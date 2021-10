Itt az 500 forint feletti üzemanyagár a hazai kutakon - Mi jöhet még?

A hazai benzinkutakon most először 500 forint fölé emelkedett a gázolaj átlagára, de a benzinár is rekordszinten áll, ami nem véletlen, az olaj ára ugyanis csak idén több mint 60 százalékot emelkedett, ráadásul a dollárral szemben gyengül a forint, a kettő eredőjéből adódik a meredek emelkedés a hazai üzemanyagárakban. De mi hajtja egyre magasabbra az olaj árát, és meddig emelkedhet még a nyersanyag, azzal együtt pedig a hazai kutakon a benzin és a gázolaj ára? Ennek jártunk utána.

Hullámvasúton az olajár

Az olajár rendkívül hektikusan mozgott az elmúlt években, amit csak részben magyaráz, hogy hatalmas spekulatív pozíciók épültek ki a világ egyik legfontosabb és leglikvidebb nyersanyagában, az is igaz, hogy a globális kereslet és a kínálat is relatíve gyorsan mozdulhat néhány millió hordóval, ez pedig alaposan átárazza az olajat. Miközben tavaly januárban, a globális koronavírus-járványt megelőzően még 70 dollár felett állt a Brent típusú kőolaj ára, kevesebb, mint 4 hónappal később már 15 dollár közelében álltak a jegyzések (és előfordult az a nagyon extrém helyzet, hogy egy másik olajtípus, az amerikai benchmarknak számító WTI 2020 májusi határidős lejáratán a történelem során először negatív ár alakult ki), vagyis néhány hónap alatt több mint 80 százalékot esett az olajár. A globális fiskális és főként a monetáris stimulus azonban ezen a piacon is megtette a hatását, és azzal párhuzamosan, hogy a globális olajkereslet relatíve gyorsan helyreállt, a spekulatív vételi pozíciókkal megtámogatva hatalmasat ralizott az olaj ára, és bő egy évvel a pandémia kitörése után már újra a Covid-járvány előtti szinten állt a Brent árfolyama,

az elmúlt napokban pedig már három éves csúcsra emelkedett az olajár.

Három éve most először fordult elő, hogy újra 80 dollár fölött áll a Brent árfolyama, és nem hiányzik sok ahhoz, hogy 2014 októbere óta nem látott szintre emelkedjen az árfolyam.