Már csak a Masterplasté lesz az aranytojást tojó tyúk, de mi jön most?

Fontos lépést jelentett be szerdán a Masterplast, aminek köszönhetően a legnagyobb eredménytermelési potenciállal rendelkező német leányvállalatának immár egyedüli tulajdonosa lesz és fontos nyugat-európai piacokhoz is hozzáférhet a jövőben. Az ügylet kapcsán Tibor Dávidot, a Masterplast elnökét kérdeztük a tranzakció várható hatásairól, az iparági helyzetről és kilátásokról, az energiaválságról és a beszállítói problémákról, és arról, hogy mi lesz az építőipari anyagok árával Magyarországon.

A Masterplast legújabb bejelentése szerint a vártnál korábban lezárulhat az ascherslebeni gyár felvásárlása és 100 százalékban a Masterplast tulajdonába kerülhet az egység, ami az egészségipari sztorit elindította a cégnél. Mit hozhat ez a tranzakció a cégnek?

A végső céldátum 2023. második negyedéve volt eredetileg a kivásárlásra, de sikerült megállapodni Hartmut Layer társtulajdonosunkkal, így előrébb hoztuk az ügyletet, számunkra kedvező feltételekkel. Ezért cserébe egy hosszabb távú stratégiai együttműködést kért az eddigi társtulajdonosunk a német, svájci, osztrák és a francia piacra, ahol önálló disztribúciót működtet, ugyanis fantáziát lát a termékeinkben.

Számunkra egyrészt pozitívum, hogy a legnagyobb eredménytermelési potenciállal rendelkező üzem immár 100 százalékban a mi tulajdonunkban lesz.

Másrészt kulcsfontosságú európai piacokhoz férünk majd hozzá stratégiai partnerünknek köszönhetően, aki régóta mozog a hazai német, svájci, osztrák és francia piacon, így rajta keresztül sokkal gyorsabban tudjuk az építőipari termékeinkkel ezeket a régiókat meghódítani.

Harmadrészt mivel az üzem teljes mértékben a tulajdonunkban lesz, könnyebb lesz további beruházásokat, innovációkat véghezvinni. Vannak elképzeléseink a német üzem fejlesztésével kapcsolatban, mind az egészségipar, mind az építőipar területén, amelyekhez így már szabad kezet kapunk.

Milyen hatással lesz az eredményességre az, hogy a fennmaradó 50 százalék is a Masterplast tulajdonába kerül?

A kulcspiacokon, a magasabb minőségi elvárásokkal rendelkező nyugat-európai piacokon gyorsulni fog a növekedésünk, már a jövő évtől. Az új hosszútávú stratégiai tervet januárban tervezzük közzétenni, amely a módosított eredményvárakozást is tartalmazni fogja. Ezen kívül a non-woven divízió magyarországi és németországi működésének összehangolásában is jelentős szinergiák rejlenek, amelyet a jövőben ki fogunk tudni aknázni.

Szeptemberben jelentősen megemelte a Masterplast az idei éves bevétel-és profitvárakozását (a bevételt 25%-kal, a profitvárakozást 50%-kal) ahhoz képest, amit januárban adott a cég. Túl konzervatív volt a menedzsment, vagy ekkora meglepetést okozott az első félév?

Nem voltunk túl konzervatívak, az akkor látómezőben lévő megállapodásokkal, üzletekkel jól számoltunk, de váratlanul nagyot nőtt a kereslet. A Masterplast az európai gyártási helyszíneivel és stabil diverzifikált alapanyag ellátásával jelentőset profitált a távol-keleti ellátási lánc akadozásából. Az egészségiparban is gyorsabban és nagyobb volumenben tudtunk elindulni a magyarországi védőruha tenderrel, amely csak a későbbiek során vált biztossá. Komoly üzleti lehetőségeink jelentkeztek nagyon rövid idő alatt, amelyet komoly kihívást jelentő csapatmunkával eredményekre tudtunk váltani.

Minek köszönhető, hogy a Masterplast jobb helyzetben van a versenytársaknál az alapanyag beszerzésben? Ez nagy előny most a cégnek, amikor a beszállítói csatornák beszűkültek, az árak pedig elszálltak.

