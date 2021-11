Nagyon felpörögtek az események a tőzsdei elitklubban

Még nem is értünk a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon végére, de a világ legértékesebb tőzsdei cégeinek rangsorában máris komoly átrendeződéseket lehet megfigyelni. Az Apple például hosszú ideje először veszítette el az első helyét, míg a Tesla brutális növekedést követően magabiztos pozíciót harcolt ki magán az 1000 milliárdos klubban. Látszik persze az is, hogy nem csak a gyorsjelentésekről szól minden, hiszen az Nvidia a jelentési szezon kezdete óta úgy nőtt 44 százalékot, hogy csak két hét múlva fogja közzétenni legfrissebb számait.

Az elmúlt hetekben kifejezetten jól teljesítettek, ami részben annak volt köszönhető, hogy október elején elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon és a jelentő vállalatok jellemzően a vártnál erősebb számokat publikáltak – bár ez azért nem feltétlen igaz az összes cégre.

Hivatalosan az október 11-i héten indult el a vállalati gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, és ekkor még az alábbiak szerint alakult a világ legnagyobb vállalatainak piac értéke. A Top5-ben ekkor már egy jó ideje nem volt változás, sem a tagokat tekintve, sem a sorrendet.

Mostanra viszont átalakultak az erőviszonyok, a Microsoft megelőzte az Apple-t és a világ legértékesebb vállalatává vált. Mindezt úgy, hogy az Apple piaci értéke is növekedett a vizsgált időszak alatt, de messze nem annyira, mint a Microsofté, melynek részvényárfolyama közel 19 százalékkal nőtt október 1. óta. A trónfosztásban elsősorban az játszott szerepet, hogy az Apple bevételei a chiphiány miatt elmaradtak a várttól és a folyó negyedév kilátásait is rontják a beszállítói problémák. Ezzel szemben a Microsoft kifejezetten jót jelentett, hiszen a harmadik negyedéves bevétel és a profit is felülmúlta az elemzői konszenzust és a folyó negyedévre optimistább a menedzsment, mint az elemzők.

Összességében az öt legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalat értéke 7 százalékkal, vagyis 711,6 milliárd dollárral nőtt a gyorsjelentési szezon kezdete óta.

Viszont nem csak a Top5-ben voltak izgalmak, hiszen a Tesla berobbant az 1000 milliárd dolláros klubba, ráadásul nem is akárhogy. Október 11-én még csak 784 milliárd dollár volt az elektromosautó-gyártó piaci értéke, ez szűk egy hónap alatt nőtt 55,3 százalékkal a csütörtöki piaczárásig, amivel az azóta Meta névre átnevezett Facebookot is megelőzte. A Teslánál nem csak az állt a rali hátterében, hogy a cég több soron rekordok negyedévet jelentet - míg más autógyártók a chiphiánytól szenvedve komoly visszaesésről számolnak be az értékesítésben -, hanem az is, hogy a Hertz a hírek szerint 100 000 autót venne a cégtől, bár Elon Musk szerint az üzletről szerződést még nem írtak alá.

Összességében a 15 legnagyobb tőzsdei cég piaci értéke a gyorsjelentési szezon kezdete óta mintegy 1383 milliárd dollárral nőtt, ami százalékban kifejezve 8,7 százalékos növekedésnek felel meg. Összehasonlításképpen az 500 legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő részvényindex, az S&P 500 értéke a vizsgált időszakban 6,6 százalékkal emelkedett.

Ha csak az egyedi cégeket nézzük, akkor látszik, hogy az Nvidia értéke is ugrásszerűen nőtt a vizsgált időszakban, 44 százalékkal emelkedett a technológiai vállalat piaci kapitalizációja. Itt viszont nem a gyorsjelentéshez van köze a ralinak, hiszen csak november 17-én fogja közzétenni legfrissebb számait a cég. Az Nvidia részvényei 12 százalékkal történelmi csúcsra emelkedtek csütörtökön, miután a Wells Fargo úgy látja, hogy a chipgyártó jövő kedden elindítja az Omniverse Enterprise-t, amely a "metaverzum" alkalmazások széles skáláját teszi elérhetővé. A Meta Platforms (korábban Facebook) és a Microsoft is nagy jövőt lát a magával ragadó virtuális valóságban.

