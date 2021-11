Történelmi veszteség a légiiparban, lassú lesz a helyreállás

Hatalmas veszteségeket könyvelhet el a légiközlekedés a koronavírus-járvány miatt. Eddig 266 milliárd dolláros a veszteség, és nemcsak 2020-ban, hanem idén és jövőre is veszteséges marad a légiipar. A 2022-es mínuszok egy része ugyanakkor már abból adódik, hogy a fapados légitársaságok mellett a nagy hálózati légitársaságok is jelentős átalakuláson mennek keresztül. Az sem véletlen, hogy az olasz Alitaliát most zárta be végleg az olasz állam, és kezdte el egy más típusú üzleti modellre épülő légitársaság üzemeltetését, hiszen a vírusválság miatt egyre komolyabbak a problémák. A légitársaságok csak hosszú évek alatt állhatnak talpra.

Veszteség, veszteség, veszteség

Egyszerre három dolog is hátráltatja a nemzetközi légiközlekedés talpra állását. Egyrészt az ágazat a koronavírus-járvány hatására már 2020-ban kapott egy nagy pénzügyi sokkot, amikor hónapokra a teljes szektor a földre kényszerült. Ez a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) október eleji jelentése szerint 202 milliárd dollár veszteséget okozott a légicégeknek. 2021-ben ez további 52 milliárd dollár veszteséggel fejelték meg a cégek, mert a koronavírus-járvány több hulláma miatt mindössze 41 százalékon működnek a 2019-es szinthez képest.

A veszteséghalmozás 2022-ben is folytatódhat további 12 milliárd dollárral, mert a nemzetközi légiközlekedés turisták nélkül igencsak béna kacsa állapotában van. Ez a feltételezés persze csak akkor igaz, ha jövőre már tényleg lecsengőben lesz a koronavírusjárvány, és újra elindulnak a turisták és az üzleti utazók.

Nem mindegy, mekkora veszteség

Turi Ferenc légiipari szakértő szerint a koronavírus-járvány elmúlt másfél évéből egyelőre a fapados légitársaságok jöttek ki nyertesen a félállami, hálózati légitársaságokkal szemben. Egyrészt a járatok kényszerű leállításakor kiütközött a költséghatékonyság. Sokkal kisebb veszteségeket szenvedett el a gépek földöntartásakor is a Ryanair vagy épp a WizzAir, mint például a Lufthansa vagy az Air France-KLM.

A fapadosok előnyei közé tartozik az is, hogy sokkal rugalmasabb a munkavállalók alkalmazása, illetve, hogy a flottájuk ugyanabból a típusból áll

A Ryanair Boeing gépekkel repül, míg a WizzAir flottája kizárólag Airbus-okból áll. Ez azért előnyös, mert csak egy karbantartási rendszert kell működtetni, és egy típusfajtára kell kiképezni a legénységet is, ami alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent – mondja a Capitol Consulting Group managing partnere. Turi Ferenc ugyanakkor a hálózati légitársaságokkal kapcsolatban megemlítette, hogy sokkal heterogénebb a flottájuk.

Ráadásul egy-egy járat ideiglenes törlése is nagyobb veszteséget okoz a félállami cégeknek, mert ez "lavinaeffektusként" több más, úgynevezett csatlakozójárat törlését is maga után vonja. A fapadosok ezzel szemben egyik napról a másikra is képesek a járataik átszervezésére, megszűntetésére, esetleg újraindítására. A Capitol Consulting Group anyaga szerint

a legoptimistább várakozás alapján a fapados légitársaságok 2022-re, míg a hálózati légitársaságok 2028-ra érhetik el a járvány előtti működési szintjüket. A legrosszabb forgatókönyv szerint viszont a fapadosok csak 2024-re, a hálózati légitársaságok pedig csak 2032-re állnak talpra.

Reformok és megnyirbált juttatások

Varga G. Gábor, az Egek Ura blog szerkesztője szerint ugyanakkor nem ennyire egyértelmű már a fapadosok üzleti előnye a hálózati légitársaságokkal szemben. „Sok hálózati légitársaság lépett meg reformokat. A British Airways, az Air France-KLM, a Delta Airlines vagy akár dél-amerikai légicégek is elfogadtatták a munkavállalóikkal, hogy rugalmasabb időkeretben foglalkoztatják őket. A korábbi kiemelt dolgozói juttatásokat vagy megszűntették, vagy csökkentették” – árnyalta a képet Varga G. Gábor.