Az, hogy jobb helyzetben vagyunk az alapanyagbeszerzésben, főként annak köszönhető, hogy szélesebb a forrásaink köre. Közép-európai cégként tudunk nyugati és keleti beszerzési forrásokat is használni, a német cégünkkel pedig egy erős nyugat-európai integráció érkezett a vállalatcsoportba. A diverzifikált alapanyag-beszállítói háttér óriási előny volt abban az időszakban, amikor több gyártó is szállítási nehézségekkel küzdött.

Mikor állhatnak helyre a beszállítói láncok véleményed szerint?

Állandóan változik a helyzet, a kérdésre még nagyon más lett volna a válaszom két hete, azt megelőzően, hogy az energiaválság, a gázáremelkedés, az áramár-emelkedés és a szinte hisztérikus tőzsdei reakciók bekövetkeztek volna. Azt megelőzően egy konszolidálódó, kisebb mértékben csökkenő ártrendet vártunk, de ez most megváltozott, a korrekció megállni látszik, és ha nem is lesz újabb óriási árugrás, de megint szűkösebb alapanyagpiacra számítunk.

Számos kihívással küzdenek most a nagyvállalatok a világban, mint a nyersanyagárak emelkedése, az energiaárak elszállása, az infláció, a beszállítói láncok összeomlása. Mekkora kockázatot jelentenek ezek a tényezők a Masterplastnál a növekedési sztorira?

A termelésünk többsége nem annyira energiaintenzív, szemben például az acéliparral, vagy a műanyagiparral, ahol nagyon magas az energia árának az önköltségre vetített hatása. Ez természetesen az alapanyagok árán keresztül a mi önköltségünkre is jelentős hatást gyakorol, közvetetten így sajnos jelentkezik az energia árrobbanása a termékeink árában. Alapvetően arra számítok, hogy a mostani korrekciót, ami éppen csak elkezdődött, az energiaárak emelkedése meg fogja állítani, és inkább ellenkező irányba fordítja.

Az energiaárak emelkedése pedig egy újabb, általános inflációs nyomást is jelenthet, ahogy a magasabb energia- és alapanyagárak beépülnek a fogyasztási cikkekbe. Személy szerint én egy erősen növekvő inflációs környezetet várok, szerintem ez nem egy átmeneti hatás, ami fél év alatt kipörög a rendszerből, hanem több éves távlatban is inflatorikus környezetre kell számítani. Az alapanyagárak emelkedése mellett ugyanis a másik erőteljes hatás, hogy nagyon sok termékben tapasztalható masszívan keresleti piac. Nincs igazán verseny, így semmi nem kényszeríti sem a gyártót, sem a kereskedőt, hogy lejjebb vigye az árait, közben a távol-keleti szállítás drága és akadozik. Úgy tűnik, hogy a normál versenypiaci körülmények nem állnak helyre, valószínűleg a covid leállás után több idő kell.

Olyan a rendszer, mint egy óriási, régi gőzmozdony, ami iszonyatosan nehezen indul újra és akkor is rángat.

Mindezt tetézi az a fajta pénzbőség, amit ma a világ tapasztal, a jegybankárok nem merik a pénzpumpákat leállítani, a kamatokat nagyon óvatosan emeli mindenki, nehogy leálljon a gazdaság, ez a gazdasági rendszerben keringő pénz pedig inflációt okoz.

A munkaerő hiánya és a munkabérek emelkedése mekkora kihívást jelent a Masterplastnak?

A munkaerő hiányát érzékeljük, nekünk is komoly kihívás akár Székesfehérvár környékén, akár Szabadkán új munkaerőt találni. De számunkra ez a helyzet kezelhető , mivel nálunk jellemzően alacsony a fluktuáció, a stabil munkaerő nagy része már a rendelkezésünkre áll. Az új emberek bevonzása valóban nehezebben megy, de megoldható kihívás. Tudatosan figyelünk rá, hogy megtaláljuk a szükséges pozíciókra az új kollégákat. A jövő év elején várható bérnövekedés egyrészt a minimálbér növelése, másrészt az éles munkaerőpiaci verseny miatt minket is érint, de eddig is versenyképes jövedelmet biztosítottunk a kollégáknak és már a mostani fizetések is döntő részben a tervezett új minimálbér szintje felett vannak. A dolgozók bérvárakozása mindenhol erősödik, ezért egy érzékelhető béremelést kell végrehajtani annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk.

