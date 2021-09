A mozis mémrészvény vezetője bejelentette, hogy még több kriptovalutát fogadnak el

A mozis mémrészvény menedzsmentje még a második negyedéves jelentésében írta augusztusban, hogy elfogadja majd a bitcoint is fizetőeszközként az online jegyvásárlások során. Most pedig az AMC vezérigazgatója, Adam Aron Twitteren jelentette be, hogy ethereumot és litecoint is lehet majd használni a vásárlások során. Fizetni pedig majd az Apple Pay és a Google Pay alkalmazásokon keresztül lehet.

Cryptocurrency enthusiasts: you likely know has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. @AMCTheatres