolyama közel 60 százalékkal emelkedett, de az alumínium, az acél és a réz is sokat drágult, miközben a faanyagok piacán látható árbuborék kipukkant. Mindeközben az etanol és a földgáz árazása szintén megszaladt, de az olaj és a mezőgazdasági termékek is nagyot raliztak.

Egy egészen más képet láthatunk – a mezőgazdasági termékek kivételével -, ha csak az elmúlt három hónap árfolyamváltozásait nézzük, vagyis gyakorlatilag a nyári időszakot. Itt a legtöbb fém esetében többnyire mínuszok láthatóak, sokat esett a palládium és a platina, de az ezüst sem teljesített túl fényesen. Az is jól kivehető az alábbi ábrán, hogy a tavasz slágertermékének, a faanyagnak az árfolyama is inkább elmúlt hetekben zuhant be alaposan, de az olaj is stagnált. Üde kivételként a földgázt lehet említeni, amely nyáron is ralizott. Emellett a mezőgazdasági termékek drágulása is folytatódott, többek között a búza, a zab és a kávé ára is nőtt.