Tudomása szerint számos légitársaság adott vissza régi, gazdaságtalanul működtethető gépeket, és újakat szereznek be. Újdonság az is, hogy nagymértékben csökkennek a rövidtávú, belföldi légijáratok, amelyek döntő része tényleg gazdaságtalanul volt csak működtethető. „Jó példával elöl járva, az Air France-KLM a belföldi útvonalhálózatát radikálisan csökkentette, számos úgynevezett repülőtéri résidőt, ami egy adott repülőtér használatához kell, visszaadott” – mondott még két spórolási lépést a hálózati légitársaságok részéről.

USA: helyreállás, Európa: hátrányban

Turi Ferenc légiipari szakértő úgy látja, hogy egyelőre az amerikai légipiac áll helyre gyorsabban, mert az Egyesült Államok belső piaca hatalmas, és ott az egységes a koronavírus szabályozás. „Európa légitársaságai nagy hátrányban vannak amiatt, hogy ahány ország, annyi előírás az oltásokban, a PCR-teszteknél, vagy akár a kötelező karantént illetően. Ez természetesen hátráltatja a turisták, és főleg az üzleti turisták visszatérését” – adott egy másik nézőpontot a légitársaságok helyzetéről a Capitol Consulting Group managing partnere.

A szakértő szerint az elmúlt három év átlag részvényárát megnézve egyébként az látszik, hogy a WizzAir és a Ryanair részvénye gyakorlatilag visszatért a járvány előtti szintre, sőt még kicsit meg is haladja azt. A hálózati légitársaságok közül viszont például az Air France-KLM vagy a Lufthansa árfolyam a két évvel ezelőttihez képest még mindig csak harmadán, negyedén van. A befektetők ezektől a légicégektől egyelőre nem várnak nagy feltámadást. Ez még akkor is így van, ha novemberben újraindulnak majd a transzatlanti légijáratok Európa és az Egyesült Államok között, és jelen állás szerint a fapadosok sok mindent tudnak, de a kontinensek légikapcsolatát még egyetlen járattal sem merték bevállalni. Ez továbbra is a hálózati légitársaságok terepe.

A leglassabban a Qatar Airways és az Etihad Airways-hez hasonló légitársaságok állhatnak helyre, mert belföldi járataik a tulajdonos országok méretéből adódóan nincsenek, az Ázsia és Európa, illetve Ázsia és Amerika közötti légiforgalom pedig még jó ideig elhanyagolható lesz, tekintve az alacsony ázsiai átoltottságot. Ázsiában jelenleg csak Kína tud értékelhető légiforgalmat bonyolítani, ott az Air China, a China Southern Airlines, vagy a China Eastern Airlines visz sok utast, de kizárólag belföldön. Turisztikai szempontból szintén nagy érvágás a légitársaságoknak, hogy továbbra sem működnek az olyan hagyományos üdülési célpontok, mint Thaiföld, India vagy éppen Ausztrália.

Jönnek a "zöldrepülők", de milyen áron?

Bár a légitársaságok gyakran jelentetnek meg olyan közleményeket, miszerint az új repülőgépeik mennyivel zöldebbek, mert kevesebb károsanyagkibocsátással repülnek, valójában még mindig eléggé szennyező iparágról van szó. Szakértők szerint nem lenne meglepetés, ha a novemberi, Glasgow-i Klímacsúcson terítékre kerülne, hogy a légiipart plusz adóval sújtsák a széndioxid-kibocsátás miatt.

A repülőgépek egy része egyébként már újrafelhasznált anyagokból készült kerozinnal repül. A világon repülő teljes flotta ilyen üzemanyagra átállása ugyanakkor 2060 előtt nem reális, mert egyrészt háromszor annyiba kerül, mint a hagyományos kerozin, másrészt különleges előállítást is igényel, ami még nem áll megfelelő számban rendelkezésre az olajipari szereplőknél. A Boeing és az Airbus is kísérletezik már elektromos meghajtású repülőgépekkel, de 10-15 éven belül ezek jelentős mennyiségű forgalomba állítására nincs túl sok esély. A nemzetközi légiközlekedés nyugati szereplői egyébként 2050-re tűzte ki célul a zéró károsanyagkibocsátást, Kína viszont ezt csak 2060-ra tartja megvalósíthatónak.

