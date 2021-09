A Párt ökle lesújt - mi lesz most a kínai elektromos autógyártókkal?

Miután szeretett Pártunk az autokratikus hajlamokat mutató éleselméjű Xi Jin Ping vezetésével helyre tette a nagy technológiai cégeket, ha kell fel is darabolta őket, most gondoskodik arról, hogy az elektromos autó gyártók is megfelelő mennyiségben, minőségben állítsák elő termékeiket és ezáltal a Párt által felépített az imperialisták által kierőszakolt szénerőművek kibocsátását ellensúlyozzák. Mivel a Központi és a Politikai Bizottság minden kétséget kizáróan nagyobb bölcsességgel tudja megmondani, hogy mire is van szükség az ötéves tervben elrendelt célok eléréséhez, mint a piac, a gyártók és a vásárlók, ezért csak és kizárólag vezetőinkre érdemes hallgatni.

A napokban Hsziao Yaqing ipari és információs technológiai miniszter úr elvtárs bejelentette, hogy a népi elektromos autógyártás legnagyobb rákfenéje a túl sok vállalat, így konszolidációra lesz szükség közöttük, amely érdekében Pártunk és Kormányunk hathatós lépéseket fog tenni. Mindezeken felül Bölcs Vezetőnk segítségével a hatóságok az autógyárak körmére fognak nézni, hogy igenis fokozzák tovább a termelést, és készítsenek több autót, amit enélkül bizonyára nem lenne szándékuk megtenni. A nép érdekében tett további erőfeszítések közé tartozik, hogy a Párt közbenjárására a chip gyártókat is alaposan megbüntették, amiért túl drágán merészelték árulni termékeiket. A törekvések hatására néhány éven belül minden helyi párttitkár a nép egyszerű gyermeke is megengedhet majd magának egy kényelmes, családi, elektromos autót.

A konszolidáció hatása általában az, hogy a nagyobb cégek jelentős mértékben növelik kapacitásaikat, piacukat, értékesítéseiket, újabb technológiához jutnak, és akár még a marzsaik is érdemben növekedni tudnak. Az árakon és a piaci ciklusokon természetesen sok múlik, de a legtöbb esetben a befektetők óvatos bizakodással szoktak erre reagálni. Nehéz azonban előre látni, hogy az állami beavatkozásnak milyen lépései lesznek, és hogy ezek a valóban nagy számú helyi elektromos autós cégek heterogén összetételében milyen változásokat okozhatnak.