Építőanyagok hazai piacán érződik már a kormányzati beavatkozás? Hogy alakulnak az árak, milyen folyamatok látszanak most?

A kormányzati beavatkozás alapvetően két fontos dolgot célzott, az egyik az, hogy legyen elég termék, ne alakuljanak ki hiányok. Ez sikeres volt, mert sok cég vagy nem exportálhat, vagy kevesebbet exportál, így a belföldi piacot priorizálja, elsősorban a magyarországi vevőket látja el. Másik oldalról pedig az áraknál is volt egy kisebb korrekció, aminek sajnálatos módon most az energiaárak emelkedése vethet véget, hiszen egy újabb áremelési hullámot indíthat el az építőanyag árakban.

A jövő év elejére jellemzően a mostanihoz képest magasabb építőanyagipari árakat prognosztizálunk.

Most lezárul a német gyár felvásárlása, újabb akvizíciókban gondolkozik a Masterplast, vagy most inkább a beruházásokon lesz a hangsúly?

Az elsődleges feladatunk most az, hogy a jövő év elején minden beruházásunk már magas szinten termeljen. A magyarországi egészségipari beruházások és a szabadkai üvegszövetgyár a jövő év egészében már termelni fog, közben megkezdődött a szabadkai XPS gyártóüzem felépítésének előkészítése és 2022 végével, 2023 elejével ez az üzem is elindulhat.

Folyamatosan vizsgálunk akvizíciós, és újabb zöldmezős beruházási lehetőségeket, azt gondolom hogy a jövő évben újabb projektjeink is elindulhatnak.

Szeretnénk az építőiparban és az egészségiparban terjeszkedni, újabb iparágakat nem célzunk meg, ezeken belül is van bőven fejlődési terünk. Földrajzilag nem csak a közép-kelet európiai régió, hanem a teljes Európai Unió területe és Szerbia is célpont az akvizícióknál.

Augusztusban lezárult egy újabb 9 milliárd forintos kötvénykibocsátás a Masterplastnál, mire fordította a cég a befolyó összeget?

Cél volt, hogy a kötvénykibocsátást még augusztusban, a kamatdöntés előtt lezárjuk, ez sikerült is. A kötvények egy kifejezetten kedvező, 2,86 százalékos átlaghozamon keltek el, amivel hosszú távú, alacsony kamatozású forrást tudunk biztosítani a további fejlesztéseinkhez, főleg az inflációs várakozásaink fényében. Első körben ebből finanszírozzuk a német akvizíciót, valamint segít a gyárindulásokkal kapcsolatos költségek fedezésében, de marad még tér arra is, hogy újabb akvizíciókat és zöldmezős beruházásokat is vizsgáljunk.

A Masterplastnál fókuszban van a környezettudatosság, van zöld programja és a körforgásos gazdaságra is nagy hangsúlyt fektet. Mi van még tervben?

Nagyon erősen dolgozunk azon, hogy ESG-megfelelést kapjunk, fontos számunkra a zöld stratégia, a körforgásos gazdálkodás megteremtése a Masterplastnál. Dolgozunk egy olyan energetikai mixen is, hogy a saját energiafelhasználásunkon belül növelni tudjuk a zöldenergia arányát.

Múlt héten új elemzői célár érkezett a Masterplastra, a Kalliwoda 6152 forintos célárat adott a részvényekre. Az MKB szeptember eleji célára pedig 5167 forint, ami szintén jelentősen meghaladja a jelenlegi árfolyamot. A menedzsment szerint mi a fair ár most a Masterplast részvényeire, beárazták már a befektetők a nagy növekedési sztorit?

Azt gondolom, hogy azt a fajta szintlépést, amin a Masterplast keresztülment, az árfolyamemelkedésünk is követte. Most véleményem szerint az elemzők reálisan értékelik a cég helyzetét, ez a mai két elemzői célár a helyén van. Vállalatvezetőként azért dolgozunk, hogy ezt a szintlépést folytatni tudjuk és hogy a Masterplast részvények árfolyamának növekedési üteme továbbra is dinamikus, a piaci átlagot meghaladó legyen.